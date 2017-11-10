Лыжи, лошади и бани: сколько стоит отдохнуть в Шерегеше в сезоне 2017-2018

Краткое содержание

Где жить

Стоимость аренды квартиры в поселке на одного человека составляет 1200-2000 рублей, на двоих — 1800-2500, на троих — 2500-3000, на четверых и более — от 3500 рублей в сутки. Цена зависит в первую очередь от удаленности жилья и его состояния, а также от количества спальных мест, наличия мебели и бытовой техники. В марте стоимость аренды обычно вырастает на 500-1000 рублей, а в новогодние праздники поднимается в два раза. В выходные дни цены повышаются примерно на 20-30%.

Гостиница надежнее и удобнее квартиры, поскольку все оформляется официально, рядом обычно есть магазины, почти везде кормят завтраками и иногда доставляют до горы.

Двухместный номер эконом-класса стоит от 2500 рублей в низкий сезон, от 3500 рублей в высокий сезон, от 4000 рублей в новогодние праздники.

Номер класса "Комфорт" на двоих будет стоить от 3500 рублей в низкий сезон, от 4000 рублей в высокий сезон, от 6000 рублей в новогодние праздники.

"Люкс" на двоих обойдется от 5000 рублей в низкий сезон, от 6000 рублей в высокий сезон, от 8500 рублей в новогодние праздники.

Существенно дешевле жить в хостелах — компаниями по 6-8 человек. В этом случае проживание на человека будет стоить от 600 человек.

Чем питаться

Обычно в стоимость номера включен завтрак, иногда также ужин. Можно питаться в кафе и ресторанах при гостиницах (есть почти в каждой), либо в кафе на склоне горы. Средний чек составляет 300 рублей на человека. Ужин в ресторане обойдется в 1000-2000 рублей (без спиртного). Шашлык стоит в пределах 150-250 рублей.

Если жить в квартире, то можно сходить в супермаркет и приготовить еду самостоятельно.

Прокаты

В Шерегеше очень много прокатов, где можно протестировать новинки, в том числе для продвинутых райдеров. Аренда обычного комплекта снаряжения на день обойдется примерно в 600-800 рублей, на час — 200 рублей. Чем дальше от горы находится прокат, тем более демократичные там цены. Если на второй день прийти в тот же прокат, вам дадут скидку.

Подъемники и трассы

У каждого оператора — несколько своих подъемников, которые обслуживают определенные трассы. Для тех, кто готов кататься весь день по одним и тем же трассам, можно купить дневной абонемент (ski-pass), который будет действовать на все подъемники одного оператора. Цена ски-пасса составляет 700-1400 рублей в день.

Если же хочется кататься по разным склонам, то придется завести три карты, положить на них деньги и тратить на разовые подъемы. Стоимость каждого зависит от типа подъемника (бугельный, кресельный или гондольный), его протяженности и жадности оператора. Цены варьируются от 40 до 150 рублей за подъем.

Катки

В Шерегеше есть крытый каток с пластиковым покрытием. В будни покататься стоит 100 рублей в час, для ребенка 80 рублей. В выходные и праздники взрослый билет обойдется в 150 рублей, детский — в 120 рублей в час. Прокат коньков стоит от 50 рублей в час.

Экскурсии и туры

Экскурсии на снегоходе стоят от 500 рублей с человека. Обычно возят до Поклонного креста на вершине горы Курган (рядом с Зеленой). Можно взять с собой экипировку и вас высадят на вершине — спуститесь самостоятельно по целине или по трассе.

Ряд гостиниц на горе организуют собственные снегоходные туры и предлагают обучение вождению снегохода. Это стоит от 2000 рублей, продолжаться оно будет 1-2 часа, и никаких официальных прав вам по завершении не дадут. Стоимость снегоходных туров зависит от их продолжительности: от 500 рублей до 10 000 рублей за дальнюю поездку на целый день с посещением окрестных достопримечательностей.

В некоторых гостиницах можно арендовать квадроциклы и багги — это будет стоить от 500 рублей с человека.

Прогулка в санях (круг от конюшни до вокзала и обратно, три посадочных места) обойдется в 1000 рублей. Обращаться надо на турбазу "Медвежонок".

Прогулка верхом на лошади будет стоить 1000 руб/час. Обучение верховой езде — 500 рублей за 40 минут (стоимость аренды коня оплачивается дополнительно).

Бани и сауны

Баня на четверых стоит 600-1200 рублей в час, за каждого дополнительного человека взимается 150 рублей доплаты. За 1200 рублей в час можно снять большую рубленую баню на 15 человек без всяких доплат. За 3000 рублей в час можно снять большую сауну с бассейном и хамамом.

Во многих крупных гостиницах есть спа-салоны с бассейном, сауной, баром, массажными и косметическими процедурами. Вход стоит от 500 рублей. Эта цена действует в выходные и праздничные дни, в будни вполне можно рассчитывать на скидку до 30%.

Такси

Такси в Шерегеше стоит от 150 рублей днем на стандартное направление "поселок-гора". Выше 200 рублей цены вряд ли поднимутся. Можно сэкономить и прогуляться несколько километров пешком, вечером таких людей оказывается немало.

Если вы заблудились в Шерегеше

Оказывается, бывает и такое. Увлекшись катанием с горы или при прогулке в сильный снегопад люди выкатываются левее склона горы в лес в район водохранилища или правее — в долину реки Карасу. В такой ситуации лучше всего вернуться назад по своим следам, даже если тяжело. Обязательно нужно иметь с собой заряженный смартфон: с ним можно сориентироваться по геопозиции или по заранее скачанным картам местности.

Если выбраться самостоятельно не удалось, звоните в службу спасения 112 или напрямую шерегешским спасателям — 8-903-985-9948. До 18 часов они обслуживают трассы и на поиски выходят только после этого времени. Но вам могут помочь сориентироваться прямо по телефону.

Проблем со связью в Шерегеше нет — работают Билайн, Мегафон, МТС, Теле2.

Как добраться

До Шерегеша организовывают автобусные и автомобильные трансферы. Для тех, кто умеет пользоваться поисковиком, найти их не проблема. Также не стоит забывать о такой полезной вещи как BlaBlaCar.

Прямого рейса из Барнаула нет. Если ехать на общественном транспорте с пересадкой в Новокузнецке, сразу в этот же день в Шерегеш попасть не получится, придется где-то ночевать. Можно попробовать поехать через Белово. Автобус из Барнаула выходит в 21.50, прибывает в 2.55. Из Белово в Шерегеш можно купить билет на автобус "Новосибирск — Таштагол", который уходит в 4.40, в Шерегеш прибывает в 9.46. И совсем странный вариант ехать до Белово на этом же автобусе, затем пересесть на автобус до Новокузнецка, а оттуда попасть на утренний рейс в 6.40 в Шерегеш (тот самый новосибирский автобус).

На своем автомобиле доехать проще всего. Расстояние по трассе составляет 460 км.

Понаблюдать за горой Зеленой в Шерегеше можно по веб-камере.

В подготовке материала была использована информация с сайтов gesh.info, sheregesh.su.