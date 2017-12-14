Алтайский повар рассказал, как украсить блюдо мхом и шишками

Известный алтайский шеф-повар Михаил Хмелинин рассказал, как приготовить оригинальное блюдо из "родных продуктов". Главное — чтобы все было натуральным, считает Михаил. Его нехитрыми советами можно воспользоваться, готовясь к Новому году-2018.
В начале декабря шеф-повар провел мастер-класс для своих коллег и рассказал им об особенностях алтайской кухни. Рецепт его блюд прост: используем натуральные продукты местного производства (сыр, мясо, колбаса, хлеб).
К новогоднему столу можно приготовить мясо по рецепту алтайского шефа — салат из томлёных щёк. "Они немного похожи на тушенку. Делать очень просто: обжариваем мясо, на отдельной сковороде также обжариваем простые корнеплоды — лук, морковь, сельдерей. Потом это все соединяем в одной большой кастрюле. Заливаем красным вином и ставим томиться", — поясняет Михаил Хмелинин.
При этом главное в хорошем ужине — не только вкус блюда, но и его подача. Она должна быть "небанальной". "У нас есть то, чего нет в других регионах: марал, шишки, орехи, мёд", — говорит повар. Все это можно использовать для оформления новогоднего стола. Как вариант, можно украсить блюдо мхом и шишками.
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