Барнаульцам предлагают сдавать новогодние ёлки на корм лошадям

Для этого в трех точках краевой столицы будет организован сбор отслуживших своё ёлочек. Приносить новогодние деревья можно с 15:00 до 17:00 по адресам: проспект Калинина, 6; улица Балтийская, 53 (площадь Адмирала Кузнецова); площадь Народная (рядом с Г. Исакова, 262).