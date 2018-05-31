Как производитель пластиковых изделий — компания "Мартика" сохраняет эффективность в кризис

Краткое содержание

Эффективность важнее доли рынка

— Виталий Владимирович, три года назад вы говорили, что "Мартика" должна войти в тройку лидеров отрасли, зайти на европейский рынок и открыть представительство в Москве. Вы по-прежнему к этому стремитесь?

— Ни одна из этих задач сегодня не актуальна. Цель № 1 — сохранить эффективность, рентабельность предприятия.

Сейчас на нашем рынке в России шесть главных игроков. Четыре московские компании, одна башкирская и мы. Выручка лидера рынка больше нашей в два раза. Две-три компании имеют объемы производства и продаж примерно на 30% больше. Если ли бы мы сделали рывок, то могли бы подняться на третье место. Но сейчас это не имеет смысла.

Сегодня неважно, какими мы будем: первыми, третьими или десятыми. Превыше всего в текущих условиях — экономическая эффективность. Если бы мы не изменили свои приоритеты, то могли бы стоять на краю. Был бы риск потерять компанию.

Раньше мы ежегодно инвестировали по 100–200 млн рублей. А сейчас 10–30 млн. Срок окупаемости сегодня 5–8 лет вместо прежних 3–5 лет. Раньше мы выпускали 30 новинок в год, сейчас 5–10. До кризиса выручка росла на 25–30% в год, сегодня работаем один к одному.

Мы сознательно сократили инвестиционные вложения. Если бы мы их сохранили, то потеряли бы в рентабельности. И потом, зачем закапывать деньги на территории рискованного земледелия? Здесь нужен очень осторожный подход.

Наша стратегия сейчас — антикризисная. Ради эффективности сегодня можно пожертвовать даже долей рынка.

— Как долго, вы думаете, вам придется придерживаться такого плана?

— Я понимаю, что эта стратегия состоятельна в течение 3–5 лет. Но именно она, я считаю, поможет нам запустить инвестиционные процессы, как только появятся симптомы оздоровления экономики в стране. Правда, здесь нужно понимать, что оно не сможет начаться даже при 150 долларах за баррель нефти.

На мой взгляд, необходима структурная перестройка экономики, уменьшение в ней доли госсектора. Я даже не говорю, что требуется поощрять предпринимательскую инициативу, — нужно хотя бы не мешать ей. Но, например, было бы неплохо ввести налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса, хотя бы для каких-то его отраслей.

Этот кризис не оставил резервов

— Почему объемы производства и продаж сокращаются?

— Конечный потребитель сегодня экономит, не покупает в прежних объемах. Иногда говорят о росте потреб­ления: смотрят на показатели одной сети — о, на 5% выросли. Но если анализировать данные конкретных магазинов, то там — падение. Итоговые цифры получаются за счет открытия новых точек в регионах.

— Но кризис обычно заставляет часть людей переходить на более дешевую продукцию: например, со стеклянной и металлической посуды — на пластиковую. Кризис мог бы сыграть вам на руку.

— Это наш третий кризис. Благодаря первому мы родились — в 1999 году. Тогда из-за падения рубля китайской и турецкой продукции стало меньше, и мы заняли рынок.

Потом был второй — 2008 года. Существуют три сегмента потребления: бюджетный, средний и премиум. До 2008 года в премиуме люди потребляли довольно много фарфора, металла, стекла. В среднем было уже больше пластмассы. В бюджетном популярен был пластик. После кризиса часть премиума перетекла в средний сегмент, а значительный объем из среднего — в эконом. Производители премиум-продукции тогда стали жить похуже, а мы — заметно лучше.

В 2014 году потенциала для перетоков практически не осталось. Ни о каких всплесках речи уже не шло.

"На нас давят, нам давить не на кого"

— Где сегодня распространяется продукция компании "Мартика"?

— Алтайский край в нашем объеме продаж занимает меньше 5%. Около 50% — это Сибирь, Урал и Дальний Восток, остальное — европейская часть страны. Также продукция компании экспортируется в Казахстан, Беларусь, Армению и Украину. Наибольший объем мы реализуем через торговые сети.

— Экспортное направление поддерживается?

— Экспортные операции мы отдали компании-партнеру. Иначе у нас "прописалась" бы налоговая и ежеквартально в отношении компании проводилась бы масштабная камеральная проверка, которая по объему затраченных ресурсов была бы сравнима с выездной налоговой проверкой, что проводится раз в три года. Это к пониманию о поддержке экспортеров. Если компания принимает решение заниматься экспортом — штат бухгалтерии ей нужно увеличить на 35–50%. В нашей отрасли точно. Мы ведь не производитель тракторов, который 10 машин в месяц сделал на экспорт, продал и по ним отчитался. У нас тысячи единиц товара. С соответствующим документооборотом.

— А меняются ли правила работы с торговыми сетями?

— Они ужесточаются, но это было ожидаемо. На сети давит государство с точки зрения ценообразования, они начинают давить на дистрибьюторов, на производителей. Но нам-то давить некуда.

Вообще, конкурентных рынков, с которыми мы связаны, не так много. Скажем, по полимерному сырью в России сложилась практически олигополия. А сырье составляет 80–85% в себестоимости нашей продукции. На эти показатели мы тоже не можем влиять.

— Есть ли другие факторы, которые сдерживают развитие?

— Могу сказать, что значительно ужесточилось налоговое администрирование, из-за чего в зону риска порой попадают и добросовестные компании.

В 2016 году в стране запустили автоматизированную систему контроля НДС. Сейчас ты рискуешь отвечать не только за себя, но и за своего контрагента. То есть, образно говоря, налоговой презумпции невиновности у нас теперь практически нет. В результате система, придуманная для убеждения бизнеса работать честно, гипотетически может использоваться, чтобы "ломать" предприятия.

Это влияет и на политику банков, и без того жесткую. Те, кто попал в группу риска в системе контроля НДС, фактически изгоняются из них как клиенты. От этого пострадала наша дочерняя компания в Ростове-на-Дону, которая создана с целью реализации нашей продукции на юге страны. После 10 лет работы с крупным госбанком тот отказался с ней сотрудничать. Хотя работа компании абсолютно прозрачна. Но она попала под признаки сомнительной по причине того, что мы (компания "Мартика") — единственный поставщик у этой нашей дочерней компании.

Директор рассказывает, что, когда он пришел в банк, там таких, как он, "отказников" очередь была. Я понимаю, что в ней были и те, кто действительно незаконно возмещал НДС, но туда же попали и добросовестные компании.

Кроме того, мы готовим огромное число бумаг для отчетов перед самыми разными госорганами. В финансово-экономическом блоке у нас работают 32 человека, это 23% от административного корпуса. Часть из них — это люди, которые ведут учет не для внутренних нужд, а для составления сторонних отчетов. У нас же всегда в России один с плошкой, семеро с ложкой.

Управление — не искусство, а ремесло

— Так как же сохранять эффективность в новых условиях?

— Что нам остается? Работать эффективнее и оптимизировать собственные расходы. Мы это делаем несколькими путями.

— Известно, например, о вашей любви к технологиям, автоматизации процессов.

— Когда мы внедряли управленческий учет в производстве — каждого килограмма сырья, красителя, каждой единицы изделия, — это вручную делал начальник смены. Потом мы стали автоматизировать процессы.

Я большой сторонник инструментов личной эффективности. Но я их не насаждаю.

У нас есть люди, ответственные за автоматизацию бизнес-процессов. Они понимают и объясняют, как это важно. При внедрении важно не мое мнение, а их.

Идея автоматизации учета и внедрения 1С в производственных цехах и на участках принадлежала нашему финансово-экономическому департаменту. Производственники сначала скептически отнеслись к ней, но затем, когда они поняли, как это удобно, эта идея стала и их тоже.

Управленческие транзакции так снижаются! Колоссально. Когда все автоматизировано и упорядочено, управленческий процесс становится простым и понятным. Он не требует лишних эмоциональных затрат. Многие думают: "Ах, я директор!" Но менеджмент — это не искусство, а ремесло. В основе должна лежать технология.

Цифры

Выдули или отлили: как производят изделия в компании "Мартика"

1. Техника выдува

Полимерное сырье подается в экструзионно-выдувной автомат (ЭВА), где разогревается и плавится, смешивается с красителем и раздувается в пресс-форму. Еще горячее изделие работник забирает на доработку: обрезает ненужное, прикрепляет дополнительные детали.

На этом участке производства установлено в основном китайское оборудование. Пресс-формы для него изготовлены преимущественно из алюминия, поэтому относительно недороги — 10–30 тыс. долларов за штуку.

Что изготавливают: фляги, бидоны, канистры, лейки и другие емкости.

2. Техника литья

Сырье подается в специальный термопласт-автомат (ТПА), где разогревается и плавится, смешивается с красителем и впрыскивается в пресс-форму. С помощью пресс-формы ему придается нужный вид.

Здесь используется также преимущественно оборудование, произведенное в Азии, однако пресс-формы значительно дороже, некоторые из них — португальского и турецкого производства. Для крупных изделий они могут стоить 250–300 тыс. долларов, это сопоставимо с ценой двух новых дорогих внедорожников.

Что изготавливают: сотни видов изделий — от мисок до детских ванночек и емкостей для хранения.

Рабочие технологии

Электронные весы. Оператор три раза за смену взвешивает на них деталь. Весы сканируют штрихкод, данные автоматически сохраняются в системе 1С. Если возникают отклонения, у начальника смены на экране появляется сообщение.

Специальные компьютеры позволяют оператору найти описание технологического процесса любого изделия. Удержать в памяти сотрудника данные по каждому техпроцессу просто невозможно.

Оператор также вносит данные в конце смены: сколько изделий произвел, сколько использовал красителя, сколько сдано отходов и т. д. Все это также фиксируется в 1С.

"Важно быть, а не казаться": Принципы работы Виталия Смокотина

5 интересных фактов о предприятии

1. Регистрирует и патентует многие из своих изделий. Регулярно судится с теми, кто их подделывает. Компания уже судилась с производителями из Ростова-на-Дону, Ангарска, Москвы.

2. Для собственных нужд производства на предприятии изготавливают продукцию отдельного цвета.

3. На заводе в сутки изготавливают 15–18 тыс. прищепок, используют автоматизированную линию южнокорейского производства. Раньше с таким объемом за это время справились бы не менее 10 человек. "Прищепки были бы золотыми", — говорит Виталий Смокотин.

4. На предприятии есть ремонтно-инструментальный цех. Его загрузка составляет лишь 15%. Но расчеты показали: дешевле содержать его, чем отдавать требующие ремонта и обслуживания детали на сторону — слишком долго делают. За период простоя предприятие несет убытки, торговые сети могут выставить штрафы за срыв сроков поставки.

5. "Мартика" сотрудничает с крупнейшими сетями, работающими в России: "Лента", "Леруа Мерлен", Х5, "Новэкс", "Мария-Ра", "Ашан", "Магнит", "Посуда-Центр".