Приближается Новый год-2018 — год Желтой Собаки. Обязательными атрибутами любого праздника являются подарки. Но подбирать их нужно с умом. Altapress.ru рассказывает о том, какие подарки нельзя дарить на Новый год-2018.
На Новый год-2018 нельзя дарить сковывающие украшения, которые носят на шее или запястье, потому что собака не любит цепи. Неуместным будет подарок и в виде кольца, пишет godzagodom.com.
Не стоит также дарить предметы гигиены, парфюм — собака настороженно относится ко всем запахам. Неприемлимым подарком для мужчин являются зеркало и предметы гигиены — пора перестать ограничиваться носками, дезодорантами и зубной пастой. Придумайте что-нибудь оригинальное, что точно подойдет мужчине.
Также нельзя дарить на Новый год-2018 всё, что имеет отношения к кошкам — фигурки этих животных, украшения с ними, одежду с кошачьими принтами и самих кошек. Этот жест может неправильно принять хозяйка года, а человек, которому дарят подарок, вряд ли обрадуется новому питомцу в доме, если вы заранее с ним об этом не договорились.
Дурным тоном на Новый год-2018 считается дарить домашнюю одежду — халаты, тапочки, ночные рубашки.
Старшему поколению в год Желтой Собаки нельзя дарить часы, антивозрастные крема, острые вещи (спицы, ножницы, булавки).
Собака — неприхотливое животное, поэтому будет рада любому, даже самому скромному подарку. А если вы не знаете, что подарить близкому человеку, то стоит спросить об этом его напрямую.
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