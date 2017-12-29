Чем заняться в Барнауле на новогодних каникулах

Взрослым

Людям взрослым и непьющим предлагают встретиться 1 января в 09:00 и сделать утреннюю пробежку по центру Барнаула за здоровый образ жизни.

Тем, кому сложно проснуться в трезвом уме и светлой памяти, тоже найдется занятие — уже вечером 1 января традиционная "Опохмел-пати" пройдет Rock Pub, а клуб "Питер" ждет на тематическую вечеринку "Проснуться в Питере".

В городе на каникулах будут работать несколько любопытных выставок, а в МТА покажут один из самых кассовых спектаклей — спиритический сеанс "Чертова закуска".

4 декабря в город приедет питерская метал-группа "Урсус". 6 января даст концерт фанк-рок группа TORP`ЭDO, которая, как написано в приглашении, будет играть "на гитарах (гуслях, укулелях, домрах, банжах, бомжах, ложках, поварежках), по нотам (памяти, воле божьей, щучьему велению, семейным обстоятельствам), трезвыми (нетрезвыми)".

Куда сходить взрослым на каникулах, смотрите здесь.

С детьми

Детские новогодние представления будет идти на всех театральных площадках города по несколько раз в день все каникулы. Сходите с ребенком в театр, филармонию или планетарий.

В Молодежном театре показывают экзотическую "Принцессу волшебного леса", в музкомедии поставили пьесу Метерлинка "Синяя птица", в драме идет "Волшебная кисть Деда Мороза", а в "Сказке" — "Новогоднее путешествие Емели". Кроме того, в Барнауле гастролирует цирк. А 4 января в город приедет Дед Мороз из Великого Устюга с театром ростовых кукол "Смешарики". Полный обзор смотрите здесь.

Каникулы — самое время поиграть с детьми во дворе или парке. Если не знаете, во что, смотрите наш обзор лучших игр.

Кино

Кино остается важнейшим из развлечений на Новый год. В этом году культурная программа изобилует мультфильмами. В кинотеатрах уже начались очередные "Елки", герои которых по-прежнему влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу.

На 28 декабря намечены два российских релиза. Первый — продолжение знаменитого мультика — "Три богатыря и принцесса Египта". Второй — патриотическая спортивная драма "Движение вверх". Это фильм о легендарных "трех секундах" — выигрыше сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года, где впервые за 36 лет была повержена "непобедимая" команда США.

Что покажут в барнаульских кинотеатрах на каникулах, смотрите здесь.

Сериалы

Если хочется сидеть дома, можно посмотреть новые сериалы. Еще 1 декабря вышел новый сезон "Агентов Щ.И.Т.", а 3 января на малые экраны вернутся культовые "Секретные материалы". О лучших релизах этой зимы читайте тут.

Может быть, вы готовитесь к новому году давно и пропустили осенние сериальные истории. Самое время посмотреть. Или пересмотреть. Здесь есть обзор.

Активный отдых

На каникулах в "усиленном режиме" будут работать катки и лыжные базы, куда можно придти со своим инвентарем или взять его напрокат. Лыжное оборудование в этом году стоит 80-200 рублей в час. Прокат коньков варьируется в пределах 150-200 рублей.

Познавательно

Барнаульские музеи предлагают на каникулах десятки представлений и мастер-классов, где можно научиться делать тряпичных ангелов, ловцов снов, игрушки и создавать мультфильмы. Мы опубликовали полное расписание.