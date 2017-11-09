Что приготовили для детей в театрах Барнаула в Новый год-2018

Синяя птица в театре музкомедии

Под Новый год в театре пройдет премьера музыкальной сказки "Синяя птица" по мотивам одноименной пьесы Мориса Метерлинка.

Режиссёром-постановщиком спектакля стал Константин Яковлев. Музыку написала композитор Евгения Терёхина из Красноярска, либретто – Евгений Вильтовский (Москва). Также к постановочной группе присоединится режиссёр по пластике из Москвы Татьяна Безменова.

Сказка рассказывает о приключениях брата Тильтиля и сестры Митиль. Они отправляются в увлекательное и опасное путешествие по волшебным странам на поиски таинственной Синей птицы, ведь только она может вылечить заболевшую внучку феи Берилюны. Но возможно ли поймать эту птицу или она так же неуловима, как счастье?

Перед спектаклем юных зрителей ждет праздничная интермедия в фойе театра с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 21 по 31 декабря. Цена: 200-300 рублей.

Принцесса волшебного леса в МТА

В новогодние каникулы юных зрителей МТА ждет сказочная история "Принцесса волшебного леса".

На далеком малоизученном континенте затерялись два небольших государства. Страна ЙоХупту - это величественные храмы, дворцы и пирамиды среди песков; жители этой страны - отважные воины и искусные строители.

Совсем рядом другая страна Антиопа - это нетронутый тропический лес, деревянные тотемные столбы и хижины из тростника; жители этой страны знают все о пользе растений и умеют разговаривать с животными.

Между странами возникали конфликты, порой доходящие до войны. И продолжалось это до тех пор, пока к антиопской принцессе не посватался Фараон из ЙоХопту.

Спектакль обещает быть ярким и музыкальным. В нем вместе со взрослыми артистами будут играть ребята из детской театральной Школы-студии МТА.

Режиссером выступил заслуженный артист РФ Владимир Филимонов. Его спектакли зрители уже оценили - "Бременские музыканты", "Летучий корабль", "Синдбад-мореход", "Сокровища капитана Флинта" и "Приключения Чиполлино".

30 декабря. Цена 200-300 рублей.

Емеля и заморский Волшебник в театре кукол

Художники и бутафоры театра кукол "Сказка" уже вовсю работают над спектаклем "Новогоднее путешествие Емели". Её ставит новосибирский режиссер Ольга Гущина.

Это веселый спектакль по мотивам русских народных сказок. Емеле предстоит рассмешить царевну Марью и устроить новогодний праздник для лесных зверушек. Конечно же, дело не обойдется без волшебной щуки, катания на печке и задорных песен. Перед спектаклем зрителей, как обычно, ждет игровое представление у елки, где появится матушка Емели и заморский Волшебник, который тоже хочет попасть к плаксивой Марье. Поздравить гостей придут и Дед Мороз со Снегурочкой.

С 16 по 31 декабря. Цена 250-300 рублей.

Дед Мороз с кисточкой в театре драмы

Здесь представят сказку "Волшебная кисть Деда Мороза". Маленьким зрителям предлагают поразмышлять, что бы они сделали, если бы Дед Мороз доверил им свою волшебную кисть, которой можно оживить любой рисунок?

Обычные мальчишки Федя и Мишка из обычного дома сначала нарисовали для себя и коньки, и клюшку, и перочинный ножик, и мячи для всех игр, и еще много всего. И завалили "подарками" всю квартиру, но радости так и не было. Они совсем забыли предупреждение Деда Мороза, что за этой кистью злой волшебник Абракадабр охотится, чтобы лишить всех людей любимого праздника Нового года.

30 декабря и на новогодних каникулах. Цена: 200-250 рублей.