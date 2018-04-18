6 способов развить интеллект ребенка от школы "НаукаСлов"

Краткое содержание

Что такое функциональная неграмотность?

Это культурная и интеллектуальная ограниченность, когда человек не в состоянии воспринимать и понимать большие объемы информации. Он избегает интеллектуальных задач, постоянно отвлекается, не может запомнить.

Мотивации ему хватает только на воспроизведение известного. Например, он с легкостью перескажет вам интернет-шутку, но вряд ли придумает что-то уникальное. Часто такой человек не может сформулировать собственные мысли и понятно донести их собеседнику.

Эту проблему можно решить, если развивать интеллект, социальные навыки и мотивацию. Ребенка нужно заинтересовать, увлечь своим примером и показать, что узнавать новое и общаться — это весело и интересно.

Интеллектуальные игры для детей

"Что? Где? Когда?", "Умники и Умницы", "Своя игра", различные головоломки — это игры, в которых участники ищут правильный ответ без помощи интернета и сторонних подсказок. Они думают сами, спорят, советуются, рассуждают, отстаивают свою точку зрения.

Такой досуг тренирует память, внимание и реакцию, развивает логическое и образное мышление и повышает эрудицию. Занимавшиеся интеллектуальными играми быстрее принимают нестандартные решения, хорошо ориентируются в сложных ситуациях.

Соревновательный элемент, азарт и игровая форма позволяют сделать процесс познания увлекательным и интересным, а командная работа, новые друзья и реальное общение при этом затягивает куда больше, чем, например, компьютерные игры.

В клубе интеллектуальных игр школы "НаукаСлов" занимаются команды младших школьников (1-4 класс) и школьников среднего звена (5-8 класс).

Клубы чтения и литературные встречи

Сейчас чтение снова набирает популярность: издательства ищут новых авторов, выпускают потрясающе увлекательные истории, в Сети активно развивается книжное блогерство - книга становится модной. Тем не менее дети, напуганные нудными списками школьной литературы, все еще предпочитают красивые фото и короткие бессмысленные видео.

На самом деле заинтересовать человека чтением не сложно. Пара занятий в литературном клубе, и "вон тот толстый том в матерчатой обложке" станет поводом к бурному обсуждению, а угрюмый разрисованный портрет обретет черты обычного человека, который получил литературную премию.

На встречах клуба читателей ребенок научится грамотно говорить, объяснять свою позицию, слушать и задавать вопросы, фантазировать. Ему станет легче запоминать, заметно улучшится устная речь и абстрактное мышление, появится навык интерпретации и здоровое любопытство.

Ведение увлекательного читательского дневника позволит улучшить навыки письменной речи, даст инструменты для анализа и создания текста, необходимые как в учебе, так и в дальнейшем для успешной профессиональной реализации.

Актерское мастерство для современных детей

Сцена — лучший способ побороть стеснительность и научиться выступать перед публикой. Активная интернет-жизнь часто приводит к тому, что дети боятся выступать перед публикой, и даже чтение стихотворения на школьном празднике становится для многих испытанием.

Уроки актерского мастерства помогут раскрепоститься и снять психологические зажимы. Это нужно не столько для сцены, сколько для обычной жизни, где постоянно приходится взаимодействовать с аудиторией. Собеседования, презентации, планерки, поздравительные речи — чтобы эти события вызывали предвкушение, а не дикий страх, нужна практика и специальные занятия.

Навыки публичных выступлений будут полезны всем: студенту, читающему доклад; директору, собравшему сотрудников на совещание; преподавателю, ведущему урок; менеджеру, общающемуся с клиентом; администратору, встречающему гостей.

Во взрослой жизни детям придется примерять на себя множество ролей, и актерские знания обязательно пригодятся.

Хороший преподаватель быстро научит ребенка навыкам самопрезентации, управлению вниманием аудитории и красивой речи, и возможно, на занятиях откроется чей-то актерский талант.

Занятия с логопедом в Барнауле

Сейчас многие почему-то любят называть картавость и шепелявость "изюминкой личности", хотя на самом деле это речевой дефект, который при грамотном подходе поддается коррекции.

Такие нарушения — это причина проблем в учебе (для первоклассников — с чтением и письмом), трудностей в общении и психологических комплексов, поэтому исправлять их важно и нужно, причем для максимально быстрого результата начинать следует как можно раньше.

Иностранный язык для детей в Барнауле

Изучение иностранного языка тренирует память, логику и мышление. Человек учится воспринимать окружающий мир категориями иностранца и получает доступ к новым знаниям и культурам.

Конечно, базовый язык современного мира – английский, и не знать его – значит лишить себя огромной части мировых достижений и новых знакомств, но и это не предел. Итальянский, китайский, французский … Посетите сами пару занятий, и вы почувствуйте восторг и воодушевление, когда непонятная "абракадабра" обретает смысл и форму.

Русский язык и программа "Грамотность"

Владение родным языком — один из ключевых навыков, который обеспечивает полноценное общение, достижения в обучении, а в дальнейшем и профессиональную успешность. Любое обучение – в школе, в вузе, при овладении профессией — связано с текстовой деятельностью, а именно способностью понимать и создавать грамотные тексты. Школа для детей и взрослых "НаукаСлов" предлагает программу "Грамотность" для младших школьников (1-4 класс) и школьников среднего звена (5-8 класс).

В процессе освоения программы школьники не только подтянут орфографию и пунктуацию в нескучной форме, но и научатся и полюбят писать тексты, что непременно скажется на их успехах и интеллектуальном развитии.

Познавайте сами и подарите детям возможность познания!

Контакты

Школа для детей и взрослых "НаукаСлов"

Пролетарская, 64, офис 316.

Телефоны: 58 58 89, +7 983 548-58-89 (WhatsApp)

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