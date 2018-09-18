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Ученые нашли способ лечения одной из самых опасных форм рака

Ученые нашли способ увеличить эффективность препаратов в борьбе с одной из наиболее опасных форм рака — меланомы, пресс-релиз опубликовали на портале MedicalXpress, пишут РИА Новости.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

В своем исследовании специалисты смогли реактивировать созданный на основе вирусов препарат T-vec. Его вводят прямо в ткани, пораженные неоперабельной меланомой. Препарат вызывает иммунную реакцию, направленную против клеток опухоли.

Ученые добавили в препарат моноциты — белые кровяные клетки, которые могут поглощать различные вещества. Выяснилось, что эти клетки подхватывают частицы вируса, а потом переносят к месту опухоли, вызывая гибель раковых клеток.

Специалисты пришли к выводу, что препарат T-vec можно использовать, когда его невозможно ввести непосредственно в само новообразование.

Препарат T-vec подразумевает его введение в кровь пациентов, но после применения в организме формируются антитела, которые могут уничтожить вирусы, а также снизить эффективность препарата.

Ранее считалось, что в таком случае дальнейшее применение T-vec бессмысленно.

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