Что почитать на новогодних каникулах-2018?

1. "iPhuck 10" Виктора Пелевина

Одна из самых продаваемых книг конца 2017 года. Критики уже назвали книгу одним из самых значимых романов Пелевина за последние 10 лет.

О чем книга?

Искусственный интеллект, литературно-полицейский алгоритм Порфирий Петрович, расследует преступления и параллельно пишет об этом детективные романы, чтобы пополнить казну Полицейского управления. Но однажды Порфирия сдают в аренду искусствоведу и куратору Марухе Чо. Мара ставит перед ним задачу собрать информацию о некоторых сделках на рынке современного искусства. Порфирий принимается за работу, параллельно сочиняя о коллекционерах "эпохи гипса" очередной роман, но почти сразу понимает, что хозяйка ведет с ним двойную игру.

2. "Тобол. Много званых" Алексея Иванова

Первая часть романа "Тобол" о Сибири Петровской эпохи попала в 20-ку самых продаваемых книг. Продолжение — "Тобол. Мало избранных" выйдет уже в конце января 2018.

О чем книга?

Во время Петровских реформ в Сибири жили совершенно разные люди: раскольники, пленные шведы, бухарские купцы, купцы из Китая. Пока "нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье", офицеры и чиновники, летописцы и зодчие, бурятские шаманы и православные миссионеры, "враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии". Во втором томе Сибирь проверит "званых" на прочность, и "избранных", как водится, останется мало.

3. "Жажда" Ю Несбё

Одиннадцатая книга книга норвежского писателя, самого продаваемого в мире автора детективов, о гениальном сыщике Харри Холе. А недавно на экраны вышла экранизация другого романа о Холе "Снеговик", где роль полицейской легенды Норвегии сыграл Майкл Фассбендер.

О чем книга?

Холе возвращается на службу в полицию Осло и начинает охоту на серийного убийцу, который нападает на людей с сайтов знакомств. Это дело стало еще одной ниточке к его странному прошлому. В этой книге, как и в предыдущих, множество культурных аллюзий: цитаты из Шекспира, Мураками, "Фрикономики" и других.

Как обычно, дело отзывается не только в голове, но и в сердце сыщика: это ещё одна ниточка к его странному прошлому. Интерес к Холе ещё раз подогрелся в конце года, когда на экраны вышел "Снеговик" по одноимённому роману Несбё. Харри Холе в нём Майкл Фассбендер – с неожиданно слишком добрыми глазами.

4. "В тихом омуте" Полы Хокинс

Автор бестселлера "Девушка в поезде" выпустила новый детективный роман.

О чем книга?

В мрачную речную заводь в британском городке Бедфорд время от времени бросаются женщины. У каждой из них свои тайны. Загадки притягивают к себе Нел Эббот, которая приезжает в городок детства писать книгу о таинственных смертях и погибает сама. Теперь за дело невольно берётся её младшая сестра Джулс. Спустя много лет оказавшись в городе детства, она понимает: то, что там происходит, гораздо страшнее легенд.

5. "Я ем тишину ложками" Майкла Финкеля

Журналист Майкл Финкель написал книгу по реальной истории отшельника Кристофера Найта, который 27 лет прожил в лесу и совершал налеты на дома в окрестностях городка Рим в штате Мэн.

О чем книга?

Это глубокое исследование попыток сотен и сотен людей отрешиться от общества и остаться один на один с собой. Кристофер Найт был лишь новостным поводом. Автор пытался разобраться, почему общество, на словах сплошь состоящее из "интровертов" и "социофобов", так осуждает попытки отдельных личностей навсегда отказаться от всех контактов с соплеменниками и обрести смысл жизни без людей. Автор описывает, как они отказываются верить во вменяемость Найта, доказанную медицинскими обследованиями, и спешат приписать ему разные болезни — от аутизма до шизофрении. Лишь бы не признавать, что кто-то в здравом уме, может отказаться быть частью общества и при этом быть счастливым.