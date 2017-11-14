Чем запомнился главный Дед Мороз барнаульцам. Снимки из соцсетей

Два дня — 12 и 13 ноября — главный Дед Мороз России из Великого Устюга гостил в Барнауле. За время путешествия по стране новогодний волшебник побывал в разных уголках города и совершил несколько чудес.
Дед Мороз привез маленькой барнаульской балерине Лизе приглашение на балет в Мариинский театр. 10-летнему мальчику с ДЦП Илье, мечтавшему научиться кататься на коньках, помог впервые встать на лед в ТРЦ "Галактика". А в барнаульском зоопарке вместе с алтайском Дедом Морозом гость из Великого Устюга устроил праздник для детей-сирот.
Барнаульцы делились в соцсетях снимками и видео о пребывании главного Деда Мороза в нашем городе:
Огромное спасибо нашим волшебным помощникам благодаря которым состоялся праздник 🎄💫🎅🎁 как любит говорить Российский Дед Мороз : «каждый по одному маленьком делу , а получается огромный очень важный проект, событие для целого города» ну что тут добавить 🤷🏼♀️ золотые слова. Уже завтра будет фотоотчет о всех событиях 👉🏻 на страницах @_ded22_ во всех соц сетях . А пока разрешите низко поклониться каждому и пригласить на чашечку чая чтобы вручить БЛАГОДАРНОСТИ лично от Российского Деда Мороза 🎁✨ волшебные помощники : @zoo22.ru @rostelecom.altai @morunova_show @katun24.ru @brightideas22 @skazka_barnaul @kidvill22 @splat_global @stem22.ru @andreyzitter @djbitdj @seva4988 @olesialobodina eyzitter @djbitdj @seva4988 @olesialobodina @galaxy_barnaul @organizator_pr 🌟🌟🌟 Администрацию города Барнаула , Комитет по Культуре города , Студентов АЛТГИК, и всю команду волшебников @_ded22_ 🙏🏻🎁🎄💫 спасибо за доверие @dedmorozntv #ded22 #юбилейded22 #сказочныйбарнаул #командаволшебников #путешествиедедамороза
Огромное спасибо нашим волшебным помощникам благодаря которым состоялся праздник 🎄💫🎅🎁 как любит говорить Российский Дед Мороз : «каждый по одному маленьком делу , а получается огромный очень важный проект, событие для целого города» ну что тут добавить 🤷🏼♀️ золотые слова. Уже завтра будет фотоотчет о всех событиях 👉🏻 на страницах @_ded22_ во всех соц сетях . А пока разрешите низко поклониться каждому и пригласить на чашечку чая чтобы вручить БЛАГОДАРНОСТИ лично от Российского Деда Мороза 🎁✨ волшебные помощники : @zoo22.ru @rostelecom.altai @morunova_show @katun24.ru @brightideas22 @skazka_barnaul @kidvill22 @splat_global @stem22.ru @andreyzitter @djbitdj @seva4988 @olesialobodina eyzitter @djbitdj @seva4988 @olesialobodina @galaxy_barnaul @organizator_pr 🌟🌟🌟 Администрацию города Барнаула , Комитет по Культуре города , Студентов АЛТГИК, и всю команду волшебников @_ded22_ 🙏🏻🎁🎄💫 спасибо за доверие @ntvru #ded22 #юбилейded22 #сказочныйбарнаул #командаволшебников #путешествиедедамороза
Раскрою секрет🙊, что мечтала когда-нибудь доехать до резиденции Деда Мороза в Великом Устюге🎅. И вот ведь правда: "если гора не идет к Магомеду..." В этом году моя PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" выступила информационным партнером такого значимого мероприятия для нашего города- приезд главного волшебника Российского Деда Мороза🎅. А ведь мечты сбываются, при вручении благодарности за сотрудничество, этот большой волшебник🎅 как-то по отечески меня приобнял и сказал добрые слова, желание загадала про себя молча🎉. Все же чудеса случаются, а ведь и совсем скоро новый год 😉🎄. p.s. отдельное спасибо руководителю проекта Олесе Лободиной. #prorganizator #вашвнештатныймаркетолог #ДедМороз22 #ded22 #юбилейded22
Барнаул пролетел как то быстро. Создаётся впечатление, что чем ближе к европейской части России, тем больше города. В Новосибирске, куда мы добрались за 4.5 часа, мы встряли в девятибалльную пробку😳 Барнаул запомнился водителем такси, который работает без навигатора🙄 по бумажным книжечкам-картам, ужасной гостиницей, дешевой недвижимостью нууу и больше ничем собственно😎 завтра приносим праздник в #новосибирск #барнаул #нтв #ПутешествиеДедаМороза #работа #россия #черезвсюроссию
#понедельниктринадцатое #деньнеайс, но тут, прогуливаясь в обеденное время по #вднх, встречаю зеленых человечков, оказавшихся #нтв, и #дедмороз 😊🤔 к чему бы это🤔🤔🤔 #даболелаголова #данеглюк #данепоказалось #путешествиедедамороза #барнаул #алтайскийкрай #алтай #чудесадаитолько #сибирь #инетунасещенехолодно
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