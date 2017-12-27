Эксперты рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для ребенка

Одним из самых популярных подарков детям на Новый год считаются сладости. В магазинах можно найти сотни товаров, однако далеко не все можно покупать детям. Специалисты Роспотребнадзора подготовили несколько советов, как правильно выбрать новогоднее лакомство для своего ребенка.
Приобретать подарки стоит только в местах организованной торговли, магазинах, супермаркетах, официальных рынках. При выборе нужно обратить внимание на прочность упаковки. Конфеты и другие сладости должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия: упаковка должна быть плотно закрытой.
На этикетке кондитерского набора должна быть указана информация на русском языке. В маркировку сладкого товара входят название подарка, наименование документа, в соответствии с которым изготовлен продукт, сведения об основных потребительских свойствах товаров: о составе, пищевой ценности, назначении, об условиях хранения, дате и месте изготовления. На упаковке должны быть указаны адрес изготовителя, наименование и адрес упаковщика, дата упаковывания, срок годности и вес подарка.
К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о количестве конфет в нем, с указанием фабрик-изготовителей.
В состав новогодних подарков не должны входить скоропортящиеся пищевые продукты (кремовые кондитерские изделия, йогурты и другие). Нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис — сильные аллергены, их не рекомендуют давать детям. Карамель и кондитерские изделия, в которых есть алкоголь более 0,5 % этанола, лучше не покупать детям.
При выборе подарка предпочтение стоит отдавать кондитерским изделиям, в состав которых входит минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.
Печенье. При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.
Конфеты. Лучше выбрать шоколадные. Шоколад содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах.
Зефир. В составе лакомства отсутствуют жиры — как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и несколько натуральных загустителей.
Пастила. В ней нет жиров, поэтому продукт считается диетическим.
Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.
По требованию покупателя продавец подарка должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка.
Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если они оказались некачественными: без маркировки, с истекшим сроком годности, с явными признаками недоброкачественности, с нарушением целостности упаковки. Потребитель имеет право вернуть уплаченные деньги или обменять товар с перерасчетом стоимости. Для этого необходимо написать претензию продавцу с соответствующим требованием. В течение 10 дней с момента принятия продавцом претензии, он обязан дать потребителю ответ и удовлетворить его требование.
С 4 декабря 2017 года организована "горячая линия" по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.