Филолог назвала самые нелепые новогодние поздравления

На первом месте, по словам преподавателя, выражение "Давайте поднимем тост!" Тост произносят, а поднимают бокал. Можно также сказать "выпить за…", поясняет Капитонова. Толковые словари словосочетание "поднять тост" не разрешают и считают неграмотным. Ударение в этом слове только на первый слог — тОсты, и никаких тостОв.

Оказывается, неправильно желать "Счастливого Нового года". В этом случае вы призываете удачно отметить лишь праздник, а не все 365 дней следующего года. Первое слово в названии праздника пишется с прописной буквы (Новый). Если речь идет об отрезке времени, то оба слова правильно писать со строчных букв: "Желаю счастья в новом году!"

Филологов раздражают и ошибки в написании, связанные с "тся" и "ться". Чтобы их избежать, нужно вспомнить простое правило — что делать и что сделают? Все становится на свои места. Например, "пусть все мечты сбудутся, а все задуманное осуществится!"

Кроме того, частенько путают написание слов "следующий" и "будущий". Из этих слов возникает ошибочный гибрид — "будуЮщий".

И, наконец, постоянная путаница возникает с частицами "не" и "ни". Если упростить теорию, то "не" всегда связано с отрицанием и с тем, чего не было; "ни" — наоборот. "Каким бы тяжелым НЕ был старый год и ЧТОБЫ в нем НЕ случилось, пусть новый заберет все плохое и принесет только хорошее!" Еще одна конструкция "что бы ни случилось" пишется всегда только так, пишет bfm.ru.