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Новый год 2019
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Итак! Вот в чем вы встретите Новый год

Вот он, декабрь! Уже вторая декада, а значит, самое время выбрать и подготовить наряд для новогодней ночи. Образ, в котором вы встретите год Желтой Земляной Свиньи.

Conte представляет стильные новогодние коллекции одежды!
Conte представляет стильные новогодние коллекции одежды!
Источник: Conte. Фирменный магазин

Перед тем как представить тенденции, тренды и цвета 2019-го, мы хотим сказать главное. Лучший наряд для вас всегда тот, в котором вы чувствуете себя комфортно и уверенно, что бы ни говорили окружающие! Но что греха таить: каждая девушка хочет выглядеть сногсшибательно в этот праздник. А потому мы изучаем ролики бьюти-блогеров на YouTube, разглядываем глянец и прочесываем магазины в поисках своего идеального наряда.

Ну, а теперь о трендах! Здесь мы приготовили комбинацию из модных тенденций сезона-2019, советов color-экспертов и астрологов. А куда без них?!

Начнем с цвета. По уверениям специалистов в китайских календарях и экспертов агентства Pantone, цвета Желтой Земляной Свиньи — это:

  • желтый, лимонный,
  • золотой,
  • горчичный,
  • бежевый,
  • серый,
  • черный.

А вот и модные тенденции сезона зима-2019, которые уже вошли в новые коллекции ведущих модных домов и производителей одежды:

  1. Платья из прозрачных тканей либо со вставками из них же.
  2. Ультрафиолет. Цвет плавно перетек из 2018-го, он опять в тренде!
  3. Быть в блеске! Да, пайетки, блестки и все-все, что блестит, — именно это создает праздник.
  4. Платья в романтическом стиле: объемные рукава-воланы, рюши, оборки.
  5. Анималистика. Тигр и леопард — да, хаки… ну куда без него.
  6. Платья красного цвета и его оттенков.
  7. Маленькое черное платье… Спасибо тебе, великая Коко!

Что еще нужно знать о грядущем годе? Свинья (или Кабан) в восточном гороскопе — символ благородства и добродушия. Это очень миролюбивый знак, завершающий весь 12-летний цикл. Люди этого знака любят веселье, но и настроение меняется у них часто. При этом они трудолюбивы и умны.

Счастливыми цифрами для Кабана являются 2, 5 и 8. А растения, что принесут удачу и поспособствуют личному росту, — лаванда и акация.

Сильным талисманом будет драгоценный рубин: он поддерживает жизненную энергию и вдохновляет на покорение новых вершин.

Напомним: это тенденции, а не строгий свод правил. Вы вольны и обязаны подобрать волшебный образ, который подойдет именно вам!

Топовый лук и восхищенные взгляды окружающих начинаются с внутренней уверенности. А тенденции… Они меняются!

Выбрать что-то одно или смешать все… Выбор только за вами!

Ах да, конечно! Самое главное, почему мы все это вам рассказали!

Фирменный магазин Conte приготовил целую галерею нарядов в соответствии с модными трендами грядущего праздника!

Здесь учли все: желтый цвет, блестки, прозрачные вставки, оттенки ультрафиолета, объемные рукава, принты хаки и маленькие черные платья… Славься, великая Коко! Всего очень много, все потрясающего качества и исполнения европейского уровня.

Нижнее белье.
Нижнее белье.
Источник: Conte. Фирменный магазин
Колготки и легинсы «под кожу».
Колготки и легинсы «под кожу».
Источник: Conte. Фирменный магазин
Классическая водолазка-боди и барное платье-футляр.
Классическая водолазка-боди и барное платье-футляр.
Источник: Conte. Фирменный магазин

Вот вам несколько примеров великолепных вещей, с которыми можно создать неотразимый образ-праздник. Это одна сотая или трехсотая того, что есть в магазине Conte!
Приходите и выбирайте! И да… С наступающим Новым годом!

Conte. Фирменный магазин

Адрес: Павловский тракт, 251-в, 1-й этаж

  • ТРЦ «Европа»

Номер телефона: +7 (3852) 60-95-60

Наш instagram канал: @conte.barnaul

* Цены на фото действительны на момент публикации

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