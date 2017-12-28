"Мафия", самооборона и освобождение заложницы: altapress.ru провел один день в спецназе УФСИН

28 декабря 2017, 07:50

Спецназ УФСИН — отдел специального назначения, который "выходит" на сцену, когда все остальные доводы исчерпаны. Они способны прекратить групповые нарушения порядка в колонии, найти беглецов, освободить заложников. Корреспонденты altapress.ru съездили в гости в спецназ "Легион" алтайского УФСИН и посмотрели, как они живут и чем занимаются каждый день, чтобы всегда быть наготове.

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Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН.
Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова.

Утро в спецназе начинается с планерки у начальника и утреннего развода, где спецназовцы узнают свои задачи. Затем бойцы идут получать вооружение и экипировку: каждому свое в зависимости от планов на день.

Корреспонденты altapress.ru приехали в гости к спецназовцам в среду — это день, когда бойцы в обязательном порядке посещают занятия у психолога. В этот раз психолог ОСН УФСИН, капитан внутренней службы Антон Комаренок предложил сыграть в "Мафию" — известную командную психологическую ролевую игру с детективным сюжетом. По мнению капитана, это помогает бойцам развивать навыки профайлинга: оценивать и прогнозировать поведение человека. Эти качества необходимы сотрудникам УФСИН.

Тренинг, "Мафия", спецназ алтайского УФСИН.
Тренинг, "Мафия", спецназ алтайского УФСИН

Бойца спецназа не так-то просто раскусить, если он получил карточку мафиози. Мужчина, оказавшийся в шкуре преступника, вел себя предельно спокойно, сидел в открытой позе, шутил и улыбался. Сначала его товарищи были в замешательстве и даже "убили" парочку мирных горожан, но потом заметили, что "мафиози", обычно всегда разговорчивый и веселый, на этот раз ведет себя слишком тихо. На третьем кругу "преступника" все же вычислили.

"Мафия".
"Мафия".

К 10 часам в подразделение прибыли студенты Алтайского техникума кинологии и предпринимательства, подшефные УФСИН. Сотрудники спецназа обучают ребят тому, чем сами владеют в совершенстве: навыкам обращения с оружием и приемам самообороны.

И если на первом занятии большую часть времени студенты были слушателями, то на втором — активными участниками. Закрутить руку, нанести расслабляющий удар, обезвредить нападающего, надавив ему на глаза — все это теперь умеют юные кинологи.

Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН.
Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН.

Самое интересное для журналистов и студентов началось к 11 часам. Это время для тактических занятий. Бойцы получили задачу: освободить заложника, которого захватили сбежавшие заключенные. Вернее, заложницу. Эту роль отвели единственной девушке в алтайском спецназе УФСИН (да и вообще за Уралом) — оперуполномоченному штурмового отделения, капитану внутренней службы Елене Устиновой.

Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН.
Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН.

Хлопок, дымовая завеса — пути к автомобилю, где держат заложницу, преграждает БТР. Считанные секунды — и преступники стоят у стены с руками за спиной, а спасенная девушка может наконец выдохнуть.

Все это выглядит очень слаженно и технично, и сложно представить, какая кропотливая работа выполняется перед этими действиями, чтобы не допустить человеческих жертв. Это и изучение всей подноготной о преступниках, и ведение переговоров, и снайперское наблюдение, и много чего еще.

Бойцы спецназа видели кое-что похуже простого захвата заложника. Многие из них участвовали в боевых действиях в Чечне. Всего алтайский спецназ УФСИН 12 раз ездил в республику. К счастью, обошлось без потерь. А замначальника ОСН подполковник внутренней службы Евгений Меснянкин совершил настоящий подвиг: помог группе прорваться из-под обстрела террористов, открыв по боевикам ответный огонь.

Занятие по самообороне в спецназе алтайского УФСИН, подполковник внутренней службы Евгений Меснянкин.
Занятие по самообороне в спецназе алтайского УФСИН, подполковник внутренней службы Евгений Меснянкин.

После рассказов о боевых заслугах этих, на первый взгляд, суровых, но добрых и улыбающихся гостям мужчин, невольно думаешь: что делать в такой структуре девушке? Оказывается, в спецназе может найтись место всем — было бы здоровье, желание и хорошая биография.

Елена Устинова выросла в спортивной семье, с детства профессионально занималась боксом. ее брат тоже служит в структуре УФСИН. Нашлось здесь место и девушке — сначала в штабе, организатором культурно-массовых мероприятий, а затем и в спецназе. Начальник УФСИН обратил внимание на ее спортивные достижение и понял, что в кабинете девушке будет тесно. Так Лена влилась в стройные ряды алтайских спецназовцев и сама того не желая, укрепила дух в каждом из них: какому парню захочется хоть в чем-то уступить девчонке?

Елена Устинова в роли заложницы, спецназ алтайского УФСИН.
Елена Устинова в роли заложницы, спецназ алтайского УФСИН.

Даже трудные подростки могут наладить свою жизнь, связав ее со спецназом. Оперуполномоченный штурмового отделения ОСН "Легион" Сергей Гапанчук был одним из таких ребят. Алтайские спецназовцы долгое время работали с детьми, стоящими на учете в ПДН: пытались помочь им не утонуть в том болоте, которое их затягивало. И Сергею стала интересна жизнь бойцов, он стал чаще приходить к ним, живо всем интересовался. Так и дослужился до майора.

Спецназовцы — люди с хорошим чувством юмора. Без этого в их работе никак.

Один из последних забавных случаев произошел на масштабных межведомственных учениях в Павловске — там наш спецназовец играл роль террориста, захватившего детей. Когда настало время выдвигать требования, он помимо оружия и наркотиков попросил у силовиков лимонада и шаурмы — уж очень проголодались его "заложники".

Спецназ "Легион" алтайского УФСИН.
Спецназ "Легион" алтайского УФСИН.

Ну а как же разборки с зэками, подавление волнений? Как рассказал замначальника спецназа УФСИН, подполковник внутренней службы Андрей Ведров, алтайские "зоны" относительно спокойные. Редко когда спецназу приходится кого-то усмирять.

В начале 2000-х такой случай был в Рубцовске. Спецназ жил в городе еще неделю после инцидента, но все было тихо. Зато наши ребята помогают другим регионам — например, Республике Алтай.

После обеда спецназовцы занимаются более спокойными вещами: изучают теорию, ходят в наряды. В 18 часов их рабочий день заканчивается и они превращаются в обычных горожан. Но чуть что — в считанные минуты прибудут по тревоге и встанут на защиту граждан.

Спецназ "Легион" алтайского УФСИН.
Спецназ "Легион" алтайского УФСИН.

Как попасть в спецназ ФСИН

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1. Окончить ведомственный вуз. Ближайший от нас находится в Новокузнецке — Кузбасский институт ФСИН России. Спецназовцы говорят, что это идеальное место для мальчиков с точки зрения матерей: ребенок будет жить по режиму, всегда обут и одет, сыт и под присмотром. Курсанту будет выплачиваться стипендия, а после окончания вуза гарантировано трудоустройство.

2. Посмотреть вакансии на сайте регионального УФСИН и подать заявку. Желательно спортивное или юридическое образование, хорошая физическая подготовка, обязательно крепкое здоровье и "чистая" биография. Людей с судимостями или состоящих в близком родстве с судимыми в спецназ не берут.

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