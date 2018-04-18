Путешествие на Алтай начинается в один клик

На Алтае полным ходом идет подготовка к летнему туристическому сезону-2018.
Основной туристический сезон – с начала июня и до конца августа, при этом интернет-активность по запросам, связанным с отдыхом на Алтае, начинается с конца апреля.
Сотни тысяч туристов планируют свое путешествие на Алтай, пользуясь просторами интернета.
По данным социологического опроса, проведенного сотрудниками интернет-путеводителя АЛТАЙ ТРЭВЭЛ ГИД в августе 2017 года, лишь 17% отдыхающих на Алтае пользовались услугами турагентств, остальные 83% организовывали свой отдых самостоятельно, используя в том числе различные интернет-ресурсы.
Путеводитель АЛТАЙ ТРЭВЭЛ ГИД позволяет удовлетворить все потребности туристов на Алтае: найти и забронировать турбазу или отель, отправиться в увлекательный активный тур, выбрать экскурсии и развлечения на любой вкус, узнать о проходящих мероприятиях, получить круглосуточную информационную поддержку по бесплатной горячей линии 8-800-250-2831, а также содержит много полезной информации для комфортного отдыха на Алтае. Подтверждение этому – растущая посещаемость сайта www.altaitg.ru от 1800 человек в день, больше 100 тысяч подписчиков в социальных сетях.
ALTAI TRAVEL GUIDE для туристов – это великолепный помощник в отдыхе на Алтае!
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