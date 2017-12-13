Алкогольный гороскоп-2018

Овен Родившиеся под знаком Овна предпочитают темное пиво. Большое количество Овнов, в том числе и женщины с удовольствием пьют водку с томатным соком, или всем известный коктейль "кровавая Мери". У этого знака огня очень подвижный образ жизни и большая потребность в жидкостях в целом. Поэтому они пьют больше, чем все остальные знаки зодиака.

Телец Мужчины-тельцы выбирают пиво традиционных сортов — темное и крепкое. Легкие и светлые сорта им не подходят. Если говорить об алкоголе в целом, женщины-тельцы предпочитают вина очень высокого качества. Обычно они в них хорошо разбираются и уделяют внимание как качеству вина, так и его аромату. Мужчины-тельцы также ничего не имеют против бокала хорошего, проверенного вина. Им также по вкусу и сладкие вина. Но лучшее для них — коньяк хорошей выдержки.

Близнецы Близнецы — люди легкого характера, а потому и напитки предпочитают легкие и воздушные, с низким содержанием алкоголя. Хорошо оценят вина нового урожая и шампанские, игристые вина. Они подходят двойственной природе этого знака.

Рак Раки в плане алкоголя очень непривередливы. Часто они довольствуются кружкой доброго эля или обычного пива или какого-либо безалкогольного напитка. А еще им обычно нравятся сливки, поэтому Ракам подходят как алкогольные, так и безалкогольные коктейли с их добавлением.

Лев Царь зверей Лев предпочитает дорогие, "царские" сорта пива. Им также нравятся крепкие напитки и коктейли с добавлением цитрусовых. Многие Львы с удовольствием употребляют виски.

Дева Рациональных дев можно разделить на две группы. Первые предпочитают изысканные вина и элитные сорта пива, вторые — всем прочим предпочитают сухие напитки. Второй группе просто не нравятся сладости и сладкие вина, поэтому они предпочитают всем прочим именно сухие. Чаще всего им нравятся прозрачные напитки.

Весы Весы обычно пьют мало, так как у них врожденное чувство меры. Им больше всего подходят легкие и полусладкие вина и напитки. Если говорить о пиве — это легкие светлые сорта. А также коктейли на основе рома и фруктовых и ягодных соков. Весы также не против шампанского и также выберут полусладкие сорта.

Скорпион Выбирая напитки для скорпиона, стоит учитывать три фактора: напиток должен быть темный, крепкий и с хорошо выраженным вкусом. Они ценят крепкие темные сорта пива и крепкие напитки. Многие российские скорпионы выбирают водку, хотя астрологически им больше всего подходит коньяк, особенно с долголетней выдержкой. Женщины-скорпионы любят аперитивы и крепкие коктейли темного или красного цвета. Это предпочтительная цветовая гамма для этого знака Зодиака.

Стрелец Стрельцы по своей природе — путешественники. Им близко все необычное, новое и экзотическое. К примеру, корейская водка, в которой, среди прозрачной жидкости плавает заспиртованная змея. Либо должна быть интересная этикетка. Стрельцы могут часами изучать этикетку на предмет ее изготовления: в какой стране, где, когда был изготовлен напиток.

Козерог Козероги пьют мало, это для них закон. Что же касается вкусовых пристрастий, они предпочитают крепкие напитки, также имеющим "сухие" свойства — виски, джин с тоником. Козероги не рискуют и почти не экспериментируют с "рискованными" коктейлями, они консерваторы и предпочитают проверенные напитки и ценности. В то же время водка кажется козерогам слишком простым и примитивным напитком, чтобы ее рассматривать как приоритет.

Водолей Водолеи предпочитают легкие и светлые сорта пива. Пиво должно быть освежающим, но не холодным. Астрологически Водолеям подходят напитки, которыми можно наслаждаться в процессе беседы. Несмотря на то что в названии знака присутствует вода — это знак воздуха. Этому знаку нравится присутствие воздуха в напитках — им понравятся пузырьки шампанского, игристые вина.