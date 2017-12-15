"Вдруг наступят светлые времена". Как выживают и на что надеются алтайские профессиональные клубы

Даже при условии того, что край полностью выполняет свои обязательства, денег профессионалам все равно мало, как и спонсорской помощи. Своего мецената Сергея Галицкого, который вкладывает в спорт Краснодарского края миллиарды, у нас нет. Возможностей Смагина, Ракшина и Гатилова на всех не хватает. Вот и приходится включать режим жесткой экономии.

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Устал, ухожу

Но начнем с "АлтайБаскета". Елена Лебедева заверяет: несмотря на существующий дефицит внебюджетных поступлений, в команде все нормально.

"Тренировочный процесс проходит в штатном режиме, бюджетное финансирование поступило вовремя, долги реструктуризируются и частично будут погашены из внебюджетных источников до завершения текущего года. Клуб продолжает выступление в первенстве России", — сообщила она.

Уже известно, что пост директора "АлтайБаскета" покинул Михаил Панфилов. 7 декабря президиум региональной федерации баскетбола обсудил кандидатуры специалистов, которые готовы занять эту должность. В ближайшее время игрокам и болельщикам клуба будет представлен новый директор команды, которым с большой долей вероятности станет Виталий Мантлер, руководитель и тренер сильнейшего любительского баскетбольного клуба "Реванш" из Барнаула.

Новому руководителю предстоит проанализировать финансовое состояние "АлтайБаскета" и провести активную работу по дополнительному привлечению внебюджетных средств. Кроме того, в исполкоме приняли решение о вхождении краевой федерации баскетбола в состав учредителей автономной некоммерческой организации "АлтайБаскет" с 1 января 2018 года. АНО была учреждена в середине лета 2017 года, когда было принято решение о смене формы собственности клуба.

На официальном сайте команды бывший директор Михаил Панфилов свою отставку подтвердил, рассказав, что "ситуация сложилась скверная, и это случилось не вдруг". Ранее краевые СМИ сообщали о плачевном финансовом состоянии "АлтайБаскета" и возможном закрытии клуба. Размер дефицита обозначался в пределах 3,4 млн руб­лей. В текущем году из бюджета баскетболисты получили 18,8 млн рублей. Это, к слову, один из самых высоких показателей среди профессиональных команд. Все обязательства край перед "АлтайБаскетом" выполнил с лихвой.

Как сообщил altapress.ru Павел Тулин, алтайский предприниматель и председатель президиума "Федерации баскетбола Алтайского края", новому руководству клуба предстоит провести серьезный аудит будущих обязательств. Ежемесячный дефицит в размере 1 млн рублей — это вам не шутки. По словам Тулина, резервы для экономии у "АлтайБаскета" есть. Что же касается внебюджетных вливаний, то их источники он называть не стал, сославшись на то, что "деньги любят тишину".

"Для игроков, тренеров все остается в той же поре. По сути сменился только учредитель клуба, — сообщил председатель федерации. — Сейчас долговые обязательства на “АлтайБаскет” не влияют. Все остальное будет решаться в рабочем режиме".

Спортивно-финансовый подвиг

Не исключено, что режим ручного управления может понадобиться и другим профессиональным клубам. Как стало известно altapress.ru, не лучшие времена сейчас у волейбольного "Университета". Команда, которая в прошлом сезоне совершила и спортивный, и финансовый подвиг, заняв в подэлитной лиге "А" второе место с самым маленьким бюджетом, в нынешнем вряд ли сможет его повторить. В профессиональных кругах поговаривают, что Ивану Воронкову и его парням впору сниматься и уходить в лигу ниже. Сам тренер это опровергает.

"Я не вижу целесообразности в том, чтобы намеренно уходить в лигу “Б”, — сообщил он. — Существенной экономии на переездах это нам не даст. При этом зрителей мы лишим красивого и зрелищного волейбола".

В текущем году "АлтайБаскет" получил из бюджета 18,8 млн рублей

Бюджетное финансирование "Университета" составляет 13 млн рублей. И это при условии, что у клуба 11 выездов на гостевые матчи, самые дальние из которых в Грозный и Махачкалу.

На сегодняшний день у "Университета" три основных спонсора: завод "Бочкари", гендиректор которого Вадим Смагин известен своей любовью к волейболу, "Жилищная инициатива" и "Согаз". Все они вкладываются в развитие клуба примерно в одинаковых пропорциях. Фермер из Косихинского района Виктор Траутвейн, еще один страстный поклонник этого вида спорта, тоже помогает как может. Благодаря этому "Университет" установленный лимит по внебюджетным поступлениям в размере 15% выполнил. Только от этого не легче, денег все равно не хватает. Команда уже второй месяц живет в долг.

По информации нашего издания, на этой неделе финансовые проблемы "Университета" обсуждались в правительстве края с участием вице-премьера Виталия Снесаря.

Дорогой лед

Надо сказать, что краевые власти по мере сил помогают профессиональным клубам. Кроме бюджетного финансирования есть еще личное участие. В нынешнем сезоне это знамя подхватил "спортивный" вице-премьер, большой поклонник хоккея Андрей Щукин.

По словам Дмитрия Чекалина, директора клуба "Алтай", финансовое положение удалось выровнять. Бюджетные средства для "Алтая" в 2017 году за минусом налогов составили 28 млн рублей. Еще 5 млн клуб привлек из внебюджетных источников. Благодаря высокой посещаемости и проданным билетам организация матчей выходит в ноль. Часть бюджета уходит на аренду льда, который обходится в 11,5 тысячи за час. Вместе со школой клуб тратит на это около 20 млн рублей в год.

"Положительную роль сыграла оптимизация бюджетных средств, — рассказал Дмитрий Чекалин. — Мы выравняли зарплатную ведомость, оптимизировали тренировочный процесс, точечно подошли к расписанию тренировок и игр, проанализировали и минимизировали командировочные расходы на выездные игры — заранее приобретаем билеты, выбираем приемлемые по стоимости гостиницы. Новую форму в этом году мы не покупали, ребята играли в имеющейся. Для понимания: новый комплект стоит примерно 120–150 тысяч. А у нас в команде 25 игроков и три вратаря".

Несмотря на то что ситуация с финансами в текущем сезоне более или менее стабильная, хоккейному клубу уже надо думать о будущем. Дело в том, что федерация хоккея России выдвинула "Алтаю" ряд требований по обустройству игровой площадки. Речь идет о замене бортов, защитного стекла и освещения в соответствии с новыми стандартами. Если этого не будет сделано, к играм сезона-2018\19 клуб могут не допустить. Финансовых возможностей провести эти работы у "Алтая" нет, тем более в условиях арендуемого помещения. Привлекать внебюджетные средства клубу было бы проще, если бы дворец был в его оперативном управлении. По такому принципу работают многие коллективы в ВХЛ.

Выезд на месяц

Для маленького, но гордого клуба по хоккею на траве "Коммунальщик" сезон хоть и закончился, а вот финансовые мытарства продолжаются. В нынешнем году он формально не выполнил норматив по привлечению "внебюджетки", так что в следующем может лишиться части поддержки. Сам главный тренер команды Владимир Кобзев надеется, что все-таки этого не произойдет.

В нынешнем году краевой бюджет профинансировал "Коммунальщик" на 11 млн рублей, еще 460 тысяч выделил Барнаул. Все остальное легло на плечи спонсоров. Их у клуба не много. Генеральный — строительная компания "Жилищная инициатива". Ее директор Юрий Гатилов, поддерживающий многие виды спорта в крае, выделяет хоккеисткам около 1,5 млн рублей в год.

"Мы очень благодарны Юрию Александровичу, но иногда его имя играет с нами злую шутку, — рассказал Владимир Кобзев. — Я как-то был в московском офисе одной алтайской компании, окна которого выходят прямо на храм Христа Спасителя. Начал рассказывать о нашем клубе. В ответ мне сказали: “Ну что ты прибедняешься, у тебя же Гатилов — генеральный спонсор”".

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Чтобы хоть как-то залатать финансовые дыры, "Коммунальщик" вынужден ужиматься: как и в "Алтае", здесь экономят на экипировке, латая бутсы и заклеивая клюшки, покупают самые дешевые билеты и по месяцу находятся на выездах, чтобы перелеты из одной части страны в другую не стали тяжким бременем.

Иногда вынужденная бережливость доходит до абсурда. В прошлом сезоне во время одного из месячных выездов хоккеистка заболела тяжелой формой гриппа. Отправить ее домой не было возможности — билеты были невозвратные, отселить — тоже. В итоге всю команду подкосила хворь.

Несмотря на все трудности, Владимир Кобзев о закрытии клуба даже не заикается. "Пока будут силы и возможности, будем тянуть, — признается он. — А вдруг наступят светлые времена".

Цитата

Михаил Панфилов,

экс-директор БК "Алтай­Баскет" (в интервью газете "Алтайский спорт"):