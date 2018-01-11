Голышом на снегу и сидя на обрыве. Как экстремально отдыхают на Алтае

Так вот и настал 2018 год. Капец товарищи. Все там итоги подводили в конце того года, а я думаю выжили и слава Богу. Год собаки это мой, лисий год, мне 24 исполнится 1 марта. Моя мама в свой 24 год меня родила, а я? А что я в этот год смогу сделать? В том новом году помню так же думала что вооот целый год впереди, а он опять хоп-хоп и пролетел. Картошку посадили, картошку выкопали. Картошку не ели. Одно радует хоть на Белуху наконец то своими глазами посмотрела а не Ликиными. Своими она мне больше понравилась. Ждешь чего то, а чего? Хочу друзей побольше, а их все меньше. Такими темпами я на свое день рождения сниму номер в гостинице Барнаул и буду там одна всю ночь в ванной лежать. Чтобы никого не видеть из своих любимых друзей и им подобных. #2018 #2017 #собака #лиса #чепрачныйцвет #горный #Алтай #Лика #Даня #Настя #аня #папа #саша #снег #горы #пейзаж #стафаж #фотоотчет #акварель #активныйотдых #ая #парк #прогулка

Публикация от Х О Р О Ш И Л О В А (@khoroshilova_artist_barnaul) Янв 7, 2018 at 3:12 PST