Что приготовили театры Барнаула для взрослых на Новый год-2018

Блистательный концерт, посиделки с собаками и разборки во дворах — в преддверии Нового года-2018 в театрах Барнаула готовят праздничные представления. Гостей ждет встреча у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотеки и застолье.
Блестяще!
Музкомедия с 21 по 30 декабря предлагает повеселиться в компании звезд "Блистательного концерта". В этой программе каждый найдет для себя желанный музыкальный подарок. Прекрасные, пленительные мелодии станут замечательным саундтреком для декабрьских вечеров. А после концерта можно будет потанцевать на праздничной дискотеке. Показы пройдут в 18:30 с 21 по 30 декабря включительно. Цена: 500-800 рублей.
Кроме того, театр приглашает всех на продолжение прошлогодней праздничной программы "Ёлки-палки шоу". Зрителей ждет эксклюзивная шоу-программа, Дед Мороз и Снегурочка, супердискотека, великолепный новогодний стол от "Студии вкуса", а также множество волшебных сюрпризов и ярких музыкальных номеров в исполнении любимых артистов. Цена за всё 2000 рублей.
Дворовые разборки
Артисты театра драмы под руководством Лены Кегелевой готовят вечерний развлекательный спектакль "А у нас во дворе…", жанр которого определен как "новогодние разборки". Спектакль можно увидеть 24, 29 и 30 декабря в 18:30. После показа гостей ждет зажигательная шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Цена: 300-500 рублей.
27 и 28 декабря в 17:00 состоятся специальные показы этой новогодней постановки для людей почтенного возраста. Цена: 250 рублей.
При желании можно заказать новогодний стол. Средний чек: 1000 рублей. 26 декабря в театре пройдут дискотека для сташеклассников. начало в 17:00. Цена: 300 рублей.
Немного собак и блюза
"Блюз бродячих собак" — такую вечеринку для взрослых приготовил Молодежный театр Алтая. Причем с возрастным ограничением 18+. С 22 по 30 декабря в 18:30 в праздничной атмосфере под нарядной ёлкой, в компании Деда Мороза и Снегурочки можно будет проводить Старый год и зарядиться хорошим настроением перед встречей Нового года-2018.
Гостей ждет зажигательное музыкальное шоу от любимых артистов, кулинарные тренды от известнейшей "Студии вкуса", конкурсы от популярных ведущих. И эксклюзив: дискотека от DJ HotdoG. В театре говорят, что встретить Год Жёлтой собаки в жёлтом дворце — хорошая восточная примета.
Чек студии вкуса: 1000-2000 рублей. Цена представления: 500 рублей.
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