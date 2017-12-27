Эксперты рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для ребенка

01 Как выбрать качественный сладкий подарок для ребенка и на что необходимо обратить внимание?

Приобретать подарки стоит только в местах организованной торговли, магазинах, супермаркетах, официальных рынках. При выборе нужно обратить внимание на прочность упаковки. Конфеты и другие сладости должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия: упаковка должна быть плотно закрытой.

На этикетке кондитерского набора должна быть указана информация на русском языке. В маркировку сладкого товара входят название подарка, наименование документа, в соответствии с которым изготовлен продукт, сведения об основных потребительских свойствах товаров: о составе, пищевой ценности, назначении, об условиях хранения, дате и месте изготовления. На упаковке должны быть указаны адрес изготовителя, наименование и адрес упаковщика, дата упаковывания, срок годности и вес подарка.

К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о количестве конфет в нем, с указанием фабрик-изготовителей.