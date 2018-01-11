Голышом на снегу и сидя на обрыве. Как экстремально отдыхают на Алтае

Хорошо провести время на Алтае можно не только летом. Вот как экстремально проводят время в алтайских горах люди, знающие толк в отдыхе. Спрашиваете, что же здесь такого особенно экстремального? Хотя бы то, что многие из вас в морозы просидели дома, а герои этих снимков развлекались на природе.
Но помните, такие подвиги могут совершать только хорошо подготовленные люди.
Так вот и настал 2018 год. Капец товарищи. Все там итоги подводили в конце того года, а я думаю выжили и слава Богу. Год собаки это мой, лисий год, мне 24 исполнится 1 марта. Моя мама в свой 24 год меня родила, а я? А что я в этот год смогу сделать? В том новом году помню так же думала что вооот целый год впереди, а он опять хоп-хоп и пролетел. Картошку посадили, картошку выкопали. Картошку не ели. Одно радует хоть на Белуху наконец то своими глазами посмотрела а не Ликиными. Своими она мне больше понравилась. Ждешь чего то, а чего? Хочу друзей побольше, а их все меньше. Такими темпами я на свое день рождения сниму номер в гостинице Барнаул и буду там одна всю ночь в ванной лежать. Чтобы никого не видеть из своих любимых друзей и им подобных. #2018 #2017 #собака #лиса #чепрачныйцвет #горный #Алтай #Лика #Даня #Настя #аня #папа #саша #снег #горы #пейзаж #стафаж #фотоотчет #акварель #активныйотдых #ая #парк #прогулка
Признавайтесь, кто как отмечал Рождество? Мы с @anna_haritonova_ , @minfokirill и @sveta_siva побывали на Голубых озёрах⛰ в Чемальском районе! Что сказать, водичка 🔥🔥🔥 На берегу стоит банька🏠, так что после купания🏊🏻♂️ можно погреться! Кто не был, рекомендую однозначно👍 • • • #горныйалтай #чемал #россия #голубыеозера #озеро #природа #счастье #отдых #фото #купание #баня #горы #nature #altay #instaaltay #зима #insta #зимнийалтай #зимняясказка #2018 #рождество #kristmas #bluelake #siberia #travel #instalike #like4like #photooftheday #instagood #красота
Алтай - это место, куда хочется приезжать снова и снова. Где бы я не была, какие бы горы и прекрасные моря я не видела. Для меня здесь особая энергетика, место, где природа исцеляет духовно и физически😌❤️ . Да, я люблю море и мечтаю жить в тёплом климате, ходить босиком и восхищаться своими загорелыми икрами, кушать свежие и сочные фрукты и овощи, видеть рассветы и любоваться закатами😌Но это где-то далеко в мечтах! Поездки к морю бывают 1-2 раза в год. Алтай пока ближе и осуществимее, не надо получать загран или шенген🙈можно ездить на выходные, на неделю, месяц и он всегда будет неизведанным😍Тут столько красивых и интересных мест))) . Одним словом, Алтай-это наша семейная любовь❤️А кто из вас так же влюблен в наши горы? Или все же предпочтение морю?))) #моялюбовь #алтай #чепошпарк #чепош #зима #теплопододеялом #манжерок #чемал #новосибирск #инстамама #сновымгодом
Прошлые выходные. Сначала был Бабырган, который рыбы не дал вообще никому. 🐟😞 После Подгорное, которое, немного порадовала матросами🐠🎣 Подписывайся и делись своим уловом. - @altayribalka Direct 👉Группа в ВК. vk.com/altayribalka #рыбалканаалтае #горноалтайск #республикаалтай #горныйалтай #сибирь #алтай #бийск #катунь #бия #барнаул #телецкое #алтайрыбалка #кошагач #турочак #устькан #устькокса #чемал #майма #артыбаш #онгудай #улаган #шебалино #чоя #рыбалка #россия #таймень #хариус #форель #охота #ташанта
Алтайский заповедник. Телецкое озеро. Село Яйлю. #tarasborodach #altay #lake #russia #russianwinter #winter #horse #horses #nature #instaaltay #telezkoe #altai #natgeoru #fujifilmru #fujifilm #fujifilmxt1 #fuji #россия #яйлю #алтай #республикаалтай #лошади #кони #алтайскийзаповедник #телецкоеозеро #зима #природароссии
А тем временем на Яровом...
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