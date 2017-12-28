"Мафия", самооборона и освобождение заложницы: altapress.ru провел один день в спецназе УФСИН

Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Елена Устинова в роли заложницы, спецназ алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. ОСН "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. ОСН "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. В спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Спецназовцы УФСИН получают вооружение. Фото : Анна Зайкова. Тренинг, "Мафия", спецназ алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Тренинг, "Мафия", спецназ алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Занятие по самообороне в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Занятие по самообороне в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Занятие по самообороне в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. В спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. В спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. В спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. В спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. В спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. В спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Спецназовцы УФСИН получают вооружение. Фото : Анна Зайкова. Тренинг, "Мафия", спецназ алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Оружие, спецназ алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Занятие со студентами в спецназе алтайского УФСИН, подполковник внутренней службы Евгений Меснянкин. Фото : Анна Зайкова. Оружие, спецназ алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. На занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Оружие, спецназ алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи на занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. На занятии в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова. Студенты-кинологи в спецназе алтайского УФСИН. Фото : Анна Зайкова.

Утро в спецназе начинается с планерки у начальника и утреннего развода, где спецназовцы узнают свои задачи. Затем бойцы идут получать вооружение и экипировку: каждому свое в зависимости от планов на день.

Корреспонденты altapress.ru приехали в гости к спецназовцам в среду — это день, когда бойцы в обязательном порядке посещают занятия у психолога. В этот раз психолог ОСН УФСИН, капитан внутренней службы Антон Комаренок предложил сыграть в "Мафию" — известную командную психологическую ролевую игру с детективным сюжетом. По мнению капитана, это помогает бойцам развивать навыки профайлинга: оценивать и прогнозировать поведение человека. Эти качества необходимы сотрудникам УФСИН.

Бойца спецназа не так-то просто раскусить, если он получил карточку мафиози. Мужчина, оказавшийся в шкуре преступника, вел себя предельно спокойно, сидел в открытой позе, шутил и улыбался. Сначала его товарищи были в замешательстве и даже "убили" парочку мирных горожан, но потом заметили, что "мафиози", обычно всегда разговорчивый и веселый, на этот раз ведет себя слишком тихо. На третьем кругу "преступника" все же вычислили.

К 10 часам в подразделение прибыли студенты Алтайского техникума кинологии и предпринимательства, подшефные УФСИН. Сотрудники спецназа обучают ребят тому, чем сами владеют в совершенстве: навыкам обращения с оружием и приемам самообороны.

И если на первом занятии большую часть времени студенты были слушателями, то на втором — активными участниками. Закрутить руку, нанести расслабляющий удар, обезвредить нападающего, надавив ему на глаза — все это теперь умеют юные кинологи.

Самое интересное для журналистов и студентов началось к 11 часам. Это время для тактических занятий. Бойцы получили задачу: освободить заложника, которого захватили сбежавшие заключенные. Вернее, заложницу. Эту роль отвели единственной девушке в алтайском спецназе УФСИН (да и вообще за Уралом) — оперуполномоченному штурмового отделения, капитану внутренней службы Елене Устиновой.

Хлопок, дымовая завеса — пути к автомобилю, где держат заложницу, преграждает БТР. Считанные секунды — и преступники стоят у стены с руками за спиной, а спасенная девушка может наконец выдохнуть.

Все это выглядит очень слаженно и технично, и сложно представить, какая кропотливая работа выполняется перед этими действиями, чтобы не допустить человеческих жертв. Это и изучение всей подноготной о преступниках, и ведение переговоров, и снайперское наблюдение, и много чего еще.

Бойцы спецназа видели кое-что похуже простого захвата заложника. Многие из них участвовали в боевых действиях в Чечне. Всего алтайский спецназ УФСИН 12 раз ездил в республику. К счастью, обошлось без потерь. А замначальника ОСН подполковник внутренней службы Евгений Меснянкин совершил настоящий подвиг: помог группе прорваться из-под обстрела террористов, открыв по боевикам ответный огонь.

После рассказов о боевых заслугах этих, на первый взгляд, суровых, но добрых и улыбающихся гостям мужчин, невольно думаешь: что делать в такой структуре девушке? Оказывается, в спецназе может найтись место всем — было бы здоровье, желание и хорошая биография.

Елена Устинова выросла в спортивной семье, с детства профессионально занималась боксом. ее брат тоже служит в структуре УФСИН. Нашлось здесь место и девушке — сначала в штабе, организатором культурно-массовых мероприятий, а затем и в спецназе. Начальник УФСИН обратил внимание на ее спортивные достижение и понял, что в кабинете девушке будет тесно. Так Лена влилась в стройные ряды алтайских спецназовцев и сама того не желая, укрепила дух в каждом из них: какому парню захочется хоть в чем-то уступить девчонке?

Даже трудные подростки могут наладить свою жизнь, связав ее со спецназом. Оперуполномоченный штурмового отделения ОСН "Легион" Сергей Гапанчук был одним из таких ребят. Алтайские спецназовцы долгое время работали с детьми, стоящими на учете в ПДН: пытались помочь им не утонуть в том болоте, которое их затягивало. И Сергею стала интересна жизнь бойцов, он стал чаще приходить к ним, живо всем интересовался. Так и дослужился до майора.

Спецназовцы — люди с хорошим чувством юмора. Без этого в их работе никак.

Один из последних забавных случаев произошел на масштабных межведомственных учениях в Павловске — там наш спецназовец играл роль террориста, захватившего детей. Когда настало время выдвигать требования, он помимо оружия и наркотиков попросил у силовиков лимонада и шаурмы — уж очень проголодались его "заложники".

Ну а как же разборки с зэками, подавление волнений? Как рассказал замначальника спецназа УФСИН, подполковник внутренней службы Андрей Ведров, алтайские "зоны" относительно спокойные. Редко когда спецназу приходится кого-то усмирять.

В начале 2000-х такой случай был в Рубцовске. Спецназ жил в городе еще неделю после инцидента, но все было тихо. Зато наши ребята помогают другим регионам — например, Республике Алтай.

После обеда спецназовцы занимаются более спокойными вещами: изучают теорию, ходят в наряды. В 18 часов их рабочий день заканчивается и они превращаются в обычных горожан. Но чуть что — в считанные минуты прибудут по тревоге и встанут на защиту граждан.

Как попасть в спецназ ФСИН

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1. Окончить ведомственный вуз. Ближайший от нас находится в Новокузнецке — Кузбасский институт ФСИН России. Спецназовцы говорят, что это идеальное место для мальчиков с точки зрения матерей: ребенок будет жить по режиму, всегда обут и одет, сыт и под присмотром. Курсанту будет выплачиваться стипендия, а после окончания вуза гарантировано трудоустройство.

2. Посмотреть вакансии на сайте регионального УФСИН и подать заявку. Желательно спортивное или юридическое образование, хорошая физическая подготовка, обязательно крепкое здоровье и "чистая" биография. Людей с судимостями или состоящих в близком родстве с судимыми в спецназ не берут.