Что готовить во время Рождественского поста? 5 интересных рецептов

В Рождественский (Филиппов) пост православные очищают душу и тело покаянием, молитвой и постом. Altapress.ru предлагает пять рецептов блюд, которые можно готовить во время поста, чтобы они были не только полезными и вкусными, но и не нарушали правил.
Рассольник
Вам понадобятся:
- 2 литра воды
- соленые огурцы
- 3-4 средние картофелины
- 200 гр свежей капусты
- 1 морковь
- 2-3 корня петрушки
- 1 корень сельдерея
- 1 луковица
- 2 средних соленых огурца
- полстакана огуречного рассола
- 2 столовые ложки масла
- соль, перец, лавровый лист по вкусу
Очищенные и промытые петрушку, сельдерей, репчатый лук нашинкуйте в виде соломки и обжарьте в масле. Срежьте с соленых огурцов кожицу и сварите ее отдельно в двух литрах воды. Это — бульон для рассольника. Очищенные огурцы мелко нарежьте кусочками. В маленькой кастрюле припустите огурцы. Для этого положите в кастрюлю огурцы, влейте полстакана бульона, варите на слабом огне до их полного размягчения. В кипящем бульоне сварите картофель и капусту, добавьте пассерованные овощи и припущенные огурцы. За 5 минут до окончания варки рассольник надо посолить, добавить перец, лавровый лист и другие специи по вкусу.
За минуту до готовности в рассольник вливают огуречный рассол. Этот постный суп можно готовить со свежими или сушеными грибами, с пшеничной, перловой или овсяной крупой.
Рагу из фасоли с картофелем
Вам понадобятся:
- 1 стакан цветной фасоли
- 700 г картофеля
- 1-2 луковицы
- 3-4 ст. ложки томатной пасты
- 2 ст. ложки растительного масла
- соль и специи по вкусу.
Предварительно замоченную в холодной воде фасоль отварить до мягкости, процедить отвар в миску. Картофель очистить, нарезать крупными дольками, залить фасолевым отваром и варить при слабом кипении почти до готовности, закрыв кастрюлю крышкой.
Для заправки мелко нарезать лук, обжарить его в растительном масле, добавить томатную пасту и все потушить. Добавить соль, перец, лавровый лист и тушить еще 3—5 минут. Переложить заправку в кастрюлю с картофелем, довести до кипения, влить 1/2 стакана (или больше, в зависимости от желаемой густоты рагу) кипятка и очень осторожно перемешать, чтобы не размять зерна фасоли. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить рагу на слабом огне или в духовке до готовности. Подать горячим, украсить веточками петрушки или кинзы.
Голубцы с лососем
Вам понадобятся:
- 1 банка натурального лосося
- 1/2 стакана риса
- 2 моркови
- листья капусты (можно использовать китайскую капусту)
- растительное масло
- томатная паста
Рис отварить до полуготовности с одной морковкой, натертой на мелкой терке. Подготовить листья капусты: отобрать целые листики, срезать ножом грубые части, при необходимости слегка отбить. Листья белокочанной капусты необходимо опустить на минуту в кипящую воду. Лосось достать из банки, удалить кости и размять вилкой. Смешать рыбу с рисом. Этим фаршем начинить голубцы, свернуть конвертиками и потушить в глубоком сотейнике или невысокой кастрюле, залив соусом.
Для соуса смешать с водой томатную пасту, сок из банки с лососем, растительное масло и тертую или порезанную кружочками вторую морковь. Это блюдо имеет множество вариантов. Например, можно не заворачивать начинку в листья капусты, а порезать капусту квадратиками, все смешать, залить тем же соусом и потушить. Можно взять другие консервы. Вместо рыбы можно добавить к рису смесь овощей или обычный жареный лук.
Фаршированные кальмары
Вам понадобятся:
- 2 очищенных кальмара
- 1 стакан длиннозерного риса
- 2/3 стакана очищенных креветок
- 1 зубчик чеснока
- 2 ложки томатной пасты
- можно добавить немного карри или шафрана
- Растительное масло
- Креветки можно заменить стаканом овощей: нарезанного болгарского перца, натертой морковки, горошка, кукурузы и других.
Сварить рассыпчатый рис, вмешать в него ложку томата или карри, чтобы придать ему красивый цвет. Креветки очистить, порезать каждую на три части. Чеснок очень мелко порубить. Разогреть в глубокой сковороде масло и прогреть в нем чеснок. В чесночном масле слегка припустить креветки (минуту-полторы), смешать с рисом. Нафаршировать рисом подготовленные кальмары. Положить их в сотейник и залить горячей водой, добавить ложку томатной пасты или капельку карри для цвета. Варить на слабом огне под крышкой 2 минуты.
Зразы морковные и свекольные
Вам понадобятся:
- 2 крупные моркови
- 2 средних свеклы
- 1 стакан изюма без косточек
- 1 стакан кураги
- 1/2 стакана манки
- 3-4 столовые ложки муки
- Соль
- Панировочные сухари
- Растительное масло
Морковь и свеклу сварить, пропустить их по отдельности через мясорубку. Также надо измельчить предварительно замоченную курагу. Смешать с небольшим количеством моркови. Это начинка для свекольных зраз. Изюм замочить — это начинка для морковных зраз. В свеклу и в морковь досыпать манку, немного соли. Потом перемешать и дать постоять. Если получившееся "тесто" не клеится, досыпьте муки.
Теперь из морковки надо сформировать "лепешки", на них выложить изюм, закрыть и обвалять в сухарях. Так же сформировать зразы из свеклы с начинкой из кураги и тоже панировать. Обжарить зразы на растительном масле до золотистой корочки.
Источник
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.