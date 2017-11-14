Чем запомнился главный Дед Мороз барнаульцам. Снимки из соцсетей

Дед Мороз привез маленькой барнаульской балерине Лизе приглашение на балет в Мариинский театр. 10-летнему мальчику с ДЦП Илье, мечтавшему научиться кататься на коньках, помог впервые встать на лед в ТРЦ "Галактика". А в барнаульском зоопарке вместе с алтайском Дедом Морозом гость из Великого Устюга устроил праздник для детей-сирот.

Барнаульцы делились в соцсетях снимками и видео о пребывании главного Деда Мороза в нашем городе: