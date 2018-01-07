Что приготовить на Рождество

Сбитень

5 л воды

250 г меда

700 г варенья

По 1 ч.л. пряностей (корица, имбирь, гвоздика, кардамон)

Воду вскипятить, добавить в нее мед, варенье и поварить 10 минут. Перемешать. Добавить пряности и варить еще 10 минут. Подавать сбитень нужно горячим.

Рождественский гусь с кислой капустой

гусь

800 г капусты

4 луковицы

0,5 ст. л. тмина

соль

масло

Гуся вымыть, натереть снаружи и внутри солью и тмином. Кислую капусту потушить с маслом и луком в кастрюле, под крышкой. Нафаршировать гуся этой капустой и жарить на противне, налив на него немного бульона и поливая им гуся. Когда вытопится жир, поливать им.

Рыбник

1 упаковка дрожжевого теста

500 г рыбного филе

2 ст.л. сливочного масла

Соль, перец

Тесто разморозить и раскатать (можно использовать и самодельное дрожжевое тесто, тогда понадобится около полкило). Разрезать пласт пополам. На одну половину выложить рыбу целиком. Посолить, поперчить, накрыть вторым пластом, защипнуть края и запечь в духовке. Этот пирог вкусен и горячим, и холодным.

Курица с виноградом

1 целая курица без потрохов

2 стакана свежего винограда без косточек

1 лимон

1 луковица

небольшая горстка свежих трав - тимьян, розмарин или орегано

оливковое масло

соль и перец

Разогреть духовку до 180С. Курицу посолить и поперчить со всех сторон, выложить в смазанную маслом жаровню брюшком вверх. Нафаршировать тушку виноградом, кусочками лимона и зеленью. Лук нарезать колечками, выложить поверх курицы и в жаровню. Туда же высыпать оставшийся виноград. Полить тушку оливковым маслом.

Запекать до тех пор, пока температура внутри не достигает 165С или до готовности (при протыкании ножом сок прозрачен, без примеси крови), это примерно 1,5 часа для курицы весом чуть более килограмма.