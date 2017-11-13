Дед Мороз из Великого Устюга сотворил в Барнауле несколько чудес

Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова. Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год. Фото : Анна Зайкова.

Сказочная экспедиция стартовала 1 ноября и продлится до самого Нового года. За 60 дней Дед Мороз посетит 29 городов и привезет тонны подарков.

Дед Мороз признался, что Барнаул — это город, куда он прибывает не только по долгу службы, но и по зову души, потому что здесь много добрых людей, которые помогают ему совершать настоящие чудеса.

Он уже исполнил желание юной барнаульской балерины Лизы — подарил ей приглашение на балет в Мариинский театр. А десятилетний барнаулец Илья с ДЦП, который мечтал научиться кататься на коньках, впервые встал на лед в ТРЦ "Галактика", где также побывал Дед Мороз. Вместе с алтайском Дедом Морозом он посетил зоопарк, встретился детьми-сиротами и устроил праздник в "Лесной сказке".

На встрече с журналистами и учениками 42-й гимназии волшебник рассказал, что письма ему приходят не только от детей.

Дед Мороз из Великого Устюга:

Пишут все — от 7 до 70 лет. Только у взрослых уже просьбы не материальные. Пишут девушки с вопросами, как найти вторую половинку. Многие просят помощи в бизнесе. Некоторые хотят "обнять Владимира Путина", например.

Дети и взрослые узнали, что Мороз любит пироги с ягодами и шанежки, а также кисель, который варит его домработница Баба Жара, что спит он в льняной пижаме, всегда делает зарядку и много ходит пешком по лесу.

Дед Мороз сказал, что его волшебный посох не может потерять силу, пока на свете есть добро, и посоветовал ребятам делать хотя бы одно доброе дело в день, чтобы стать настоящим волшебником.

Справка

В этом году помимо Барнаула Дед Мороз посетит Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Самару, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологду, Санкт-Петербург, Калининград и Москву.

Основная цель грандиозного тура – помочь тем, кому так важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности.

Как и в прошлом году, путешествие Деда Мороза проходит при поддержке телекомпании НТВ и "Русского лото". 1 января в прямом эфире пройдет розыгрыш миллиарда рублей.