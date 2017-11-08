Парад новостроек: путеводитель по жилым комплексам и отдельным домам центра Барнаула

В 2017 году застройщики заложили только один крупный жилой комплекс на несколько домов — это ЖК "Две эпохи". Другие проекты представляют развитие ранее презентованных концепций или являются точечными решениями. Особенность дебютов этого года в том, что компании обратили внимание на более компактные дома высотой около 10 этажей. Такие проекты хороши тем, что с применением новых технологий их возводят в максимально сжатые сроки — чуть больше года.
В 2017 году компании Барнаула получили разрешения на строительство 145 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. В 2014-м они оформили разрешения на 860 тыс. кв. м.
45–50 тысяч рублей за квадратный метр — такова средняя цена новостроек в центре Барнаула.
Проектные декларации смотрите на сайтах застройщиков.
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