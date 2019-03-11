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Ученые выяснили, как сон помогает бороться с раком и старением

Израильские исследователи сообщили, что сон приводит в норму нервную систему и способствует восстановлению после травмы, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание EurekAlert.

Сон.
Сон.
СС0.

По информации ученых, крепкий и регулярный сон способствует улучшению организма на уровне ДНК. Исследователи отметили, что изменения ДНК — одна из основных причин старения и смерти клеток. Однако некоторые измененные клетки не всегда умирают, а иногда превращаются в злокачественные.

Во время бодрствования динамика хромосом находится на низком уровне, сон помогает нормализовать генетические связи и клеточный синтез.

Эксперты сообщают, что сон помогает головному мозгу начать процесс восстановления в клетках, это способствует заживлению порезов и ран. Также крепкий сон способствует восстановлению нейронных связей в мозге, что оказывает влияние на способность решать задачи и помогает сохранять активность в течение долгого времени.

Напомним, ранее ученые выяснили, какие существа могут обходиться без сна и как у них это получается.

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