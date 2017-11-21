Какие горячие блюда приготовить на Новый год-2018? Пошаговые рецепты с фото

В прошлом году хозяйки старались избегать блюда из курицы, так как птица символизировала наступающий Новый Год. Наступающий 2018 год Желтой Земляной Собаки наоборот советуют встречать с мясным изобилием на столе. Предлагаем на выбор пять горячих мясных блюд.
В этой подборке предлагаем пять блюд из разных видов мяса. Что приготовить к Новому году-2018? Еще есть время определиться, что это будет: говядина, свинина, курица, утка, баранина или свинина.
Фаршированные куриные голени
Вам понадобятся:
- голени куриные — 6 штук,
- помидоры — 2 штук,
- сыр твердый — 6 ломтиков,
- майонез,
- масло растительное,
- горчица — 1 чайная ложка,
- свежая петрушка,
- чеснок — 1 зубчик,
- соль, перец черный молотый.
Как готовить
Голени промыть, выложить на бумажное полотенце и обсушить. Ножом сделать надрез кожицы и мяса, чтобы получился “карманчик”. Постарайтесь не повредить кожицу. Мясо, которое осталось без кожицы, отрубите с костью. Мясо нарежьте на мелкие кусочки, кости нам не понадобятся. К мясу добавьте измельченные томаты, сыр, зелень и 1 чайную ложку майонеза. Нафаршируйте голени получившейся начинкой. В миске смешайте измельченный чеснок, майонез, горчицу и специи. Полученной смесью натрите голени со всех сторон. Обжарьте ножки до румяной корочки. Переложите голени в посуду для запекания, и запекайте в духовке 15 минут при температуре 180-190 градусов.
Говядина с грушей
Лучшим способом тепловой обработки говядины считается тушение. В тандеме с грушей блюдо станет беспроигрышным вариантом для подачи к новогоднему столу 2018. Мясные кусочки, пропитанные соком фруктов и вином, будут таять во рту, а запах будет такой, что все захотят узнать что же вы там такого приготовили.
Вам понадобятся:
- говядина — 1 кг,
- красное вино — 200 мл,
- луковицы — 2шт,
- мука —50 г,
- соль с перцем по вкусу,
- паприка по вкусу,
- груши — 3 шт,
- масло — 60 мл,
- мёд — 2 столовые ложки,
- зубчики чеснока — 2 шт.
Как готовить
У груш удалить сердцевину и нарезать крупными дольками. Если мякоть твёрдая, их можно на пару минут опустить в кипящую воду с ложкой лимонного сока. Смешать перец, муку, соль и в полученной смеси обвалять небольшие кусочки говядины. На разогретой сковороде с маслом обжарить мясо, добавить нарезанный полукольцами лук и жарить вместе 5 минут. Вино смешать с медом и паприкой и добавить к мясу. Накрыть крышкой и тушить один час на среднем огне. Как только говядина дойдет до готовности, добавить груши и потушить еще 10 минут. За пару минут до готовности раздавить чеснок ножом или пропустить через пресс, как больше нравится, и положить в сковороду. Блюдо к новогоднему столу готово!
Утка, запеченная в соусе из белого вина
Запеченная утка – прекрасный выбор для встречи Нового 2018 года Собаки. Как известно, к птице подают красное вино, но для этого блюда требуется именно сладкое белое вино.
Вам понадобятся:
- утка — 1,5 кг,
- картофельные клубни – 8 шт,
- яблоки — 3 шт. (если они мелкие, то потребуется 5 шт),
- луковицы — 4 шт,
- вино — 100 мл,
- имбирь и розмарин,
- смесь специй для запекания птицы,
- соль.
Как готовить
Птицу перевязать при помощи кулинарного шпагата так, чтобы крылышки стянулись по бокам, а ножки вместе. Фаршируем утку яблоками. Крупные яблоки лучше разрезать, а мелкие можно использовать целиком. Фаршированную птицу переложить в форму для запекания, вокруг красиво разложить очищенный картофель и пряности, налить вино. Необходимо полностью укутать птицу фольгой или использовать гусятницу (тогда покрывать фольгой не нужно).
Блюдо готовится около часа при температуре 200 градусов. Через час утку нужно перевернуть, а картофель убрать, так он к этому времени успеет приготовиться. Повара рекомендуют убрать и фольгу, чтобы птичка покрылась хрустящей корочкой. Запекать ещё 30 минут.
Жареная баранья нога с шалфеем и эстрагоном
Такое блюдо оценят все гости без исключения, поэтому смело готовьте его на новый год 2018.
Вам понадобятся:
- бараньи ножки — 2 кг,
- крупно нарезанные листья свежего шалфея — 1/4 стакана,
- масло — 15 мл,
- сливовый соус — 2 столовые ложки,
- нарезанные листья эстрагона (тархуна) — 30 г,
- зубчик чеснока,
- вино —190 мл (белое сухое),
- нарезанный лук.
Как готовить
Духовой шкаф разогреть до 180 градусов. С мяса срезать сухожилия и жир. Шалфей, масло, эстрагон, чеснок, лук и сливовый соус растереть до однородности. Мясо натереть смесью и выложить в форму для запекания. Налить немного воды и запекать 1 час и 15 минут. Готовое мясо завернуть в фольгу и положить на разделочную доску на 10 минут. В мясной сок, который остался в форме влить вино, вскипятить, варить на минимальном огне около 5 минут. Блюдо подают в нарезанном виде, поливают соусом и щедро посыпают зеленью.
Пикантная свинина
Вам понадобятся:
- свиной карбонад (желательно со шкуркой) — 1,5 кг,
- майонез — 3 столовые ложки,
- горчица — 1 столовые ложки,
- зубчики чеснока — 2 шт,
- имбирь молотый по вкусу,
- сухой розмарин,
- смесь пряных трав,
- масло — 30 мл.
Как готовить
Свинину промыть, обсушить и нарезать на аккуратные ромбики. Чеснок потолочь и смешать с майонезом. Всыпать смесь трав и остальные пряности, все перемешать. Мясные кусочки смазать соусом и оставить на час. За это время свинина должна хорошо промариноваться. Форму для запекания смазать маслом или кулинарным жиром. Положить в нее замаринованное мясо, добавить стакан воды и запекать в духовке до готовности около часа. Периодически нужно доставать мясо из духовки и поливать выделяющимся соком.
Приятного аппетита! Порадуйте гостей вкусным новогодним угощением и символ года - Желтая Земляная Собака обязательно принесет вам счастье!
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