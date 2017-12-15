"Вдруг наступят светлые времена". Как выживают и на что надеются алтайские профессиональные клубы

15 декабря 2017, 07:18

Несмотря на тяжелое финансовое положение, баскетбольный клуб "АлтайБаскет" все же продолжит выступать в Суперлиге-2 и к концу года частично решит свои проблемы за счет привлечения спонсорских средств. Об этом на прошлой неделе сообщила Елена Лебедева, начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края. Как часто бывает, решать накопившиеся вопросы пришлось в экстренном порядке. Не исключено, что такие же меры могут понадобиться вновь в отношении других клубов.

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Встреча "АлтайБаскета" с "Новосибирском". 23 марта 2015 г.
Встреча "АлтайБаскета" с "Новосибирском". 23 марта 2015 г. Фото : ВК.

Даже при условии того, что край полностью выполняет свои обязательства, денег профессионалам все равно мало, как и спонсорской помощи. Своего мецената Сергея Галицкого, который вкладывает в спорт Краснодарского края миллиарды, у нас нет. Возможностей Смагина, Ракшина и Гатилова на всех не хватает. Вот и приходится включать режим жесткой экономии.

Краткое содержание

Устал, ухожу

Но начнем с "АлтайБаскета". Елена Лебедева заверяет: несмотря на существующий дефицит внебюджетных поступлений, в команде все нормально.

"Тренировочный процесс проходит в штатном режиме, бюджетное финансирование поступило вовремя, долги реструктуризируются и частично будут погашены из внебюджетных источников до завершения текущего года. Клуб продолжает выступление в первенстве России", — сообщила она.

Чтобы разрешить кризис, в "АлтайБаскете" сменят руководство и привлекут Павла Тулина 

Уже известно, что пост директора "АлтайБаскета" покинул Михаил Панфилов. 7 декабря президиум региональной федерации баскетбола обсудил кандидатуры специалистов, которые готовы занять эту должность. В ближайшее время игрокам и болельщикам клуба будет представлен новый директор команды, которым с большой долей вероятности станет Виталий Мантлер, руководитель и тренер сильнейшего любительского баскетбольного клуба "Реванш" из Барнаула.

Новому руководителю предстоит проанализировать финансовое состояние "АлтайБаскета" и провести активную работу по дополнительному привлечению внебюджетных средств. Кроме того, в исполкоме приняли решение о вхождении краевой федерации баскетбола в состав учредителей автономной некоммерческой организации "АлтайБаскет" с 1 января 2018 года. АНО была учреждена в середине лета 2017 года, когда было принято решение о смене формы собственности клуба.

На официальном сайте команды бывший директор Михаил Панфилов свою отставку подтвердил, рассказав, что "ситуация сложилась скверная, и это случилось не вдруг". Ранее краевые СМИ сообщали о плачевном финансовом состоянии "АлтайБаскета" и возможном закрытии клуба. Размер дефицита обозначался в пределах 3,4 млн руб­лей. В текущем году из бюджета баскетболисты получили 18,8 млн рублей. Это, к слову, один из самых высоких показателей среди профессиональных команд. Все обязательства край перед "АлтайБаскетом" выполнил с лихвой.

Как сообщил altapress.ru Павел Тулин, алтайский предприниматель и председатель президиума "Федерации баскетбола Алтайского края", новому руководству клуба предстоит провести серьезный аудит будущих обязательств. Ежемесячный дефицит в размере 1 млн рублей — это вам не шутки. По словам Тулина, резервы для экономии у "АлтайБаскета" есть. Что же касается внебюджетных вливаний, то их источники он называть не стал, сославшись на то, что "деньги любят тишину".

"Для игроков, тренеров все остается в той же поре. По сути сменился только учредитель клуба, — сообщил председатель федерации. — Сейчас долговые обязательства на “АлтайБаскет” не влияют. Все остальное будет решаться в рабочем режиме".

Встреча "АлтайБаскета" с "Новосибирском".
Встреча "АлтайБаскета" с "Новосибирском".

Спортивно-финансовый подвиг

Не исключено, что режим ручного управления может понадобиться и другим профессиональным клубам. Как стало известно altapress.ru, не лучшие времена сейчас у волейбольного "Университета". Команда, которая в прошлом сезоне совершила и спортивный, и финансовый подвиг, заняв в подэлитной лиге "А" второе место с самым маленьким бюджетом, в нынешнем вряд ли сможет его повторить. В профессиональных кругах поговаривают, что Ивану Воронкову и его парням впору сниматься и уходить в лигу ниже. Сам тренер это опровергает.

"Я не вижу целесообразности в том, чтобы намеренно уходить в лигу “Б”, — сообщил он. — Существенной экономии на переездах это нам не даст. При этом зрителей мы лишим красивого и зрелищного волейбола".

В текущем году "АлтайБаскет" получил из бюджета 18,8 млн рублей

Бюджетное финансирование "Университета" составляет 13 млн рублей. И это при условии, что у клуба 11 выездов на гостевые матчи, самые дальние из которых в Грозный и Махачкалу.

На сегодняшний день у "Университета" три основных спонсора: завод "Бочкари", гендиректор которого Вадим Смагин известен своей любовью к волейболу, "Жилищная инициатива" и "Согаз". Все они вкладываются в развитие клуба примерно в одинаковых пропорциях. Фермер из Косихинского района Виктор Траутвейн, еще один страстный поклонник этого вида спорта, тоже помогает как может. Благодаря этому "Университет" установленный лимит по внебюджетным поступлениям в размере 15% выполнил. Только от этого не легче, денег все равно не хватает. Команда уже второй месяц живет в долг.

По информации нашего издания, на этой неделе финансовые проблемы "Университета" обсуждались в правительстве края с участием вице-премьера Виталия Снесаря.

Домашняя игра "АлтайБаскета" с челябинским "Динамо". 13 октября 2015 года.
Домашняя игра "АлтайБаскета" с челябинским "Динамо". 13 октября 2015 года.

Дорогой лед

Надо сказать, что краевые власти по мере сил помогают профессиональным клубам. Кроме бюджетного финансирования есть еще личное участие. В нынешнем сезоне это знамя подхватил "спортивный" вице-премьер, большой поклонник хоккея Андрей Щукин.

По словам Дмитрия Чекалина, директора клуба "Алтай", финансовое положение удалось выровнять. Бюджетные средства для "Алтая" в 2017 году за минусом налогов составили 28 млн рублей. Еще 5 млн клуб привлек из внебюджетных источников. Благодаря высокой посещаемости и проданным билетам организация матчей выходит в ноль. Часть бюджета уходит на аренду льда, который обходится в 11,5 тысячи за час. Вместе со школой клуб тратит на это около 20 млн рублей в год.

"Положительную роль сыграла оптимизация бюджетных средств, — рассказал Дмитрий Чекалин. — Мы выравняли зарплатную ведомость, оптимизировали тренировочный процесс, точечно подошли к расписанию тренировок и игр, проанализировали и минимизировали командировочные расходы на выездные игры — заранее приобретаем билеты, выбираем приемлемые по стоимости гостиницы. Новую форму в этом году мы не покупали, ребята играли в имеющейся. Для понимания: новый комплект стоит примерно 120–150 тысяч. А у нас в команде 25 игроков и три вратаря".

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Несмотря на то что ситуация с финансами в текущем сезоне более или менее стабильная, хоккейному клубу уже надо думать о будущем. Дело в том, что федерация хоккея России выдвинула "Алтаю" ряд требований по обустройству игровой площадки. Речь идет о замене бортов, защитного стекла и освещения в соответствии с новыми стандартами. Если этого не будет сделано, к играм сезона-2018\19 клуб могут не допустить. Финансовых возможностей провести эти работы у "Алтая" нет, тем более в условиях арендуемого помещения. Привлекать внебюджетные средства клубу было бы проще, если бы дворец был в его оперативном управлении. По такому принципу работают многие коллективы в ВХЛ.

Каменский этап турне "АлтайБаскета". 12 мая 2014 года.
Каменский этап турне "АлтайБаскета". 12 мая 2014 года.

Выезд на месяц

Для маленького, но гордого клуба по хоккею на траве "Коммунальщик" сезон хоть и закончился, а вот финансовые мытарства продолжаются. В нынешнем году он формально не выполнил норматив по привлечению "внебюджетки", так что в следующем может лишиться части поддержки. Сам главный тренер команды Владимир Кобзев надеется, что все-таки этого не произойдет.

В нынешнем году краевой бюджет профинансировал "Коммунальщик" на 11 млн рублей, еще 460 тысяч выделил Барнаул. Все остальное легло на плечи спонсоров. Их у клуба не много. Генеральный — строительная компания "Жилищная инициатива". Ее директор Юрий Гатилов, поддерживающий многие виды спорта в крае, выделяет хоккеисткам около 1,5 млн рублей в год.

"Мы очень благодарны Юрию Александровичу, но иногда его имя играет с нами злую шутку, — рассказал Владимир Кобзев. — Я как-то был в московском офисе одной алтайской компании, окна которого выходят прямо на храм Христа Спасителя. Начал рассказывать о нашем клубе. В ответ мне сказали: “Ну что ты прибедняешься, у тебя же Гатилов — генеральный спонсор”".

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Чтобы хоть как-то залатать финансовые дыры, "Коммунальщик" вынужден ужиматься: как и в "Алтае", здесь экономят на экипировке, латая бутсы и заклеивая клюшки, покупают самые дешевые билеты и по месяцу находятся на выездах, чтобы перелеты из одной части страны в другую не стали тяжким бременем.

Иногда вынужденная бережливость доходит до абсурда. В прошлом сезоне во время одного из месячных выездов хоккеистка заболела тяжелой формой гриппа. Отправить ее домой не было возможности — билеты были невозвратные, отселить — тоже. В итоге всю команду подкосила хворь.

Несмотря на все трудности, Владимир Кобзев о закрытии клуба даже не заикается. "Пока будут силы и возможности, будем тянуть, — признается он. — А вдруг наступят светлые времена".

"АлтайБаскет" начал турне с поездки в Славгород.
"АлтайБаскет" начал турне с поездки в Славгород.

Цитата

Михаил Панфилов,
экс-директор БК "Алтай­Баскет" (в интервью газете "Алтайский спорт"):

— Я вел переговоры с рядом солидных компаний, не буду их называть, но работа велась серьезная. Все они заявили примерно следующее: "Да, мы понимаем ваши проблемы, но у нас другой вектор социальной помощи — это малоимущие, дети-сироты, больные дети, инвалиды. В спорт надо вкладывать в десятки, в сотни раз больше, а отдача — минимальная". Если 200 тысяч рублей в год для детского дома — это очень солидные деньги, то для спортивного клуба такой суммы недостаточно. А когда в эти компании приходят проверяющие в погонах или без и спрашивают их о социальной ответственности, то помощь детям является гораздо более весомой, нежели спорту. Поэтому спорт высоких достижений этим компаниям не интересен.

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