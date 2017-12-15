Что смотреть в барнаульских кинотеатрах в Новый год-2018 и на каникулах

Кино остается важнейшим из развлечений на Новый год. В этом году культурная кинопрограмма изобилует мультфильмами. Конечно, будут традиционные "Елки" и один очень патриотический спортивный фильм.
С 21 декабря
Фердинанд
Режиссер: Карлос Салдана, США, 2017.
Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Он огромный и очень сильный, но с детства предпочитает сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Быку предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой.
Елки новые
Режиисер: Жора Крыжовников, Россия, 2017.
Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима.
Новые и уже знакомые герои "Елок" влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо.
С 28 декабря
Три богатыря и принцесса Египта
Режиссер: Константин Феоктистов, Россия, 2017.
В новогоднюю ночь Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за праздничным столом. Богатыри же едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, но он хочет стать самым главным месяцем в году. Для этого ему срочно надо попасть к египетским пирамидам и прочитать заклинание.
Движение вверх
Режиссёр: Антон Мегердичев, Россия, 2017.
Есть победы, которые меняют ход истории. Таким триумфом стали легендарные "три секунды" — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена "непобедимая" команда США. Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты.
В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш.
С 1 января
Чудо-юдо
Режиссер: Артем Лукичев, Россия, 2017.
Сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. Злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
Роли озвучили: Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов.
С 4 января
Ночная смена
Режиссер: Марюс Вайсберг, Россия, 2017.
Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы - поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что, конечно, приводит к полному хаосу.
В ролях: Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина, Сергей Глушко.
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