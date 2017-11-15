Что приготовили театры Барнаула для взрослых на Новый год-2018

Блестяще! Музкомедия с 21 по 30 декабря предлагает повеселиться в компании звезд "Блистательного концерта". В этой программе каждый найдет для себя желанный музыкальный подарок. Прекрасные, пленительные мелодии станут замечательным саундтреком для декабрьских вечеров. А после концерта можно будет потанцевать на праздничной дискотеке. Показы пройдут в 18:30 с 21 по 30 декабря включительно. Цена: 500-800 рублей. Кроме того, театр приглашает всех на продолжение прошлогодней праздничной программы "Ёлки-палки шоу". Зрителей ждет эксклюзивная шоу-программа, Дед Мороз и Снегурочка, супердискотека, великолепный новогодний стол от "Студии вкуса", а также множество волшебных сюрпризов и ярких музыкальных номеров в исполнении любимых артистов. Цена за всё 2000 рублей.

Дворовые разборки Артисты театра драмы под руководством Лены Кегелевой готовят вечерний развлекательный спектакль "А у нас во дворе…", жанр которого определен как "новогодние разборки". Спектакль можно увидеть 24, 29 и 30 декабря в 18:30. После показа гостей ждет зажигательная шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Цена: 300-500 рублей. 27 и 28 декабря в 17:00 состоятся специальные показы этой новогодней постановки для людей почтенного возраста. Цена: 250 рублей. При желании можно заказать новогодний стол. Средний чек: 1000 рублей. 26 декабря в театре пройдут дискотека для сташеклассников. начало в 17:00. Цена: 300 рублей.