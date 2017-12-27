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Дети на Кремлевской елке спросили Путина об отношении к оппозиции

Сегодня, 09:10.
Политика

Владимир Путин пообщался с юными гостями Кремлевской елки. На Соборной площади дети спрашивали главу государства о жизни, о работе. А кто-то из ребят задал политический вопрос об отношении Путина к оппозиции.

— Как вы относитесь к оппозиции? — спросил кто-то из ребят.

— Положительно. К здравой, — ответил Путин.

— А в выборах рассчитываете победить?

— Это люди решают, — сказал президент (цитата по "МК").

Путин оказался окружен детьми в Кремле по пути на заседание правительства. Для детей появление президента стало сюрпризом, пишут РИА Новости. Ребятишки быстро окружили президента и "завалили" вопросами про увлечения, про существование Деда Мороза, про сложности в управлении страной.

Один участник "встречи" с детской непосредственностью отметил: "А если честно, вы по телевизору лучше выглядите", — сказал кто-то из детей. "Ну ничего", — без обиды воспринял это Путин.

В конце президент и юные граждане страны сфотографировались на память и проскандировали поздравление "С Новым годом!". 

Публикация от @bloknot_russian

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