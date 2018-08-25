К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

К Земле приближается огромный астероид. Его диаметр которого превышает высоту пирамиды Хеопса, заявили в NASA

Астероид 2016 NF23 классифицируется как «потенциально опасный», поскольку пролетит мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). По оценкам NASA, размер астероида составляет от 70 до 160 метров в диаметре, сообщает РИА Новости.

Астероид летит со скоростью более девяти километров в секунду и 29 августа приблизится к планете на максимально близкое расстояние.

Ранее в NASA сообщали, что в ближайшие 100 лет вероятность столкновения астероидов с Землей равна нулю.