Почему солидные люди за 30+ не могут купить себе одежду в ТЦ Барнаула

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Люкс не по карману

Из Барнаула в последний кризис ушли некоторые дорогие торговые марки, представляющие широкий размерный ряд и актуальные модели, например MEXX, Adidas, Max Mara. Те, что остались и заявляют себя в сегментах "премиум" и "люкс", часто вынуждены продавать прошлогодние, стоковые коллекции, рассказывает altapress.ru один из экспертов.

"Если в таком магазине в открытом доступе не лежит новый каталог, это значит, что на вешалках висят “старые” модели. Их закупочная цена существенно ниже новых", — уточняет Нина Глушакова, представляющая в Барнауле немецкую марку размеров от 48-го Ulla Popken.

Ирина Клюкина, руководитель УК "Праздничный", говорит: "Когда производитель решает открыть, а затем оставить магазин в каком-то городе, он оценивает благосостояние региона. В Алтайском крае его уровень крайне низок, отсюда и особенности магазинов, часто не в пользу индивидуальных запросов покупателей".

По той же причине, продолжает Ольга Горянинская, кандидат экономических наук, бренды в Новосибирске часто предлагают более полные коллекции, чем в Барнауле. Благосостояние в этом городе выше, чем в столице края.

Утверждение иллюстрируют цифры. По предварительным данным Алтайкрайстата, реально располагаемый доход (доход за вычетом платежей по налогам, сборам и процентов по кредитам) жителей Алтайского края упал на 1,2% в 2017 году по отношению к 2016-му. Реальный доход населения в 2017 году составил в среднем 20,13 тыс. рублей.

Диктатура брендов масс

Уровень зарплат в Алтайском крае, как оказалось, устраивает бренды масс-маркета — умеренные по цене и ориентированные на широкий круг покупателей. Они массово открыли свои магазины в Барнауле именно в период последнего кризиса.

"Благодаря колоссальному разрыву стоимости рубля и доллара зарубежным производителям недорогих товаров выгодно открывать свои магазины в России, в том числе в еще не завоеванном регионе", — поясняет Ольга Горянинская.

На открытии шведской марки H&M в 2015 году в ТРЦ "Арена", а затем в 2016-м в ТРЦ "Пионер" был аншлаг. В примерочные стояли длинные очереди из желающих нарядиться в модные и умеренные по цене вещи.

Так же ждали пятерку брендов польской LPP Group (Sinsay, Cropp, House, Mohito и Reserved) в "Арене". А потом и испанской Inditex (Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara) в ТРЦ "Галактика". В обоих случаях девелоперы разместили их в самых лучших местах — рядом со входом, где поток покупателей максимальный.

Появившись на витринах Барнаула, эти и другие бренды принесли свою философию fast fashion — быстрой моды. Суть ее в том, что производитель стремится предложить очень дешевый аналог моделей класса люкс, которые только-только продемонстрировали на показах высокой моды.

Качество "рассыпается"

Важная особенность fast fashion — стремление продавать как можно быстрее, чтобы освобождать витрины к приходу новых коллекций. Отсюда мощный маркетинг. Настолько мощный, что во многих странах он успешно формирует особую культуру потребления.

Люди готовы покупать одежду на один сезон или даже для того, чтобы один раз надеть и выбросить. "Я скорее возьму три модные вещи на сезон, чем одну на несколько", — говорит барнаульский стилист и профессиональный шопер Елена Галкина.

Чтобы выдержать приемлемый ценник, для fast fashion подбирают недорогие материалы, фурнитуру, стремятся к простоте кроя. Заказы на пошив размещают в странах с дешевой рабочей силой, от которой и не ждут высочайшего класса исполнения.

"Надо понимать, что низкая цена отражается на качестве. Белый свитер за 500 рублей, скорее всего, после первой или второй стирки растянется и станет серым или желтым", — поясняет Елена Галкина.

Портнихи Барнаула рассказали altapress.ru, что хорошо знакомы с брендовой одеждой. Ольга Мешкова, владелица ателье "Анжелика", рассказывает: "В ремонт часто приносят легкие платья из шифона, в которых рассыпаются швы. Проблемы возникают после первой стирки трикотажных вещей: их “ведет” в разные стороны из-за того, что производитель стремился сэкономить на ткани и неправильно выкроил изделие".

"Сейчас соотношение цены и качества не в пользу последнего, и это последствия кризиса в экономике. Ситуация будет меняться вслед за повышением благосостояния людей", — резюмирует Ольга Горянинская.

Будь проклята "молодежка"

Платежеспособность горожан "за 30" с более высоким достатком — это скорее миф, подчеркивает Ирина Клюкина.

"Как правило, эти люди обременены кредитами и другими обязательными платежами, также на свои зарплаты они содержат детей, больше внимания и денег уделяют своему здоровью, отдыху и красоте, — подчеркивает эксперт. — Кроме того, они чаще настроены купить одну дорогую, но качественную вещь. Поэтому это нечастые гости в магазинах".

Выбирая арендатора, Ирина Клюкина скорее отдает предпочтение тем, кто работает с "молодежкой": стоимость покупки в таких магазинах скромная, зато поток покупателей существенно выше.

Ставка на юную аудиторию и низкие цены автоматически сужают размерную линейку. В ней больше предложений для людей с "молодежными" фигурами.

"В сегменте “масс-маркет” есть модели 50–52-го размера, но их не так много. Мои клиентки “за 50 й” порой ненавидят шопинг. Они рыдают от того, что не могут подобрать себе нормальный гардероб: удобный, модный и по приемлемой цене, — говорит Елена Галкина. — Некоторых приходится одевать в одежду коллекций для беременных".

"Я полдня потратила на поиски брюк в одном торговом центре, — продолжает Наталья, которая работает в компании, где дресс-код предполагает деловой костюм. — Мне нужен не такой уж большой размер — 48–50-й в зависимости от модели. Подходящие найти можно, но чаще не на стойках распродаж, а значит, по более высокой цене. Скажем, за брюки придется отдать 3–5 тыс. рублей, а за аналогичную “распродажную” модель меньшего размера — около 1 тыс. Свитер будет стоить 4 тыс., а по распродаже — 1,5 тыс.".

Для своего супруга "последних" размеров Наталья подбирает одежду либо на заказ, либо в магазинах другого класса: "В пиджаке за 17 тыс. рублей он выглядит как респектабельный мужчина, а не как толстяк-переросток". Но такие покупки в семье Натальи — нечастое событие.

Угодить каждому

Ольга Горянинская рассказывает, что еще задолго до перерезания ленточки у нового торгового центра девелопер формирует пул арендаторов. Собственно, под них он и закладывает основные характеристики здания.

Трафик в торговом центре формируют магазины-"якоря" — бренды, которые у всех на слуху. Торговые марки, рассчитанные на индивидуального покупателя, стараются разместить так, чтобы до них тоже дошли.

"Площадь “Галактики” позволяет представить бренды различного класса — от эконом- до премиального, — пояснили altapress.ru в ТРЦ. — Основная доля площадей отдана среднему ценовому сегменту". Аналогичные решения практикуют в крупнейших шопинг-моллах европейских стран. Например, Westfild London в Великобритании вмещает 400 магазинов, в ТРЦ "Галактика" — 200. Это микс люксовых марок и демократичных брендов на любой вкус и кошелек.

Большое дело

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"Сшить одежду больших размеров гораздо труднее, чем маленьких: требуется сложный крой, который подгонит наряд по фигуре, с достоинством преподнесет ее и даже спрячет пару размеров, — продолжает Нина Глушакова. — На некоторые модели элементарно уходит в два раза больше ткани и ниток".

Еще одна особенность "большой" одежды — качество. Часто пышными формами обладают женщины за 30. Эти дамы придерживаются немецкой философии потребления, то есть стремятся покупать вещи, которые прослужат долго.

"Отсюда и цена", — говорит Глушакова. Но она уверена, что каждая женщина может подобрать себе отличный гардероб, просто нужно знать, где искать. И если какой-то бренд кажется слишком дорогим, то стоит не лениться, а приходить во время распродаж.

Рецепты счастья

Обратиться в ателье Портнихи рассказали altapress.ru, что за пошивом нового платья чаще всего приходят женщины в возрасте от 30–35 до 50 лет. Некоторые из них стройные и могли бы без труда найти вещь по фигуре в магазине, но предпочитают что-то особенное. Другие в принципе нацелены на дорогие и качественные вещи, но не могут позволить себе купить их в магазине. "Я люблю вещи из натурального шелка, но их цена просто заоблачная", — говорит Ирина. Третьи — обладательницы пышных форм 56–58-го размера. Магазины предлагают им фасоны "для бабушек", не подходящие молодым девушкам, которые хотят выглядеть стильно. Подобрать "базу" Людям, которые хотят быть модными, но не могут подобрать нужный размер или фасон, профессиональный шопер Елена Галкина предлагает сосредоточиться на базовых вещах. Классические брюки неярких расцветок, рубашки и юбки легче купить в магазинах популярных брендов масс-маркета. Создавать настроение, формировать гардероб к определенному случаю можно с помощью деталей: обуви и аксессуаров. Отдельные вещи можно заказать в ателье, но важно, чтобы они сочетались с "базой". "Не всегда есть смысл покупать дорогое нарядное платье для какого-то события. Выглядеть празднично можно, например, надев особенный жакет и туфли. Позже эти детали подойдут для других нарядов и событий, а торжественное платье будет висеть в шкафу без дела", — говорит Галкина. Воспользоваться интернет-магазином Бренды могут предлагать в своих коллекциях одежду на любой вкус и размер, но до конкретных магазинов она доходит не всегда. Найти нужную вещь можно на сайтах производителей или в мультибрендовых интернет-магазинах. Покупка через интернет, говорит Елена Галкина, бывает на 20–30% дешевле, чем в офлайн-магазинах. Но всегда существует риск, что в посылке придет не то, что ожидалось. Подстраховаться можно, заказывая одежду на проверенных ресурсах.

Факт

Традиционные магазины предлагают одежду до 52-го размера. В специализированных можно найти до 60-го. Все, что больше, — на заказ.