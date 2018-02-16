Без водки, медведей и балалаек: как живут студенты из Сирии, Индии и Китая в Барнауле

Краткое содержание

Особенности жизни иностранцев в Барнауле

1. Зачем приезжают Студенты, которые приезжают в Барнаул по своей инициативе и учатся за свой счет, рассказывают, что здесь обучение дешевле, чем в их стране, и хорошее качество образования. Но в Барнауле также много студентов, которые учатся здесь по грантам от Министерства образования России, по договорам в рамках международного обмена. Их присылают сюда правительства их стран, они же оплачивают обучение. Эти студенты в Барнауле в течение года учат русский язык, а затем разъезжаются в университеты по всей стране или остаются здесь — как решит министерство. В педагогический университет иностранцы приезжают по программе обмена на год-два. 2. Как уживаются с местными Серьезных конфликтов у приезжих с местными не бывает, рассказали "СК" в университетах города. Сами студенты говорят, что горожане всегда приветливы к ним, иногда улыбаются при встрече на улице, помогают в общественных местах. Единственный громкий конфликт, произошедший между местными и иностранцами, случился в 2010 году. Тогда трое барнаульских неонацистов избили двух студентов из Южной Кореи, один из них умер в больнице. С тех пор корейские студенты в Барнаул не ездят. 3. Как учат русский язык Часть приезжающих учат русский язык еще дома, чтобы хоть немного ориентироваться при попадании в чужую страну. Но большинство впервые узнает русские буквы, только приезжая сюда, — на подготовительных курсах в университете. Те, кто остается потом здесь и поступает учиться в местный вуз, продолжают ходить на уроки русского. Другим адаптироваться и подтянуть языковые навыки помогают русскоязычные друзья. 4. Что едят Все пробовали русскую кухню: блины, борщ, пельмени, водку и даже холодец. Но многие стараются есть блюда своей традиционной кухни. Например, индийцы в большинстве своем вегетарианцы, их национальная кухня очень острая, и им сложно привыкнуть к российской еде. Китайские студенты любят российскую "молочку": йогурты, мороженое и собственно молоко. "Очень люблю есть мороженое на морозе", — рассказывает Му Цзинь Шань. 5. Как проводят свободное время Многие иностранные студенты любят ходить в местные кинотеатры. Некоторые из них, особенно те, кто приехал недавно, практически не понимают, что говорят с экрана, но продолжают ходить. Ребята из дальнего зарубежья катаются на коньках, гуляют по набережной и городским улицам, ходят в театр. 6. Как отмечают праздники Иностранцы вместе с россиянами отмечают наши национальные праздники. На Крещение они даже ходили к купели, правда, искупаться не решились. На Новый год участвовали в театральных постановках в университетах, ходили на площадь Сахарова. А на Масленицу ребята собираются участвовать в народных гуляньях и пить чай с блинами. Кроме этого, их можно встретить и на исключительно барнаульских праздниках, например на открытии "Трассы здоровья" — они катаются на лыжах и занимаются скандинавской ходьбой.

Му из Китая: девушки на Алтае красивее, а зимы холоднее

Му Цзинь Шань приехал учиться в АлтГУ из Китая в аспирантуру по археологии. Дома он исследовал горы Алтая и решил, что лучше всего продолжить изучать их в алтайском вузе.

Прежде чем приехать в Россию, Му почти год учил русский язык самостоятельно дома. За два с половиной месяца в Барнауле он научился неплохо понимать неродной для него язык и говорить на нем. "Русский язык похож на музыку", — говорит Му.

Он отмечает, что между его родным городом Нанкином и Барнаулом много общего, только здесь очень холодно и девушки красивее. Русская зима его почти не пугает — в морозы он старается одеваться тепло, но при этом ходит без шапки.

"Русские очень любят свою страну, — говорит Му, но аргумент приводит неожиданный: — У вас на улицах слишком много оружия — танки, памятные таблички. В Китае такого очень мало".

По его словам, российский Новый год очень похож на китайский праздник весны (китайский Новый год). "Люди на площади собираются, кому-то весело, кому-то холодно. А я катался с горки со взрослыми и детьми, и мне очень понравилось, — делится впечатлениями Му. — А еще китайские бабушки очень похожи на русских бабушек".

Жизнь китайского студента в Барнауле не ограничивается одной учебой. Он работает в музее археологии и этнографии Алтая в АлтГУ, ходит в кино и гуляет по берегу Оби. Его особенно поразил русский театр — в широком смысле: народные песни и танцы, пышные платья актрис.

После окончания аспирантуры в Барнауле Му Цзинь Шань собирается вернуться домой и дальше исследовать алтайские горы, проводить раскопки и, возможно, делать научные открытия.

Ахмад из Сирии: нагуглил Барнаул

Студент из Сирии Ахмад Фаваз приехал в Барнаул в 2016 году целенаправленно — он искал небольшой российский город через Google, чтобы учиться в университете. В Дамаске он изучал английскую литературу, а в Барнауле — международные отношения.

Русский язык Ахмад учил несколько месяцев, еще живя в Сирии, а потом еще год на подготовительных курсах в АлтГУ.

Когда он собирался в Россию, друзья говорили ему, что здесь по улицам ходит мафия, и предлагали записаться в тренажерный зал.

Но первое, что удивило Ахмада, когда он приехал в Россию, — это работа женщин во всех сферах и отраслях. "У нас они могут быть только учителями и врачами", — объясняет Фаваз.

Суровая сибирская зима его, как и китайца Му, не пугает.

"Здесь бывает очень холодно, но в Сирии еще холоднее. В Барнауле тепло во всех помещениях: в общежитии, университете. Холодно только на улице, пока идешь, но это 10 минут. У нас в Сирии зимой если на улице минус три, то и дома будет минус три. Отопление там работает не весь день, а только шесть часов", — рассказывает Ахмад.

Сравнивая Россию и Сирию, он говорит, что в его родной стране люди более открытые, чаще улыбаются.

По словам Ахмада, в России его часто спрашивают про войну в Сирии. Но на такие вопросы он всегда отвечает уклончиво, предпочитает не распространяться на тему войны.

Дипак из Индии: много улиц, но мало людей

Индиец Дипак Дубей приехал вместе с друзьями в Барнаул в ноябре 2016 года. Здесь он учится в медицинском университете по специальности "лечебное дело".

Дубея и его товарищей в вузе прозвали "Дипак и компания". Они выбрали Алтайский медуниверситет по двум основным критериям: хороший рейтинг при относительно небольшой плате за обучение. В Индии, по словам Дипака, учеба в университете стоит 1 млн рублей в год. Здесь — практически в пять раз дешевле.

Дубей рассказывает: когда ребята из Индии только приехали в Барнаул, местные жители им охотно помогали. Студенты совсем не говорили по-русски и думали, что адаптироваться в незнакомой стране будет трудно. Но они быстро привыкли.

Правда, друзей из местных у Дипака так и не появилось. В основном ребята из Индии проводят время вместе. Большую часть отнимает учеба.

Индийцев тоже не пугает мороз, они всегда ходят без шапок и наслаждаются этим.

Русский язык, как говорят сами студенты, им дается "нормально". На первом курсе они обучаются на английском языке, на втором уже добавится русский.

Ребята рассказывают, что в Барнауле очень много улиц, но не так много людей, как в Индии, и очень красивые девушки.

Иордания, Замбия и Джибути: география ширится

Большая часть иностранных студентов — учащие­ся трех главных вузов Алтая: классического, технического и медицинского университетов.

АлтГТУ стал одним из первых вузов Алтая, который начал принимать иностранных студентов из дальнего зарубежья. В 1993 году там обучалось около 30 студентов из пяти стран: Марокко, Сирии, Ирана, Ирака и Египта. Сейчас география студентов вуза насчитывает 34 страны дальнего и ближнего зарубежья, рассказывает директор института международного образования и сотрудничества АлтГТУ Владимир Сковородников.

Самые многочисленные иностранные студенты во всех вузах края — казахстанцы. Если не брать в расчет страны СНГ, то по представительству в российских вузах лидируют Китай, Индия и Монголия.

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По словам Романа Райкина, проректора по развитию международной деятельности АлтГУ, сейчас в вузе более 100 студентов из Китая (из 188 иностранцев из дальнего зарубежья). В этом году география расширилась — появились представители таких стран, как Джибути, Сомали, Иордания, Зимбабве, Замбия и др. Для сравнения, в 2011 году из не постсоветских стран было всего 44 человека. Общее число иностранных студентов в АлтГУ составляет 1176 человек (более 11%).

В АГМУ на недавно открытом факультете иностранных студентов учатся 320 человек из Индии, Ирака, Египта, Палестины, Швейцарии и других стран, из них 200 — индийцы.

В будущем университеты планируют увеличить количество студентов из других стран, которые будут учиться в алтайских вузах.

Факт

Большая часть иностранных студентов — учащиеся трех главных вузов Алтая: классического, технического и медицинского университетов.