Алтайские депутаты показали, как провели новогодние каникулы

Молодые алтайские думцы Александр Прокопьев, Данил Бессарабов и Наталья Кувшинова опубликовали в соцсетях снимки о том, что делали в новогодние каникулы. Все трое депутатов Госдумы показали, что занимались активным отдыхом.
Так Александр Прокопьев в горнолыжном костюме сделал селфи на склоне горы и написал в Facebook:
— Активный отдых — лучший вариант новогодних праздников. Горные лыжи заряжают энергией и развивают реакцию. А еще красота гор вокруг. Теперь пора работать. Всем продуктивного года!
Другой единоросс Данил Бессарабов выложил в Instagram серию фото и видео. Как оказалось, Данил катался на катке, попил чаю из большого самовара на Красной площади и сфотографировался с семьей у новогодней елки в бесснежной Москве.
Данил Бессарабов,
депутат Госдумы:
— Фотоотчет о Новогодних каникулах. Традиционное катание на коньках. Чай на Красной площади. Новогодние пейзажи Москвы.
Кроме того, депутат Бессарабов на Рождество посетил храм, о чем тоже сообщил в Instagram.
Их товарищ по правящей партии Наталья Кувшинова в первый день новогодних каникул побывала на строящемся в Заринском районе спортивном комплексе "Берлога", что расположен возле поселка Тягун и сфотографировалась возле ратрака.
В Алтайском крае скоро заработает туристически-спортивный комплекс "Берлога", доступный широкой аудитории, в с.Тягун Заринского района. Объект строится предпринимателями при поддержке Правительства Алтайского края и администрации Заринского района. Станция Тягун имеет свои плюсы - хорошая транспортная доступность, железнодорожное сообщение и хорошие погодные условия, которые позволяют заниматься туризмом практически круглый год. Горные лыжи, биатлон, рыбалка, конный спорт — всё это позволяет создать востребовпнный туристический комплекс. Сегодня Строительство туристического комплекса - это идея тех людей, которые занимаются возрождением здорового общества, культивируют здоровый образ жизни и воспитывают спортсменов. И главная задача, которую мы ставим для себя - рассматривать это как социальный проект, доступный жителям края, которым не по карману удаленные популярные горнолыжные курорты. Уже в ближайшее время должна заработать бугельная канатная дорога - 1200 м, и любители горных лыж и сноубордов смогут отдохнуть, получить заряд бодрости и положительные эмоции на высоте. С учетом демократичной ценовой политики туристические услуги будут доступны практически всем слоям населения, в том числе и молодежи, студентам. Большой «плюс», что в Тягун можно доехать из Барнаула не только на автотранспорте, но и на электричке. Уверена, что это ещё один объект, который займёт своё достойное место в динамично-развивающейся туристической жизни края. И теперь наша задача, депутатов всех уровней, исполнительной власти найти механизмы федеральной поддержи нового объекта туристической индустрии региона, включить этот проект в федеральную программу. Действующая федеральная программа в сфере туризма "Развитие внутреннего и въездного туризма" стартовала семь лет назад и сейчас вышла на финишную прямую. Она завершится в 2018 году. Сегодня есть поручение ведомствам сформировать рабочую группу и разработать проект программы, которая стартует в 2019 году. #ГосДума #ЕР #АлтайКрай #Тягун #туризм #спорт #молодежь #натальякувшинова #ервтвоемрегионе #ер22 #АлтайКрай
А вот знаменитый алтайский легкоатлет Сергей Шубенков на каникулах не стал выкладывать в соцсеть спортивные снимки, а сфотографировался у наряженной елочки.
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