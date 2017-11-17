Докатиться до успеха. Почему алтайские горнолыжные комплексы не могут "догнать" Шерегеш

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По накатанному

Турагенты ежегодно фиксируют рост спроса на горнолыжный отдых в зимний сезон. Это связывают с увеличением числа людей, которые занимаются спортом, и доступностью экипировки. "Буквально семь – десять лет назад оборудование было очень дорогим, его не все могли себе позволить. Ведь купить это одно, но его еще нужно обслуживать", — говорит Егор Шетеля, маркетолог комплекса "Манжерок".

Чаще всего алтайские туристы выбирают Шерегеш. И только некоторые едут кататься на ближайшие алтайские трассы.

"Хоть Шерегеш располагается дальше, чем наши курорты, там более устойчивый снежный покров, разнообразные трассы. Курорт заточен на профессиональных горнолыжников. Те, кто хочет отдыхать поближе, выбирают Белокуриху или в крайнем случае курорты Горного Алтая. Все зависит от погодных условий", — поясняет Наталья Белоусова, директор тур­агентства "Охота".

Главное преимущество Шерегеша — снег. За счет того, что он ложится еще осенью, а тает только поздней весной, сезон здесь длится на два-три месяца дольше, чем на Алтае. Это дает достаточно существенный приток туристов, отмечает Оксана Воловикова, менеджер комплекса "Благодать".

Любители Шерегеша заранее уверены в том, что сезон состоится, и бронируют места в отелях на январские праздники с весны или лета. Ради профессиональных и разнообразных трасс туристы готовы преодолевать большое расстояние и селиться "где придется".

Развитая горнолыжная инфраструктура — одна из причин, почему опытные "катальщики" не поедут, к примеру, в Змеиногорский горнолыжный комплекс, отмечает Наталья Белоусова.

С сервисом на кемеровском курорте возникают сложности. Добраться до Шерегеша, если нет собственной машины, проблематично. Путь из Барнаула занимает около шести — восьми часов, на рейсовом автобусе можно доехать только до Новокузнецка, а после пересесть на другой автобус. В дороге предстоит провести практически всю ночь. Транспорт надо заказывать и на самом курорте. "В Шерегеше, если живешь в поселке, то каждый день нужно ездить на гору. Если нет машины — приходится заказывать такси", — говорит Оксана Воловикова.

Из-за высокого спроса на это направление во время сезона здесь непросто найти "лучшие места". По данным турагентства "100 дорог", популярные отели в Шерегеше на январские праздники раскупили еще в марте.

В последние годы на курорте стало много туристов. Некоторым отдыхающим не нравится "толпиться" на трассах. Несмотря на все это, в прошлом зимнем сезоне Шерегеш посетили около 1 млн туристов со всей страны, сообщает аналитическое агентство "Турстат". Этот курорт даже опередил известную сочинскую "Розу Хутор".

Алтайским курортам до этого далеко. На "Манжероке" в Республике Алтай отдыхают около 500 тыс. человек за год (в зимний сезон — около 100 тыс. человек). Доля туристов с Алтая составляет всего 35–40%, рассказали на "Манжероке". В новом комплексе на Телецком озере в прошлом году, когда он только запустился, отдохнули около 10 тыс. человек.

В белокурихинской "Благодати" в горнолыжный сезон отдыхают около 100 тыс. людей.

По словам Белоусовой, этот комплекс туристы выбирают ради инфраструктуры — комфортных номеров и наличия всего необходимого рядом. В "Благодати" также катаются отдыхающие из санаториев или местные жители. Согласно данным комплекса, в общем турпотоке только около 50% — алтайские жители, остальные приезжают из других сибирских регионов.

Вероятно, даже совокупный турпоток всех алтайских комплексов не достигнет уровня кемеровского курорта. "На самом деле у нас нет алтайских горнолыжных курортов. Есть только небольшие горнолыжки", — отмечает Степан Карнаух, директор компании "Телецкий ски-борд клуб", один из инвесторов горнолыжного комплекса на Телецком озере.

В Горный ради Горного

На алтайских курортах со снегом возникают проблемы. Кроме того, далеко не все горнолыжные комплексы используют искусственное оснежение. "На Ае как-то был год без снега. Горы были не приспособленными для катания. Сюда приезжают только тогда, когда снег точно выпал. Но в Горный в основном едут ради красот, а не для горнолыжных трасс", — рассказала Наталья Белоусова.

На Телецком озере снежный покров на трассе лучше, чем на других алтайских склонах. Условия со снегом здесь схожи с Горной Шорией. В планах инвесторов — построить до 20 км трасс разной сложности.

Комплекс "Телецкий" заработал только в прошлом зимнем сезоне, сейчас там продолжается строительство объектов. "У нас в прошлом году инфраструктура была практически на нуле. Работал только подъемник и трассы. К Новому году планируем запустить прокат, кафе, ски-пасс (электронный пропуск. — Прим. ред.) на два подъемника. Зимой также будет ходить регулярный автобус из Артыбаша на гору. Расстояние между пунктами — около 5 км", — отметил Степан Карнаух.

Участники рынка говорят, что до этого комплекса трудно добраться зимой. Из-за сложной транспортной доступности здесь низкий турпоток. Согласно сайту "Алтай туристский", развитие проекта может затормозить дорога от Горно-Алтайска до Артыбаша, качество которой с каждым годом ухудшается. Альтернативная дорога от Бийска до села Турочак "превратилась из асфальтовой в гравийную". В хорошем состоянии находится только дорога из Кузбасса. Но у кемеровчан есть свой горнолыжный курорт, отвечающий всем запросам.

Потенциал развивать горнолыжный отдых на Алтае все-таки есть. Компания "Курорт Белокуриха" строит горнолыжные комплексы в Белокурихе-2. После строительства дороги на субкластер открылась площадка, которая подходит для развития спортивного туризма, говорит заместитель генерального директора компании Олег Акимов.

По его словам, на горе Мишина появятся две трассы — на 1 км и 1,2 км, на горе Глухариная — на 2,1 км. На территории зоны фрирайда можно будет покататься 4 км. "Если мы все освоим, как планируем, соединим горы Глухариная, Чернижная и Мишина с Церковкой подъемником, будет здорово. Тогда можно будет утверждать, что Белокуриха это и горнолыжный отдых тоже. Пока сложно сказать, сколько времени для этого необходимо. Но с этими объектами мы сможем конкурировать с Шерегешем", — говорит Олег Акимов.

В отличие от горы Церковка, где работает горнолыжный комплекс "Благодать", на других горах не будет проблем со снежным покровом. По словам Акимова, уже в сентябре здесь был первый снег. Несмотря на это, на новых "горнолыжках" будут еще использовать и систему искусственного оснежения.

1 млн туристов посетил Шерегеш в прошлом зимнем сезоне.

Переманить турпоток из Шерегеша мешает недостаток средств. "В строительство горнолыжных комплексов нужно вкладывать большие деньги, а отдача будет не скоро. 100 млн рублей инвестиций — это только начало. Сложно сказать, сколько времени нужно для того, чтобы дотянуться до уровня Шерегеша. Нам, чтобы отщипнуть какой-то процент туристов от Шерегеша, надо около пяти лет", — считает Степан Карнаух.

"Потенциал у Алтайского края и Республики Алтай однозначно есть, он очень большой. Главное — нужно знать, где и что строить. На примере республики могу сказать, что здесь много снега и зимой, и летом. Вложения, естественно, влияют на привлекательность курорта, даже если снега немного и нельзя кататься 24 часа в сутки. При этом на курорте всегда можно найти развлечения по душе, сходить куда-нибудь, научиться чему-то новому. Это однозначно привлечет очень много туристов", — говорит Егор Шетеля.

Почему алтайские туристы выбирают Шерегеш

Виктор Сидоров,

менеджер по продажам компании "Митра":

— Я катался только в Шерегеше. Это достаточно современный горнолыжный курорт. Меня устраивает местоположение: 450 км от нас — это не так далеко. На автобусе дорога занимает часов восемь, на машине — около шести. Туда летают из Москвы, Екатеринбурга и других уголков страны. Им всяко дальше, чем нам. Здесь много трасс, есть где разгуляться. На алтайских горнолыжных комплексах я не был, не могу судить о них объективно. Но по субъективным ощущениям, там всего одна-две трассы, которые не такие длинные, как в Шерегеше. Если в регионе появится альтернатива Шерегешу, я буду счастлив и обязательно поеду на такой горнолыжный курорт.

Ольга Вяткина,

учитель:

— Я езжу в Шерегеш. Там разнообразные трассы различного уровня сложности и очень красивые виды. На курорте можно кататься по лесу. Алтайские курорты я не выбираю из-за сервиса на подъемниках, небольшой высоты вершин и протяженности трасс. Также на Алтае мало снега. Эта большая проблема в последние годы.

Наиболее известные и популярные комплексы на Алтае

1. "Авальман", Барнаул

2. "Манжерок", Манжерок, Рес­публика Алтай

3. "Благодать", Белокуриха

4. "Семинский перевал", Республика Алтай

5. "Змеино­горский", Змеиногорск

6. "Телецкий", на Телецком озере

7. "Бирюзовая Катунь", Алтайское

8. "Гора Веселая", Ая.