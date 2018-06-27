"Мы готовы предлагать долгосрочное финансирование производителям"

— "Сименс Финанс" работает в регионе больше 12 лет. Интересно, как изменился местный рынок лизинга за последний год? И что вы изменили в ваших предложениях?

Евгений Малаш.

– Только за недавние 5 лет работы представительством компании в Барнауле на территории Алтайского края и Республики Алтай реализовано более 750 проектов в различных отраслях. Совокупный объем инвестиций по ним превысил 3,5 млрд рублей. Рынок эволюционирует, конкуренция на рынке лизинговых услуг растет. Конечно, это требует от нас большей скорости, гибкости и вариативности в принятии решений. Развиваются только те, кто может предлагать клиентам новые возможности в сфере лизингового финансирования. Что делаем мы? Во-первых, постоянно анализируем, как сделать условия лизинга более доступными. В 2017–2018 годах мы увеличили сроки финансирования, сократили минимальную величину авансового платежа по основным видам транспорта, спецтехники и оборудования, разрабатываем новые продукты. Например, уже сейчас клиенты ЛК "Сименс Финанс" могут с нашей помощью получить не просто инвестиции, а комплексные инжиниринговые проекты по модернизации и автоматизации оборудования.

— Вы имеете в виду, что "Сименс Финанс" может профинансировать, к примеру, не отдельный станок, а всю технологическую цепочку?

– Именно! Иногда это приобретение целых производственных комплексов с использованием технологий и компонентов "Сименс": поддерживая своего акционера, инвестиции для таких задач мы предлагаем на специальных условиях и при поддержке инженеров концерна. В полной мере это относится и к финансированию инфраструктурных проектов. Что сейчас самое актуальное? Техническое переоснащение и модернизация систем теплоснабжения, электроснабжения, систем вентиляции, видеонаблюдения, автоматизации и безопасности объектов, зданий и сооружений. Среди строительных компаний и производителей особенным спросом пользуется финансирование проектов развития собственной генерации тепловой и электрической энергии. Объединяя передовые технологии "Сименс" с опытом "Сименс Финанс" в области лизингового финансирования, мы стремимся создать новые комплексные решения, которые помогут нашим клиентам добиться прорыва в развитии собственного производства. Успешный опыт реализации таких проектов у нас есть, и мы готовы им делиться.

— Что вы думаете о новых возможностях для российской промышленности и есть ли примеры импортозамещения и интенсивного развития среди ваших клиентов?

– Опыт в финансировании не только транспорта и спецтехники, но и практически любого производственного оборудования дает "Сименс Финанс" некоторые преимущества с точки зрения оценки текущей ситуации на рынке РФ в целом и в регионе в частности. Проще говоря, по результатам инвестиций мы можем оценить, какие отрасли в текущий момент находятся на подъеме, а в каких наметился спад или даже рецессия. И если посмотреть на наш регион, то мы отмечаем существенный рост в таких областях, как производство и переработка пластмасс, металлообрабатывающая промышленность, легкая и текстильная промышленность, сельхозмашиностроение. Отдельно хочется отметить активность пищевой отрасли и производства напитков, развитие производства косметических средств и фармацевтических препаратов. Сегодня рынок предоставляет возможность войти в ниши, ранее занятые иностранными производителями. Рост стоимости импортных товаров и сырья действительно стал стимулом для развития производства в России. Безусловно, этот же рост курсов иностранных валют привел к снижению возможностей наших предприятий и предпринимателей с точки зрения инвестирования в собственные мощности, но в этом мы как раз и готовы помочь.

— Ваша компания участвует в программах государственной поддержки и субсидирования лизинга? Если да, то зачем компании с иностранным капиталом нужны такие проекты?

– Наше участие в различных программах государственной поддержки, будь то субсидии Фонда развития промышленности (ФРП), субсидии Минпромторга или программа развития моногородов, прежде всего интересно клиенту, так как увеличивает доступность лизингового финансирования. Однако нужно понимать, что на практике участие в соответствующих программах накладывает на лизингодателя и лизингополучателя ряд обязательств, наличие которых может замедлить процесс реализации лизингового проекта. Наша задача – предоставить максимальную свободу в выборе инструментов, в том числе и возможность получения субсидий. Это часть политики "Сименс Финанс" и залог долгосрочных партнерских отношений, к которым мы стремимся.

— Есть ли в нашем регионе потребность в "длинных" деньгах? Ставки и сроки финансирования по таким сделкам отличаются от стандартных?

– Потребность в "длинных" деньгах характерна для проектов с относительно крупными капитальными вложениями и большим сроком окупаемости. Основным аргументом против использования долгосрочных инвестиций, который мы слышим, является экономическая и политическая нестабильность, в условиях которой долгосрочные прогнозы развития на период свыше 3–5 лет способен делать не каждый. В итоге таких проектов не так много, но в нашем регионе они есть. Пример – проекты технического перевооружения объектов электрической и тепловой энергетики предприятий, в том числе за счет развития собственной генерации. Здесь, с одной стороны, мы видим длительные сроки окупаемости (в среднем 5–10 лет), с другой – достаточно высокую достоверность оценки эффективности. Реализация таких проектов без привлечения внешних долгосрочных инвестиций может стать для компании бременем, отвлекающим финансовые ресурсы, и именно лизинг – лучшее решение. При этом наши предложения полностью опровергают стереотип о высокой стоимости долгосрочного финансирования. Мы предлагаем лизинговое финансирование на срок до 7 лет. Стоимость ресурсов при этом от срока не зависит. Напротив, в случае реализации крупных проектов ставка по договору может быть снижена, а срок финансирования увеличен до 10 лет.

— Какими темпами и по каким направлениям планируете расти в ближайшее время?

– Даже в кризисные периоды мы не ушли ни с одного из сегментов рынка, не отказались от стратегии. В результате такого подхода все представительства компании в 24 городах России получили бесценный опыт и знания, стабильно растущий сбалансированный инвестиционный портфель и возможность предлагать клиентам один из лучших финансовых инструментов на рынке лизинговых услуг. Как я уже говорил, наибольший рост объема инвестиций наблюдается в области пищевого производства, энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, химического производства и фармацевтики. Если три года назад более половины наших инвестиций приходилось на долю транспорта и спецтехники, то сегодня более 75% инвестиций – в производственное оборудование. И это отличный тренд на подъем российского производства.

— Будете инвестировать только в крупные проекты или малый бизнес тоже может на вас рассчитывать?

– Совсем наоборот, инвестирование в проекты малого и среднего бизнеса было и остается приоритетным направлением работы "Сименс Финанс". Многие признают, что именно лизинг оптимален как источник привлечения инвестиций на начальной стадии развития собственного бизнеса. Благодаря такой политике число наших постоянных клиентов растет, и с некоторыми из них мы сотрудничаем уже более 10 лет. Есть и рекорды – с одним из ключевых наших партнеров, хорошо известном в регионе, за все время сотрудничества реализовано более 90 лизинговых проектов, юбилейный 100-й – не за горами. Такие истории сотрудничества – хороший стимул, чтобы работать над качеством сервиса, не ставить лишних ограничений в работе с клиентами и делать развитие любого бизнеса удобным.

Представительство ЛК "Сименс Финанс" в Барнауле:

Адрес: ул. Кирова, 51-а, 4-й этаж

Тел.: (3852) 200-123

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:

8-800-2000-180

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Справка

ООО ЛК "Сименс Финанс" – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования "Сименс" и комплектующих "Сименс" для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК "Сименс Финанс" входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 30 000. При этом к 01.01.2018 портфель ЛК "Сименс Финанс" составляет 45,5 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2017 (по методике Leaseurope) – 33,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 51,8 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance.

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,2 млрд. евро. На конец сентября 2017 года в "Сименс" работали 372 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.

ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд. евро. www.siemens.ru