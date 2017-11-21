Как барнаульские компании и блогеры добиваются успеха в Instagram

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Поток клиентов

Тренер клуба Hammer Fit А­ндрей Бондаревский (@bondarevskiy_a, 32,4k, здесь и далее число подписчиков в тысячах) и барнаульская певица Ольга Грушина (@grusha_ya, 12,9k) утверждают, что тысячи подписчиков появились у них в первую очередь благодаря качественному контенту. Бондаревский говорит, что пробовал использовать платную рекламу, но она показалась ему неэффективной. Блог в Instagram помогает обоим привлекать клиентов в офлайне.

Страницу в Instagram Бондаревский завел более трех лет назад только потому, что на этом настаивал работодатель. Тогда Андрей не думал, что профиль станет для него полезным. Но сегодня многие клиенты, которые у него занимаются, пришли именно из Instagram. В профиле он делится собственными фитнес-достижениями и результатами тех, кого тренирует. Андрей Бондаревский немного зарабатывает и на рекламе — рекомендует марки диетических батончиков, десертов и так далее.

Публикация от ТРЕНЕР АНДРЕЙ БОНДАРЕВСКИЙ (@bondarevskiy_a) Ноя 17 2017 в 2:22 PST

"В Барнауле тема фитнеса не слишком развита, поэтому чаще всего мне предлагают рекламу, никак не связанную с этой индустрией. Но я стараюсь следить за тем, что выкладываю в профиль", — говорит он.

Ольга Грушина сказала, что не знает, сколько заказчиков находят ее в Instagram, но предложений о работе через эту соцсеть приходит довольно много. Ольга выкладывает в профиль свое творчество, фото с мероприятий и анонсы выступлений. По ее словам, потенциальные рекламодатели обращаются к ней "ежечасно".

Публикация от ПОЮ! (@grusha_ya) Окт 27 2017 в 2:07 PDT

"У меня появился прайс на размещение. Многих он не устраивает. Я это никак не комментирую, — рассказывает Ольга. — Я человек со вкусом, мне многое просто не интересно. Пока у меня очень мало подписчиков для заработков, поэтому глупо сейчас об этом говорить. Мне бы хотелось сделать профиль источником дохода в ближайшее время".

Блогер, которого узнают

Altapress.ru не удалось найти городских блогеров, у которых получилось сделать собственную страницу полноценным источником дохода. Однако популярные пользователи стали зарабатывать на ведении чужих аккаунтов.

"Ориентировочная цена поста в профиле Instagram-блогера — 60 копеек за подписчика. То есть в аккаунте с числом фолловеров 50k пост будет стоить около 30 тыс. рублей. Если бренд и менеджер симпатичны блогеру, то сумма может уменьшиться до 30 копеек за подписчика, если нет — увеличиться до 1,2 рубля. Но если сотрудничество с блогером обходится больше чем в 75 копеек, мы не рекомендуем его, потому что дорого и неэффективно", — рассказывает Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "Лампа" (Москва).

Сейчас стоимость рекламы у блогеров, по ее словам, зависит не столько от числа подписчиков, сколько от их статуса (селебрити, топы, обычные), тематики (общая, специальная, уникальная) и качества аудитории — если она пассивная, то платить смысла нет.

Алина Фролкина (@limysoul) — самая популярная девушка барнаульского Instagram.

"Иногда меня узнают на улице. Подходят парни или молодые девушки и спрашивают, можно ли со мной сфотографироваться. Это приятно", — рассказывает она. Алина публикует выразительные селфи, стильные луки, раскладки одежды и косметики, иногда еду — обычные сюжеты для страницы городской модницы.

Публикация от My name is Li , SMM, Реклама (@limysoul) Ноя 17 2017 в 4:32 PST

Профиль девушка "раскрутила" всего за полтора года с помощью участия в так называемых SFS-конкурсах (от англ. share for share — "репост за репост") у популярных блогеров. Но главный секрет успеха, по ее словам, — это качественный контент: "Я стараюсь делать фотографии, которые меня саму чем-то цепляют. Если они нравятся мне, то, скорее всего, понравятся и другим".

У Алины более 88 тыс. подписчиков, неплохой рейтинг, и это привлекает рекламодателей. Бренды присылают ей одежду, косметику и аксессуары, чтобы она с ними фотографировалась. Один из партнеров Алины — известная косметическая компания Clinique. Иногда сотрудничество происходит по бартеру, иногда за деньги. По словам девушки, сейчас пост в ее аккаунте стоит 10 тыс. рублей.

"Несколько месяцев назад я начала заниматься продвижением чужих аккаунтов, поэтому на ведение своего времени остается мало, — рассказывает Алина. — Когда не делаешь необходимый минимум публикаций (один пост в день), люди теряют к тебе интерес и отписываются. Рекламодатели видят, что ты не активен, и присылают предложения реже. Но я ни в коем случае не собираюсь бросать свой аккаунт, потому что меня вдохновляет его ведение".

Бесполезные подписки

Популярный барнаульский инстаграм-блогер Иван Зубков (@ivanzubkov, 28,1k) рассказал, что количество подписчиков в его аккаунте сильно выросло в 2013 году. Он опубликовал фото новой приставки Xbox и поставил к нему популярные хэштеги. Благодаря им его профиль и нашли люди, интересующиеся темой. Сейчас такой метод продвижения не работает.

Публикация от Ivan Zubkov (@ivanzubkov) Сен 22 2017 в 6:55 PDT

"Хэштеги, относящиеся к вашим услугам и продукции, имеет смысл использовать только как рубрикатор профиля, чтобы пользователям было удобно ориентироваться по тематикам постов, — говорит Тимур Шварцман, руководитель SMM-направления компании Miranit (специализируется на продвижении аккаунтов в соцсетях). — Использовать теги для раскрутки бессмысленно. По популярным тегам не пробиться. Заходишь посмотреть новости по ключевым тегам и видишь много рекламы".

Малоэффективными стали и такие некогда популярные способы продвижения, как масслайкинг и массфолловинг (пользователи массово лайкали фото и подписывались на аккаунты, чтобы привлечь внимание), хотя иногда их все еще используют.

Мертвые души

"Instagram принадлежит Facebook, и сейчас взят курс на его монетизацию. Некоторое время назад Facebook ввел тотальную монетизацию, хотя там этого и не признают, — рассказывает Тимур Шварц­ман. — После введения “умной ленты” посты показываются очень избирательно. Та же самая политика сегодня вводится и в Instagram. Для обычных пользователей почти ничего не меняется, а компаниям становится сложнее продвигать свои товары и услуги".

Посты, которые не вызывают отклик у аудитории, теперь быстро исчезают из ленты пользователей и теряют охват. "Если пост за первое время не набирает определенное количество лайков, то он не показывается в ленте. Все действия маркетологов сейчас направлены на то, чтобы увеличить охват постов", — говорит Вера Миляева, руководитель барнаульского агентства по продвижению в Instagram.

Публикация от Vera Milyaeva (@vera.milyaeva) Апр 9 2017 в 6:17 PDT

По ее словам, в этом помогают платная реклама, видео (оно сейчас лучше индексируется, чем картинки), работа с историями (контент, который загружается на 24 часа, а потом исчезает), прямые эфиры, а также качественный контент и единая визуальная концепция страницы.

Очень важно, чтобы аудитория коммерческих профилей была активной. Поэтому сейчас они отписываются от "мертвых душ" — тех, кто подписывался на них ради продвижения (такие же коммерческие аккаунты). Количество подписчиков при этом уменьшается (процентов на 30–40). Зато остаются те, кому действительно интересен контент.

"Однажды к нам пришел клиент — кофейня, — рассказывает Тимур Шварцман. — У ее аккаунта в Instagram было около 1 тыс. подписчиков, посты лайкали всего два-три человека. Мы долго разбирались почему. Все встало на свои места, когда был подключен сервис отложенного постинга. Мы увидели, что раньше в этом аккаунте публиковали фотографии с природой России. Это делали ребята, которые его вели до нас. Они взяли один из своих аккаунтов и переименовали его, сказав клиенту, что набрали подписчиков на контент кофейни. Смысла в таком “продвижении”, конечно, нет".

Вера Миляева говорит, что сегодня вывести в топ Instagram-аккаунт могут только специалисты, которые разбираются в механизмах работы этой социальной сети.

"Раньше продвинуть свой аккаунт было очень просто. Сейчас стало сложнее, но это не значит, что невозможно. Нужно вкладывать средства в рекламу и ресурсы в создание качественного контента", — говорит она.

Волшебный SMM

В Барнауле услуги продвижения в Instagram предлагают веб-студии, эсэмэмщики-фрилансеры, специализированные компании и популярные блогеры. По словам Тимура Шварцмана, существующие в городе специалисты по продвижению в соцсетях не закрывают потребности компаний в этой услуге, потому клиентов найти не проблема.

Продвижение профиля в Instagram для компании стоит в Барнауле 7–15 тыс. рублей плюс бюджет на рекламу. Цена зависит от услуг, которые заказывает клиент. Это может быть только создание контента, только продвижение или все в комплексе.

Социальная сеть по-прежнему остается эффективным каналом для привлечения клиентов. В сети салонов нижнего белья Bellissimo (@bellissimo_lingerie, 20,5k) рассказали, что продвижение в Instagram очень эффективно, хотя конкретных цифр не назвали, сославшись на коммерческую тайну.

Публикация от Бельё,колготки,купальники,Sexy (@bellissimo_lingerie) Окт 10 2017 в 1:16 PDT

"Раньше мы давали рекламу в печатных изданиях, на радио. Но потом подсчитали, что ее эффективность ниже, чем в Instagram, и привлечение одного пользователя стоит дороже. Поэтому месяца четыре назад решили направить все рекламные бюджеты в соцсети", — рассказал маркетолог компании.

Сооснователь сети правильного питания "Ели-Худели" (@elihudeli, 15,2k) Евгений Кураков говорит, что компания использует практически все возможные методы продвижения в Instagram: платную рекламу, работу с лидерами мнений, проведение конкурсов и так далее. Кураков не смог точно сказать, сколько процентов заказов приходит через Instagram, но их количество, по его словам, значительное.

Публикация от Ели-худели (@elihudeli) Ноя 7 2017 в 8:32 PST

Работа по продвижению профилей в Instagram привлекает молодых людей. В начале 2017 года многие СМИ написали об алтайском школьнике из деревни Подсосново, который заработал на этом 1 млн рублей. Данил Барсуков начал через интернет сотрудничать с компанией InstaTime. Она позиционирует себя как крупнейшее в России агентство по продвижению в Instagram и имеет партнеров примерно в 40 регионах. В презентации ее франшизы утверждается, что по готовым методикам один человек может вести до восьми профилей и зарабатывать около 100 тыс. руб­лей в месяц.

По мнению Евгения Куракова, Instagram в некотором смысле становится заменой поисковым системам и, безусловно, его развитие продолжится.

"Благодаря хэштегам люди легко могут найти фото, допустим, баз отдыха на Алтае и решить, какая из них больше нравится. Реклама в Instagram со временем станет такой же дорогой, как в телевизоре. Но и качественного контента будет больше", — говорит он.

Топ-5 Instagram-блогеров из Барнаула

Роман Фильченков

@lololoshkause — 214k.

Прославился на YouTube, записывал ролики с комментариями, играя в компьютерные игры. Сейчас живет в Санкт-Петербурге.

Публикация от Роман Фильченков (@lololoshkause) Авг 28 2017 в 4:39 PDT

Алина Фролкина

@limysoul — 88,4k.

Ведет lifestyle-блог о своей жизни.

Публикация от My name is Li , SMM, Реклама (@limysoul) Ноя 9 2017 в 8:09 PST

Сергей Шубенков

@sergey.shubenkov — 21,9k.

Спортсмен-легкоатлет, трехкратный чемпион Европы.

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) Окт 21 2017 в 7:33 PDT

Евгений Трофимов

@trofimacab — 16,6k.

Певец, участвует в телепроекте "Фабрика звезд" и ведет в Instagram свой "дневник".

Публикация от ВОЛЧОНОК / Евгений Трофимов (@trofimacab) Ноя 12 2017 в 4:56 PST

Иван Зубков

@ivanzubkov — 27,7k.

Ведет профиль о путешествиях, сейчас живет в Шанхае.

Публикация от Ivan Zubkov (@ivanzubkov) Июл 28 2017 в 10:53 PDT

Источник: LiveDune (данные действительны на момент публикации).

Цифры

24,4 тыс. блогеров Барнаула ведут страницы в Instagram.

Для сравнения:

в Новосибирске — 106 тыс.,

в Москве — более 879 тыс.

510 тыс. рублей стоит пост в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой, у которой больше всего подписчиков среди пользователей соцсети в России (10,6 млн).

Факт

В сотню самых популярных страниц в Instagram Барнаула входят профили о путешествиях, косплее, сетевом маркетинге, кулинарии, природе Алтая, балете, фитнесе и спорте и женские аккаунты с селфи. Источник: LiveDune