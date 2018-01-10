Алтайские депутаты показали, как провели новогодние каникулы

Так Александр Прокопьев в горнолыжном костюме сделал селфи на склоне горы и написал в Facebook:

— Активный отдых — лучший вариант новогодних праздников. Горные лыжи заряжают энергией и развивают реакцию. А еще красота гор вокруг. Теперь пора работать. Всем продуктивного года!

Другой единоросс Данил Бессарабов выложил в Instagram серию фото и видео. Как оказалось, Данил катался на катке, попил чаю из большого самовара на Красной площади и сфотографировался с семьей у новогодней елки в бесснежной Москве.

Данил Бессарабов,

депутат Госдумы:

— Фотоотчет о Новогодних каникулах. Традиционное катание на коньках. Чай на Красной площади. Новогодние пейзажи Москвы.

Кроме того, депутат Бессарабов на Рождество посетил храм, о чем тоже сообщил в Instagram.

Их товарищ по правящей партии Наталья Кувшинова в первый день новогодних каникул побывала на строящемся в Заринском районе спортивном комплексе "Берлога", что расположен возле поселка Тягун и сфотографировалась возле ратрака.

А вот знаменитый алтайский легкоатлет Сергей Шубенков на каникулах не стал выкладывать в соцсеть спортивные снимки, а сфотографировался у наряженной елочки.