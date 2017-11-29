Самая известная Instagram-блогер Барнаула рассказала, как добилась популярности с помощью бабушки и iPhone

Цифры и вдохновение

— Как ты решила стать блогером в Instagram?

— Пару лет назад я переехала в Барнаул из Бийска — поступила учиться в вуз. У меня не было друзей, потому я сидела дома, думала, чем хочу заняться, и заинтересовалась Instagram.

Мне очень понравился профиль блогера из Москвы Леры Русалкиной. Он был выдержан в определенной цветовой гамме, очень красивый. Уже тогда у нее было много подписчиков, и ей присылали одежду для рекламы.

Потом я стала следить и за другими блогерами. Видела, что они часто путешествуют бесплатно, — рекламодатели оплачивают им перелеты. Мне стало интересно, и я решила попробовать привлечь в профиль много подписчиков.

На тот момент у меня было где-то 1–1,5 тыс. фолловеров. В основном друзья и знакомые из Бийска. Примерно в то же время я купила новый iPhone, с его помощью можно было делать красивые снимки.

Начала с того, что стала копировать стиль Леры Русалкиной: делала фотографии в той же цветовой гамме. Я считаю, что нет ничего плохого в заимствовании чьих-то идей. Ведь в итоге все равно у тебя получится по-своему. У каждого свое видение. В конце концов подражать кому-то мне надоело, и я начала пробовать что-то другое. Подумала: что есть интересного в моей жизни, чем я бы могла делиться? Исходила из этого.

— Что ты делала, чтобы продвинуть свой аккаунт?

— Ради продвижения стала участвовать в конкурсах SFS (от англ. share for share — "репост за репост") у популярных блогеров с аудиторией 40–50 тыс. подписчиков. Я выкладывала в свой профиль их фото и рассказывала о них, а они, если им нравился мой профиль, делали то же самое для меня. В итоге ко мне приходило от 50 до 800 человек. Количество зависело от того, как долго ссылка на мою страницу "висела" у блогера.

Таким образом я увеличила число подписчиков тысяч до семи. Потом люди начали подписываться сами. Платную рекламу для раскрутки не использовала. Сейчас немного пользуюсь масслайкингом. Он приятно работает. Ставишь людям лайк, им нравится твое внимание, и они подписываются.

— Как ты считаешь, от чего зависит успех профиля в Instagram?

— Нужны хорошие фотографии, и чтобы они были не как у всех. Я стараюсь привнести в каждую фотографию что-то интересное. Если этого нет, я ее удаляю.

— Ты где-то специально училась фотографировать?

— Фотографией я увлекалась всегда и училась сама. Мне кажется, чтобы делать красивые снимки, важно иметь видение. Я просто много фотографировала, обрабатывала. Например, захотела фото, похожее на то, что мне понравилось в интернете. Пробовала сделать — не получилось. Я пыталась разобраться почему: или качества камеры телефона не хватает, или я не знаю каких-то приложений для обработки. Сейчас, глядя на фотографию, я вижу, какими инструментами воспользовался человек, как он стоял, когда снимал, и так далее.

— Сколько времени у тебя уходит на ведение своего аккаунта?

— Много. Хотя по сравнению с профессиональными съемками у блогеров, конечно, все просто. В идеале фотографировать надо каждый день, но не всегда получается. Иногда не высыпаешься, плохо выглядишь, звезды не так сложились — не выходит. Тогда помогают "запасы" фото.

Чтобы провести съемку, нужно куда-то выбраться, придумать, что, где и как сфотографировать. Я постоянно высматриваю какие-то места: вот дверь прикольная, здание, стена, улочка. Ищу классные места или хороший свет. Продумываю, во что одеться. Пытаюсь сделать так, чтобы человеку было за что зацепиться на снимке. Плюс надо выбрать день, погоду и найти человека, который тебя сфотографирует.

Когда люди смотрят на мои фотографии, то иногда не верят, что они сделаны в Барнауле. Это здорово. Но мест, где я могу получить такие фото, уже почти не осталось. Город начал мне приедаться. Все сложнее находить какие-то красивые уголки. Поэтому я часто думаю о том, что неплохо было бы куда-то поехать путешествовать.

Помогала бабушка

— Кто тебя обычно фотографирует?

— Когда я только начинала вести профиль, большую часть фотографий делала моя бабушка. Мы тогда жили вместе. Она у меня молодая и очень позитивная. Когда мне нужно было срочно что-то сфотографировать, я говорила: "Бабуля, пойдем!". И бабушка приходила на помощь. Она же фотографировала меня в отпуске в Турции.

У меня есть подруги, которые хорошо снимают. Но с ними обычно сложно договориться: то у меня времени нет, то у них. В основном я объясняю людям, как именно нужно сделать фотографию: куда встать, что должно быть в кадре. Я вижу, как можно сделать красиво.

Конечно, я и сама себя фотографирую с помощью селфи-палки. Иногда меня снимают профессиональные фотографы. Благодаря Instagram я познакомилась с большим количеством интересных людей — фотографами, стилистами. Они стали моими друзьями.

— Фото с какими сюжетами собирают больше всего лайков?

— Это зависит от профиля. В кулинарных аккаунтах лайкают еду, в профилях мамочек – детей. Однако даже в тематических аккаунтах люди больше всего любят селфи. Я не знаю почему.

Раньше они мне тоже нравились. Я была подписана на многих красивых девушек в Instagram. Их внешность меня вдохновляла. Сейчас это увлечение прошло. Возможно, потому что я уже слишком много видела. Теперь я ищу совершенно необыкновенные аккаунты. Только на такие страницы есть мотивация заходить каждый день. А вообще больше думаю, что бы мне самой сделать такого классного.

Пользуются популярностью фото в нижнем белье. И котики, собачки тоже. У меня их немного, но они всегда хорошо заходят.

— Кто твои подписчики?

— Я думаю, среди них много школьниц — девушек 14–15 лет. Именно они часто узнают меня на улице в Барнауле, подходят и просят сфотографироваться. Иногда узнают и взрослые парни. Это приятно.

— А из каких городов твои подписчики?

— В основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула и Новосибирска.

Пост за 10 тысяч

— Сколько у тебя было подписчиков, когда начали приходить предложения о рекламе?

— 10 тысяч. Рекламодатель был из Барнаула — компания предлагала фотопечать на холсте. Меня эта продукция не сильно привлекала, но я согласилась. Было просто очень приятно, что ко мне обратились.

Более интересные предложения появились, когда у меня стало тысяч 20 подписчиков. Поначалу присылали просто вещи, потом началось сотрудничество за деньги.

— Что тебе предлагают рекламировать?

— Чаще всего косметику. Например, я уже давно работаю с Clinique. У них появляется какое-то новое средство, они мне его отправляют. Одежду и аксессуары присылают реже.

— На какую рекламу ты не соглашаешься?

— Не рекламирую слишком дешевые вещи. Например, чехлы для телефонов. Отказываюсь от того, что не использую в жизни. Кальян не курю, поэтому и не соглашаюсь делать посты об этом. Отказываю тем, что пишет, что изобрел новую сыворотку для волос, и предлагает ее попробовать. Не хочется рисковать. Когда речь идет о средствах для тела, беру продукцию только известных мне марок, которым могу доверять.

Если мне присылают вещь, а меня не устраивает ее качество или она мне просто не нравится, я отправляю ее обратно. Взять ее будет нечестно по отношению к рекламодателю. Нужно постоянно балансировать на грани: быть честной и с подписчиками, и с рекламодателями.

Иногда мы договариваемся с рекламодателями так. Я пробую их продукт, и если он мне нравится, то я выкладываю отзыв. И если рекламодателю нравится отзыв, то он мне платит.

— Сколько стоит реклама у тебя и у других блогеров?

— Цена зависит от того, как договорятся блогер и рекламодатель. В интернете есть специальные площадки, где они находят друг друга и согласовывают условия сотрудничества. Такими сервисами пользуются крупные компании.

По моим ощущениям, сейчас бренды стали реже размещать рекламу у блогеров. И есть такая тенденция: рекламодатель лучше выберет несколько профилей, у которых 15–20 тыс. подписчиков, чем один, у которого 300 тыс. В первом случае аудитория будет более разнообразной. Это компаниям интересно.

У меня сейчас пост стоит в среднем 10 тыс. рублей. Но с каждым рекламодателем я разговариваю отдельно. То есть по сути цена договорная. Она зависит от города, из которого рекламодатель, от масштаба компании, от пожеланий заказчика (фото или видео). Для кого-то 10 тыс. рублей — это очень много, а для кого-то, наоборот, мало. Со стороны это выглядит странно, но такая практика распространена.

Цена сильно зависит и от рейтинга блогера — его подсчитывают специализированные ресурсы типа LiveDune. Например, мой рейтинг сейчас около 400. Когда у меня было 50 тыс. подписчиков — он был около 800, потому что я делала посты чаще. Тогда я входила не в топ Барнаула, а в топ России. Если у меня невысокий рейтинг, я не могу поставить дорогой ценник.

— Сколько предложений от рекламодателей ты получаешь в месяц?

— Много. Замечаю, что некоторые уже стала пропускать. При желании в месяц можно провести 15–20 кампаний. Количество предложений зависит от активности блогера. У меня был период, когда почти каждая публикация в моем профиле была рекламной.

— Не раздражало ли это подписчиков?

— Вопрос здесь не столько в количестве постов с рекламой, сколько в умении их качественно сделать. Нельзя предлагать продукт навязчиво и напрямую. Я красиво фотографируюсь в рубашке или в сережках и подписываю, от кого они. Чтобы девушка увидела фото и подумала: "О, классные сережки. Я давно такие искала. Где их взять?"

Лично мне не важно, на рекламное фото я смотрю или на обычное. Главное, чтобы снимок был хорошим и вдохновлял.

— Насколько сильно рекламодатели влияют на твои посты? Они требуют их на согласование?

— Когда как. Мне согласовывать посты не очень удобно. Я делаю фото и текст в своем стиле и выкладываю по своему графику. Плохо, когда приходится ждать согласования. К тому времени я могу уже выложить что-то другое. И рекламная фотография, возможно, не подойдет к контексту.

Я слежу за тем, чтобы все снимки хорошо сочетались между собой. Например, не поставлю четыре черно-белые фотографии подряд. Или несколько темных, а между ними одну светлую. Нужно, чтобы в размещении снимков была какая-то логика. К светлой фотографии после темных нужно прийти.

Что касается текста, то иногда просят добавить, что у продукта есть какие-то качества, которых я не ощутила. Я отказываюсь и надеюсь на то, что рекламодатель примет отказ.

Когда средство мне не нравится, я не выкладываю пост. Те, с кем я постоянно сотрудничаю, не предъявляют по этому поводу претензий. Возможно, крем или шампунь мне просто не подошли, всякое ведь бывает. Потом все равно снова что-то присылают. С такими брендами приятно работать.

— Стал ли твой профиль основным источником дохода?

— В какой-то момент да. Когда я только приехала учиться в Барнаул, то деньги, заработанные на рекламе, тратила на кафе, кино и так далее. Сейчас я больше зарабатываю на продвижении чужих профилей — работаю в агентстве по продвижению в Instagram Веры Миляевой. Но свой профиль я буду и дальше развивать, это меня вдохновляет.

— Ты и дальше видишь свое развитие в сфере SMM?

— Пока да. Возможно, это недолго будет длиться. Конкуренция растет. Еще мне всегда был интересен графический дизайн, сайты, ИТ. Некоторые ИТ-компании зовут меня к себе. У них есть маркетологи, эсэмэмщики, но нет человека, который будет делать хороший контент. Возможно, если я начну с ними сотрудничать, это приведет меня в какие-то смежные области. Я научусь чему-то еще. Также мне было бы интересно поучиться маркетингу, чтобы работать, основываясь на знаниях, а не только на интуиции и опыте.

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О книгах

— В магазинах Барнаула на полках с бестселлерами стоят книги о том, как быть успешным в Instagram: о продвижении, фотографии, написании текстов. Они очень толстые и стоят около 1 тыс. рублей. Я понимаю, что пока буду читать эту книгу, кто-то сядет и начнет что-то делать. И он быстрее научится на собственном опыте. Потому предпочитаю что-то пробовать, а не читать. Каждый в Instagram делает то, что умеет. Каких-то готовых рецептов здесь нет.

О съемках в клипах

— В Москве трудно кого-то удивить тем, что у тебя 80 тыс. подписчиков в Instagram. Там почти у всех столько. Но мне иногда приходят предложения оттуда о съемках в музыкальных клипах, причем у людей, чью музыку я слушаю. Например, однажды позвала компания Black Star. Обычно бывает так, что сегодня зовут, а завтра надо уже сниматься в Москве. А я в Барнауле и приехать к ним не могу, хотя мне это было бы очень интересно. Каждый раз, когда ты где-то участвуешь, приобретаешь новый опыт, знакомства. Это открывает возможности.

О ведении чужих аккаунтов

— Вести кому-то личные страницы трудно. Они слишком связаны с человеком и его жизнью. Однажды мы договорились с девушкой, что я буду месяц консультировать ее по ведению ее страницы. Помогала ей обрабатывать фотографии, рассказывала, как это делать, оценивала, как у нее самой получалось. Сейчас она ведет свою страницу сама, и ей все нравится.

О себе

— Моя мама — предприниматель. У нее магазин нижнего белья в Бийске. С 12–13 лет я ей помогала, работала продавцом, хотела накопить на фотоаппарат. В 17 лет я стала хореографом. Танцами занималась с детства. В какой-то момент тренеры предложили преподавать. Сказали, что у меня классно получается танцевать и работать с детьми. Когда надоело работать в коллективе и захотелось личного развития, я ушла и открыла собственную школу современных танцев (хип-хоп, дэнс-холл, хаус и другие). Арендовала зал, набрала учеников. Года полтора мы занимались, выступали.

После окончания школы я переехала в Барнаул, поступила в АлтГТУ на специальность "конструирование изделий легкой промышленности". Школа не дала мне понимания, кем я хочу стать. Я выбрала специальность по нескольким причинам: смогла поступить бесплатно, знала, что учиться будет несложно, и выбранная профессия связана с творчеством. Сейчас мне интереснее работать, чем сидеть на парах. И у меня есть такая возможность.