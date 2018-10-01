Ученые сделали важное открытие на Большом адронном коллайдере

По данным организации CERN, в будущем исследования найденных частиц «позволят пролить свет на силу, связывающую вместе субатомные частицы — кварки».
То, что открытые элементарные частицы существуют, предсказала кварковая модель. Как и протоны, новые частицы состоят их трех кварков (но не таких, как в протонах). А гипотетическая третья частица, существование которой предполагают ученые, состоит из четырех кварков.
В CERN подчеркивают, что новое открытие — это «еще один шаг в понимании физиками сильного ядерного взаимодействия — одной из четырех фундаментальных сил в природе».