Российские ученые научились успешно разбавлять топливо водой

Ученые научились смешивать топливо с водой и добиваться горения полученной смеси. При этом сжигание смеси имеет преимущества перед сжиганием чистого топлива. Такие выводы из Объединенного института высоких температур Российской академии наук представили в статье , которая опубликована в журнале Proceedings of the Combustion Institute.

Ученые наблюдали за горением топливно-водяной смеси с помощью высокоскоростной видеокамеры. В экспериментах они добились горения смесей, в которых воды было до 95% по объему.

По словам исследователей, результат горения удалось достигнуть за счет необычного ингредиента смеси — поверхностно-активных веществ (ПАВ, подобным тому, что добавляют в бытовые моющие средства). Без него возгорание в эмульсии не происходило бы: вода тушила бы любые процессы горения.

Добавление воды в топливо достаточно практично, поскольку это будет способствовать охлаждению цилиндров, следовательно увеличению мощности двигателя при прочих равных, а также снижать расход топлива. Это связано с тем, что часть энергии горения в двигателе тратится на испарение капелек топлива, осевших на стенки цилиндров. Если их не испарить, КПД мотора заметно снизится из-за перегрева. При использовании смеси, на стенках оседают капельки влаги, испаряясь которая охлаждает цилиндры.

Разбавлять топливо водой впервые начали немцы во время ВОВ. В автомобилестроении подобная схема не использовалась в связи с угрозой коррозии цилиндров. В последние годы появилась система, откачивающая воду из цилиндров после остановки моторов, и схему стали активно внедрять в относительно массовых автомобилях, пишет chrdk.ru.