Барнаульцы могут попробовать вкуснейшие шашлыки от кафе "Русь" не выходя из дома

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В кафе подают блюда европейской и восточной кухни. Но, конечно, "фишка" заведения - это блюда из мяса. Из простого куска говядины, свинины или баранины повар "Руси" сделает настоящий шедевр.

Самый требовательный и привередливый гость останется доволен, попробовав вкуснейший люля-кебаб, фирменную долму или шашлычки. Сюда приезжают попробовать настоящую армянскую кухню и люди из других городов.

Те, кто уже был в кафе "Русь" отмечают творческий подход к оформлению блюд, которые в оригинальной подаче становятся еще более аппетитными.

Если нет возможности лично посетить кафе "Русь", знайте, что здесь одна из лучших служб доставки в городе. Вы всегда можете заказать блюда с доставкой на дом. И не переживайте - кушанья будут доставлены свежими и горячими.

Более того, вы можете сделать предзаказ по телефону, и к определенному времени вам приготовят блюдо, которое можно забрать в "Руси" прямо с пылу с жару.

Также в заведении можно арендовать банкетный зал и устроить новогодний праздник на несколько десятков человек. Шикарный интерьер подчеркнет атмосферу торжества, а вкусные блюда и приятное обслуживание никого не оставят равнодушным.