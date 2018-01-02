Что почитать на новогодних каникулах-2018?

Если вам надоело смотреть новогодние фильмы, а гулять на улице слишком холодно, можно провести каникулы с одним из лучших друзей человека — книгой. Altapress.ru собрал 5 книжных новинок, на которые стоит обратить внимание.
1. "iPhuck 10" Виктора Пелевина
Одна из самых продаваемых книг конца 2017 года. Критики уже назвали книгу одним из самых значимых романов Пелевина за последние 10 лет.
О чем книга?
Искусственный интеллект, литературно-полицейский алгоритм Порфирий Петрович, расследует преступления и параллельно пишет об этом детективные романы, чтобы пополнить казну Полицейского управления. Но однажды Порфирия сдают в аренду искусствоведу и куратору Марухе Чо. Мара ставит перед ним задачу собрать информацию о некоторых сделках на рынке современного искусства. Порфирий принимается за работу, параллельно сочиняя о коллекционерах "эпохи гипса" очередной роман, но почти сразу понимает, что хозяйка ведет с ним двойную игру.
2. "Тобол. Много званых" Алексея Иванова
Первая часть романа "Тобол" о Сибири Петровской эпохи попала в 20-ку самых продаваемых книг. Продолжение — "Тобол. Мало избранных" выйдет уже в конце января 2018.
О чем книга?
Во время Петровских реформ в Сибири жили совершенно разные люди: раскольники, пленные шведы, бухарские купцы, купцы из Китая. Пока "нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье", офицеры и чиновники, летописцы и зодчие, бурятские шаманы и православные миссионеры, "враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии". Во втором томе Сибирь проверит "званых" на прочность, и "избранных", как водится, останется мало.
3. "Жажда" Ю Несбё
Одиннадцатая книга книга норвежского писателя, самого продаваемого в мире автора детективов, о гениальном сыщике Харри Холе. А недавно на экраны вышла экранизация другого романа о Холе "Снеговик", где роль полицейской легенды Норвегии сыграл Майкл Фассбендер.
О чем книга?
Холе возвращается на службу в полицию Осло и начинает охоту на серийного убийцу, который нападает на людей с сайтов знакомств. Это дело стало еще одной ниточке к его странному прошлому. В этой книге, как и в предыдущих, множество культурных аллюзий: цитаты из Шекспира, Мураками, "Фрикономики" и других.
Как обычно, дело отзывается не только в голове, но и в сердце сыщика: это ещё одна ниточка к его странному прошлому. Интерес к Холе ещё раз подогрелся в конце года, когда на экраны вышел "Снеговик" по одноимённому роману Несбё. Харри Холе в нём Майкл Фассбендер – с неожиданно слишком добрыми глазами.
4. "В тихом омуте" Полы Хокинс
Автор бестселлера "Девушка в поезде" выпустила новый детективный роман.
О чем книга?
В мрачную речную заводь в британском городке Бедфорд время от времени бросаются женщины. У каждой из них свои тайны. Загадки притягивают к себе Нел Эббот, которая приезжает в городок детства писать книгу о таинственных смертях и погибает сама. Теперь за дело невольно берётся её младшая сестра Джулс. Спустя много лет оказавшись в городе детства, она понимает: то, что там происходит, гораздо страшнее легенд.
5. "Я ем тишину ложками" Майкла Финкеля
Журналист Майкл Финкель написал книгу по реальной истории отшельника Кристофера Найта, который 27 лет прожил в лесу и совершал налеты на дома в окрестностях городка Рим в штате Мэн.
О чем книга?
Это глубокое исследование попыток сотен и сотен людей отрешиться от общества и остаться один на один с собой. Кристофер Найт был лишь новостным поводом. Автор пытался разобраться, почему общество, на словах сплошь состоящее из "интровертов" и "социофобов", так осуждает попытки отдельных личностей навсегда отказаться от всех контактов с соплеменниками и обрести смысл жизни без людей. Автор описывает, как они отказываются верить во вменяемость Найта, доказанную медицинскими обследованиями, и спешат приписать ему разные болезни — от аутизма до шизофрении. Лишь бы не признавать, что кто-то в здравом уме, может отказаться быть частью общества и при этом быть счастливым.
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