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24 декабря
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Науке стало известно, что человечество скоро сильно поглупеет

Исследователи из США прогнозируют серьезное снижение среднего интеллекта человечества. Основанием для таких радикальных выводов является высокий уровень углекислого газа (СО2) в атмосфере, который может отрицательно влиять на обучаемость детей, сообщает портал «Планета сегодня».

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

Сотрудники Университета Колорадо в Боулдере выяснили в ходе исследования, что повышение уровня СО2 в воздухе действительно негативно влияет на когнитивные способности людей.

Кроме того, ученые подтвердили, что высокий уровень диоксида углерода плохо влияет на обучаемость. Это, правда, было известно и раньше, но считалось, что достаточно проветрить помещение — и проблема решена.

«Теперь оказалось, что если уровень углекислого газа в воздухе планеты продолжит расти, то нас ждет общее и довольно ощутимое снижение интеллекта», — говорят авторы исследования.

Причем ученые склоняются к мысли, что интеллект человечества будет снижаться в любом случае.

Если уровень эмиссии CO2 удастся снизить, то к 2100 году падение интеллекта составит двадцать пять процентов. Если же выбросы CO2 останутся на нынешнем уровне, то падение интеллекта человечества к концу столетия будет на уровне пятидесяти процентов.

В общем, человечество неизбежно поглупеет, и все дело в углекислом газе. Другой вопрос, заметит ли человечество эти изменения?

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