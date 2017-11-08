Парад новостроек: путеводитель по жилым комплексам и отдельным домам центра Барнаула

Жилой комплекс "Литерный" (визуализация). Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". Вид сверху, ул. Чернышевского (визуализация). Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". Детская площадка (визуализация). Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". ЖК "Две эпохи" (вмзуализация). Фото : архив ООО ПСК "Строительная перспектива". ЖК "Две эпохи" (вмзуализация). Фото : архив ООО ПСК "Строительная перспектива". ЖК "Две эпохи" (вмзуализация). Фото : архив ООО ПСК "Строительная перспектива". Проект первой очереди жилого комплекса "Две эпохи". Фото : ПСК "Строительная перспектива". "Димитровские горки". Фото : архив Единого центра продаж недвижимости. Квартал "Димитровские горки". Фото : www.barnaul-gi.ru. ЖК "Тетрис". Иллюстрация : архив ООО "ИСК "Алгоритм". Жилой комплекс "Тетрис" - живи играючи! Фото : архив ИСК ООО "Алгоритм". ЖК "СТОЛИЧНЫЙ", ул. 1905 года, 25. 3-уровневая подземная парковка с лифтом на 468 мест. Фото : архив Строительно-коммерческой фирмы ООО "Селф". ЖК "СТОЛИЧНЫЙ", ул. 1905 года, 25. 628 квартир, большие окна с повышенной шумоизоляцией, 2,85 высота потолков в чистовой отделке. Фото : архив Строительно-коммерческой фирмы ООО "Селф". ЖК "Собрание" (дом на Гоголя). Фото : архив СК "Сибирия". ЖК "Собрание" на ул. Гоголя (визуализация). Иллюстрация : архив СК "Сибирия". Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv. ЖК "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv. В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле активно строится дом-жемчужина. Фото : Анна Зайкова. "Макс". Фото из архива редакции. "Макс". Фото из архива редакции. Уникальная архитектура ЖК Plaza создана известным архитектором Владимиром Золотовым. Фото : компания "Строй Инвест". Жилой комплекс "Изумрудный". Фото : архив ООО "ИСК Вектор". Жилой комплекс "Новый квартал". Иллюстрация : архив БАРНАУЛДОМ.РФ. Дом "Антон Павлович". Фото : sk-sibiria.ru. ЖК "Новая пристань". Фото : архив СК "Сибирия". Вид на Барнаул. Фото : "Жилищная инициатива".

В 2017 году застройщики заложили только один крупный жилой комплекс на несколько домов — это ЖК "Две эпохи". Другие проекты представляют развитие ранее презентованных концепций или являются точечными решениями. Особенность дебютов этого года в том, что компании обратили внимание на более компактные дома высотой около 10 этажей. Такие проекты хороши тем, что с применением новых технологий их возводят в максимально сжатые сроки — чуть больше года.

Смотрите также

В 2017 году компании Барнаула получили разрешения на строительство 145 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. В 2014-м они оформили разрешения на 860 тыс. кв. м.

45–50 тысяч рублей за квадратный метр — такова средняя цена новостроек в центре Барнаула.

Проектные декларации смотрите на сайтах застройщиков.