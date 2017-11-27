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Что готовить во время Рождественского поста? 5 интересных рецептов

Сегодня, 12:13.
Жизнь

В Рождественский (Филиппов) пост православные очищают душу и тело покаянием, молитвой и постом. Altapress.ru предлагает пять рецептов блюд, которые можно готовить во время поста, чтобы они были не только полезными и вкусными, но и не нарушали правил.

Суп.
Суп. Фото : Открытые источники.

Рассольник

Вам понадобятся:

  • 2 литра воды
  • соленые огурцы
  • 3-4 средние картофелины
  • 200 гр свежей капусты
  • 1 морковь
  • 2-3 корня петрушки
  • 1 корень сельдерея
  • 1 луковица
  • 2 средних соленых огурца
  • полстакана огуречного рассола
  • 2 столовые ложки масла
  • соль, перец, лавровый лист по вкусу

Очищенные и промытые петрушку, сельдерей, репчатый лук нашинкуйте в виде соломки и обжарьте в масле. Срежьте с соленых огурцов кожицу и сварите ее отдельно в двух литрах воды. Это — бульон для рассольника. Очищенные огурцы мелко нарежьте кусочками. В маленькой кастрюле припустите огурцы. Для этого положите в кастрюлю огурцы, влейте полстакана бульона, варите на слабом огне до их полного размягчения. В кипящем бульоне сварите картофель и капусту, добавьте пассерованные овощи и припущенные огурцы. За 5 минут до окончания варки рассольник надо посолить, добавить перец, лавровый лист и другие специи по вкусу.

За минуту до готовности в рассольник вливают огуречный рассол. Этот постный суп можно готовить со свежими или сушеными грибами, с пшеничной, перловой или овсяной крупой.

Рагу.
Рагу.

Рагу из фасоли с картофелем

Вам понадобятся:

  • 1 стакан цветной фасоли
  • 700 г картофеля
  • 1-2 луковицы
  • 3-4 ст. ложки томатной пасты
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • соль и специи по вкусу.

Предварительно замоченную в холодной воде фасоль отварить до мягкости, процедить отвар в миску. Картофель очистить, нарезать крупными дольками, залить фасолевым отваром и варить при слабом кипении почти до готовности, закрыв кастрюлю крышкой.

Для заправки мелко нарезать лук, обжарить его в растительном масле, добавить томатную пасту и все потушить. Добавить соль, перец, лавровый лист и тушить еще 3—5 минут. Переложить заправку в кастрюлю с картофелем, довести до кипения, влить 1/2 стакана (или больше, в зависимости от желаемой густоты рагу) кипятка и очень осторожно перемешать, чтобы не размять зерна фасоли. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить рагу на слабом огне или в духовке до готовности. Подать горячим, украсить веточками петрушки или кинзы.

Голубцы с лососем

Вам понадобятся:

  • 1 банка натурального лосося
  • 1/2 стакана риса
  • 2 моркови
  • листья капусты (можно использовать китайскую капусту)
  • растительное масло
  • томатная паста

Рис отварить до полуготовности с одной морковкой, натертой на мелкой терке. Подготовить листья капусты: отобрать целые листики, срезать ножом грубые части, при необходимости слегка отбить. Листья белокочанной капусты необходимо опустить на минуту в кипящую воду. Лосось достать из банки, удалить кости и размять вилкой. Смешать рыбу с рисом. Этим фаршем начинить голубцы, свернуть конвертиками и потушить в глубоком сотейнике или невысокой кастрюле, залив соусом.

Для соуса смешать с водой томатную пасту, сок из банки с лососем, растительное масло и тертую или порезанную кружочками вторую морковь. Это блюдо имеет множество вариантов. Например, можно не заворачивать начинку в листья капусты, а порезать капусту квадратиками, все смешать, залить тем же соусом и потушить. Можно взять другие консервы. Вместо рыбы можно добавить к рису смесь овощей или обычный жареный лук.

Фаршированные кальмары.
Фаршированные кальмары.

Фаршированные кальмары

Вам понадобятся:

  • 2 очищенных кальмара
  • 1 стакан длиннозерного риса
  • 2/3 стакана очищенных креветок
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ложки томатной пасты
  • можно добавить немного карри или шафрана
  • Растительное масло
  • Креветки можно заменить стаканом овощей: нарезанного болгарского перца, натертой морковки, горошка, кукурузы и других.

Сварить рассыпчатый рис, вмешать в него ложку томата или карри, чтобы придать ему красивый цвет. Креветки очистить, порезать каждую на три части. Чеснок очень мелко порубить. Разогреть в глубокой сковороде масло и прогреть в нем чеснок. В чесночном масле слегка припустить креветки (минуту-полторы), смешать с рисом. Нафаршировать рисом подготовленные кальмары. Положить их в сотейник и залить горячей водой, добавить ложку томатной пасты или капельку карри для цвета. Варить на слабом огне под крышкой 2 минуты.

Готовим вкуснейший суп-пюре из алтайской тыквы.
Готовим вкуснейший суп-пюре из алтайской тыквы.

Зразы морковные и свекольные

Вам понадобятся:

  • 2 крупные моркови
  • 2 средних свеклы
  • 1 стакан изюма без косточек
  • 1 стакан кураги
  • 1/2 стакана манки
  • 3-4 столовые ложки муки
  • Соль
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло

Морковь и свеклу сварить, пропустить их по отдельности через мясорубку. Также надо измельчить предварительно замоченную курагу. Смешать с небольшим количеством моркови. Это начинка для свекольных зраз. Изюм замочить — это начинка для морковных зраз. В свеклу и в морковь досыпать манку, немного соли. Потом перемешать и дать постоять. Если получившееся "тесто" не клеится, досыпьте муки.

Теперь из морковки надо сформировать "лепешки", на них выложить изюм, закрыть и обвалять в сухарях. Так же сформировать зразы из свеклы с начинкой из кураги и тоже панировать. Обжарить зразы на растительном масле до золотистой корочки.

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