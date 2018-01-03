Барнаульцам предлагают сдавать новогодние ёлки на корм лошадям

20 января в Барнауле пройдет акция "Ёлки, палки, пять бизонов", пишет Barnaul22. Горожанам предлагают не выбрасывать новогодние деревья на свалку, а пустить их на подкормку лошадям ипподрома и конного клуба или отдать на хознужды Барнаульскому зоопарку.
Для этого в трех точках краевой столицы будет организован сбор отслуживших своё ёлочек. Приносить новогодние деревья можно с 15:00 до 17:00 по адресам: проспект Калинина, 6; улица Балтийская, 53 (площадь Адмирала Кузнецова); площадь Народная (рядом с Г. Исакова, 262).
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