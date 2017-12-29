Новый год Развлечения

Чем заняться в Барнауле на новогодних каникулах

Сегодня, 19:37.
Жизнь

С 1 по 8 января 2018 года нас ждут длинные каникулы. Рассказываем, чем заняться в эту неделю, чтобы отвлечься от столов с оливье и весело провести время.

Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки. Фото : СС0.

Взрослым

Людям взрослым и непьющим предлагают встретиться 1 января в 09:00 и сделать утреннюю пробежку по центру Барнаула за здоровый образ жизни.

Тем, кому сложно проснуться в трезвом уме и светлой памяти, тоже найдется занятие — уже вечером 1 января традиционная "Опохмел-пати" пройдет Rock Pub, а клуб "Питер" ждет на тематическую вечеринку "Проснуться в Питере".

В городе на каникулах будут работать несколько любопытных выставок, а в МТА покажут один из самых кассовых спектаклей — спиритический сеанс "Чертова закуска".

4 декабря в город приедет питерская метал-группа "Урсус". 6 января даст концерт фанк-рок группа TORP`ЭDO, которая, как написано в приглашении, будет играть "на гитарах (гуслях, укулелях, домрах, банжах, бомжах, ложках, поварежках), по нотам (памяти, воле божьей, щучьему велению, семейным обстоятельствам), трезвыми (нетрезвыми)".

Куда сходить взрослым на каникулах, смотрите здесь.

С детьми

Подарки. Новый год.
Подарки. Новый год.

Детские новогодние представления будет идти на всех театральных площадках города по несколько раз в день все каникулы. Сходите с ребенком в театр, филармонию или планетарий.

В Молодежном театре показывают экзотическую "Принцессу волшебного леса", в музкомедии поставили пьесу Метерлинка "Синяя птица", в драме идет "Волшебная кисть Деда Мороза", а в "Сказке" — "Новогоднее путешествие Емели". Кроме того, в Барнауле гастролирует цирк. А 4 января в город приедет Дед Мороз из Великого Устюга с театром ростовых кукол "Смешарики". Полный обзор смотрите здесь.

Каникулы — самое время поиграть с детьми во дворе или парке. Если не знаете, во что, смотрите наш обзор лучших игр.

Кино

Кадр из фильма "Елки новые".
Кадр из фильма "Елки новые".

Кино остается важнейшим из развлечений на Новый год. В этом году культурная программа изобилует мультфильмами. В кинотеатрах уже начались очередные "Елки", герои которых по-прежнему влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу.

На 28 декабря намечены два российских релиза. Первый — продолжение знаменитого мультика — "Три богатыря и принцесса Египта". Второй — патриотическая спортивная драма "Движение вверх". Это фильм о легендарных "трех секундах" — выигрыше сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года, где впервые за 36 лет была повержена "непобедимая" команда США.

Что покажут в барнаульских кинотеатрах на каникулах, смотрите здесь.  

Сериалы

Постер сериала "Лемони Сникет: 33 несчастья".
Постер сериала "Лемони Сникет: 33 несчастья".

Если хочется сидеть дома, можно посмотреть новые сериалы. Еще 1 декабря вышел новый сезон "Агентов Щ.И.Т.", а 3 января на малые экраны вернутся культовые "Секретные материалы". О лучших релизах этой зимы читайте тут.

Может быть, вы готовитесь к новому году давно и пропустили осенние сериальные истории. Самое время посмотреть. Или пересмотреть. Здесь есть обзор.

Активный отдых

На лыжах.
На лыжах.

На каникулах в "усиленном режиме" будут работать катки и лыжные базы, куда можно придти со своим инвентарем или взять его напрокат. Лыжное оборудование в этом году стоит 80-200 рублей в час. Прокат коньков варьируется в пределах 150-200 рублей.

Познавательно

Барнаульские музеи предлагают на каникулах десятки представлений и мастер-классов, где можно научиться делать тряпичных ангелов, ловцов снов, игрушки и создавать мультфильмы. Мы опубликовали полное расписание.

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