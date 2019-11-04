Ученые: в ноябре россиян ждут необычные магнитные бури

Как уже сообщал altapress.ru, резкий рост солнечной активности будет наблюдаться 20−21 ноября. Такие сведения приводит лаборатория рентгеновской астрономии солнца физического института РАН. Сегодня ученые немного уточнили свой прогноз: солнечная активность будет продолжаться в течение 10 дней, и эта ситуация необычная.

Возмущения начнут наблюдаться уже 20 ноября, говорится на сайте лаборатории, а 21 и 22 числа они усилятся до уровня слабой магнитной бури — мощность ее составит 5 баллов. С 23 по 30 ноября мощность волн пойдёт на спад.

Подобный прогноз достаточно необычен, рассказывает «МК». Специалисты уже давно не предсказывали столь продолжительный период пусть умеренных, но все же значимых геомагнитных возмущений.

Ситуация выглядит еще более необычной, если принять во внимание, что сейчас солнце проходит через одиннадцатилетний минимум активности, для которого должна быть характерна умеренная геомагнитная активность, а также редкие и предсказуемые магнитные бури.

Прогноз магнитных бурь в ноябре 2019 года. tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html

Всего за 2019 год к данному моменту наблюдалось более 10 магнитных бурь, среди которых две были классифицированы как «средние», одна — как «сильная», а прочие были слабыми.

Геомагнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли.

В результате вспышек на Солнце в космическое пространство выбрасывается огромное количество вещества, часть которого, двигаясь со скоростью 400−1000 км/с, за один — два дня достигает земной атмосферы. Магнитное поле Земли захватывает из космического пространства заряженные частицы. Слишком сильный поток частиц возмущает магнитное поле планеты, из-за чего быстро и сильно изменяются характеристики магнитного поля, объясняет «РИА Новости».

Магнитную бурю могут ощущать люди с метеозависимостью. Считается, что плохо переносят геомагнитную активность лишь 10−15% жителей Земли, напоминает «Катунь24». При этом доказано, что в большинстве случаев решающую роль играет самовнушение.