Что готовить во время Рождественского поста? 5 интересных рецептов

Рассольник

Вам понадобятся:

2 литра воды

соленые огурцы

3-4 средние картофелины

200 гр свежей капусты

1 морковь

2-3 корня петрушки

1 корень сельдерея

1 луковица

2 средних соленых огурца

полстакана огуречного рассола

2 столовые ложки масла

соль, перец, лавровый лист по вкусу

Очищенные и промытые петрушку, сельдерей, репчатый лук нашинкуйте в виде соломки и обжарьте в масле. Срежьте с соленых огурцов кожицу и сварите ее отдельно в двух литрах воды. Это — бульон для рассольника. Очищенные огурцы мелко нарежьте кусочками. В маленькой кастрюле припустите огурцы. Для этого положите в кастрюлю огурцы, влейте полстакана бульона, варите на слабом огне до их полного размягчения. В кипящем бульоне сварите картофель и капусту, добавьте пассерованные овощи и припущенные огурцы. За 5 минут до окончания варки рассольник надо посолить, добавить перец, лавровый лист и другие специи по вкусу.

За минуту до готовности в рассольник вливают огуречный рассол. Этот постный суп можно готовить со свежими или сушеными грибами, с пшеничной, перловой или овсяной крупой.

Рагу из фасоли с картофелем

Вам понадобятся:

1 стакан цветной фасоли

700 г картофеля

1-2 луковицы

3-4 ст. ложки томатной пасты

2 ст. ложки растительного масла

соль и специи по вкусу.

Предварительно замоченную в холодной воде фасоль отварить до мягкости, процедить отвар в миску. Картофель очистить, нарезать крупными дольками, залить фасолевым отваром и варить при слабом кипении почти до готовности, закрыв кастрюлю крышкой.

Для заправки мелко нарезать лук, обжарить его в растительном масле, добавить томатную пасту и все потушить. Добавить соль, перец, лавровый лист и тушить еще 3—5 минут. Переложить заправку в кастрюлю с картофелем, довести до кипения, влить 1/2 стакана (или больше, в зависимости от желаемой густоты рагу) кипятка и очень осторожно перемешать, чтобы не размять зерна фасоли. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить рагу на слабом огне или в духовке до готовности. Подать горячим, украсить веточками петрушки или кинзы.

Голубцы с лососем