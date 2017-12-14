Внимание! Обои! В Барнауле открылся стильный магазин

14 декабря 2017, 11:03

В нашем уютном городе открылся современный стильный магазин обоев "Мольер Декор". Здесь собраны коллекции - от классики обойного жанра до последних трендов интерьерной моды.

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Ассортимент.
Ассортимент. Фото : архив салона "Мольер декор".

Наш ассортимент подобран таким образом, чтобы охватить все популярные на сегодня стили и направления интерьерной моды. Коллекции изготовлены по эскизам дизайнеров, поэтому каждый узор, орнамент, рисунок – это настоящее произведение искусства.

Ассортимент.
Ассортимент.

В каждом сезоне, подобно модельерам из мира высокой моды, дизайнеры, специализирующиеся на обоях, представляют на суд публики новые – все более замысловатые и практичные – коллекции. Мы обновляем наш ассортимент с каждой новой коллекцией, поэтому наши покупатели всегда будут в курсе самых свежих интерьерных новинок.

Ассортимент.
Ассортимент.

В ассортименте также присутствуют обои для детских комнат, ведь каждый родитель стремится создать для своего ребенка уютную, стильную и оригинальную комнату, и наш магазин поможет подобрать те обои, которые подойдут для вашего чада.

Ассортимент.
Ассортимент.

Наши дизайнеры-консультанты всегда смогут вам помочь. Они внимательно выслушают все ваши пожелания и поделятся своим опытом и знаниями в процессе выбора всего, что будет вам необходимо: обоев, фотопанно, лепнины и, конечно же, клея. В интерьере должен чувствоваться ваш собственный стиль, что придаст ощущение индивидуальности вашему дому.

Ассортимент.
Ассортимент.

Интерьеры помещений, в которых вы отдыхаете, принимаете гостей и проводите уютные семейные вечера - говорят о настроении. "Мольер Декор" способствует превращению домов наших покупателей в законченные и совершенные произведения интерьерного искусства.

Ассортимент.
Ассортимент.

Внимание! 15,16,17 декабря 2017 г. в нашем магазине новогодние скидки!

Приглашаем за покупками!

Салон "Мольер декор"

Адрес: Барнаул, Правобережный тракт, 23-б
График работы: с 10.00 до 20.00
Инстаграм: @instagram.com/moliere_decor

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