Что подарить родителям на Новый год-2018: идеи подарков

Идеальным подарком будет техника для дома — электрочайник, пылесос, фотоаппарат. Выбирайте подарок так, чтобы им пользовались оба родителя. Или маме можно подарить ту технику, что облегчит ей работу по дому — блендер, мясорубку, а папе — что-нибудь по хозяйственной части — например, хорошую дрель.

Если к родителям часто приходят гости, можно подарить им столовый сервиз.

Подарок на Новый год Желтой Земляной Собаки для обоих родителей

Подарок не обязательно должен быть тем, что можно поставить на полку или использовать в быту. Устройте родителям совместный поход в театр, кино, ужин в ресторане или совместный мастер-класс, урок танцев. Такой подарок позволит им отвлечься от серых будней и устроить совместный выходной.

Можно порадовать родителей парным подарком — аксессуары в одном стиле (зонты из одной коллекции, похожие домашние тапочки и т.д.), парные футболки с забавными надписями, интересные кружки. Выбирая подобные подарки, стоит убедиться, что у ваших родителей не пылятся в шкафах пять пар тапочек и не стоят на кухне сорок ненужных кружек.

Отличной идеей будут подарки, связанные с жизнью вашей семьи. Фотокниги из детских фотографий вас, ваших братьев и сестер, оформленные в новогоднем стиле; сделанные на заказ фоторамки в виде семейного древа с вашей фамилией, календари с важными для семьи датами, кружки с фотографиями всей семьи.

Если в доме ваших родителей принято отмечать Новый год большой компанией, можно подарить на Новый год-2018 набор настольных или подвижных игр, вроде "Мафии" или "Твистера".

Отдых тоже может быть подарком. Удивите родителей организовав им новогодний праздник — отправьте погулять куда-нибудь на пару часов перед Новым годом-2018 и приготовьте сами праздничный стол, ну или хотя бы испеките пирог. Можно подарить родителям путешествие. Не обязательно дарить путевку на Гоа (хотя если бюджет позволяет, то почему бы и нет?), можно отправить маму и папу на выходные в санаторий или базу отдыха — покататься на лыжах.

Не стоит забывать про символ наступающего года — Желтую Земляную Собаку. Подарки с принтом этого животного будут очень кстати, а хозяйка года обязательно принесет удачу. Помните, что подарок должен быть полезным и нужным.