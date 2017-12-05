Мясные блюда к новогоднему столу-2018

Краткое содержание

Кролик под соусом бешамель

Ингредиенты:

1 кролик;

1 крупная репчатая луковица;

0,5 головки чеснока;

150 мл белого сухого вина;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

растительное масло для жарки;

вода.

Для соуса бешамель:

1 ст. ложка сливочного масла;

1 ст. ложка муки;

1 стакан молока.

Как приготовить

В сотейник налить растительное масло, нагреть и обжарить нарезанный кусочками лук и чеснок. Чеснок надо именно нарезать кусочками, а не пропускать через пресс. Иначе, он будет гореть. Выложить чеснок и лук на тарелку при помощи шумовки, чтобы масло осталось в сотейнике. Подготовленные куски кролика при желании можно запанировать в муке. Обжарить их быстро на этом же растительном масле с обеих сторон. Выложить к кролику лук с чесноком, влить горячую воду так, чтобы она чуть покрывала мясо и тушить. Минут через 20 влить белое сухое вино и продолжать тушить до готовности кролика.

К этому моменту надо приготовить соус бешамель, который загустит жидкость в сотейнике. Для этого на другую сковороду следует положить кусочек сливочного масла, растопить его и всыпать муку. Обжарить ее до потемнения. Влить молоко комнатной температуры и быстро венчиком размешать, разминая комочки. Довести бешамель до кипения и вылить его в сотейник с кроликом. Прокипятить еще минуты 2-3 и выключить. Примерно в середине приготовления посолите и поперчите блюдо. Готово!

Ирландское рагу

Ингредиенты:

0,5 кг баранины или говядины;

0,5 кг картофеля;

0,5 кг свежих или замороженных грибов (лучше ароматных);

1-2 репчатых луковицы;

1-2 моркови;

1 головка чеснока;

0,5 л мясного бульона;

0,5 л не крепкого темного пива;

перец горошком душистый и черный перец черный молотый;

петрушка, тимьян;

растительное масло для жарки;

мука для панировки.

Как приготовить:

Тонкие пластики мяса обвалять в муке и быстро обжарить на хорошо разогретом растительном масле с обеих сторон до образования корочки. Кусочки мяса надо укладывать в один слой на небольшом расстоянии друг от друга. Возможно, его придется жарить 2-3 раза. Переложить мясо в толстостенную кастрюлю. На этой же сковороде обжарить крупно нарезанный лук, морковь и грибы, нарезанные ломтиками. Овощи можно жарить сразу все вместе при открытой крышке.

Их так же переложить в кастрюлю к мясу. Туда же добавить крупно нарезанный картофель, чеснок, нарезанный на крупные кусочки, перец горошком и молотый. Залить все мясным бульоном с темным пивом. Пиво не должно быть крепким и горьким. Накрыть кастрюлю крышкой и тушить до полной готовности всех ингредиентов и уваривания соуса. Соус получится густоватым. Оставьте его столько, сколько хотите. Если в кастрюле будет мало жидкости, подливайте бульон. В середине приготовления посолите блюдо, а в конце положите лавровый лист. Петрушку и тимьян вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Посыпьте зеленью уже готовое рагу.

Медальоны из говядины фламбе с беконом

Говяжья вырезка, из которой готовятся медальоны, обладает очень нежным вкусом. Это деликатесное блюдо станет изюминкой новогоднего стола, если его хорошо приготовить.

Ингредиенты:

На три говяжьих медальона потребуется

3 полоски бекона;

1 головка репчатого лука;

1 зубчик чеснока;

20 г оливкового масла;

20 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу;

50 г жирных сливок;

коньяк, ром, красное вино;

веревка.

Кусочки мяса немного отбейте, чтобы они не расплющились. Края каждого медальона оберните полоской бекона и зафиксируйте веревкой. Нагрейте сковороду, налейте в нее немного оливкового масла. Посолите и поперчите мясо перед тем, как отправить на сковороду. Прижмите куски, но не двигайте, чтобы образовалась хорошая корочка. Жарьте в течение двух минут для средней прожарки и 3,5 минуты для полной.Переверните на другую сторону и жарьте еще столько же. По паре минут обжаривайте мясо с боков.

Раздавите чеснок и добавьте его на сковороду. Положите туда же сливочное масло. Когда масло растопится, полейте им мясо. Порежьте лук, добавьте на сковороду. Когда лук станет мягким, полейте мясо соусом. Сбрызните мясо коньяком или ромом, подожгите. Когда алкоголь прогорит, переложите мясо на решетку. В сковороду, где готовилось мясо, влейте немного красного вина и жирных сливок. Пусть покипит на медленном огне до загустения. Подавайте с салатом или любым другим гарниром.

Свиные ребрышки в медовой глазури

Изюминкой этого рецепта является использование меда.

Ингредиенты:

свиные ребра;

чеснок, порезанный ножом;

зеленый лук;

соль и перец;

хлопья перца чили;

мед;

белое сухое вино;

бульон куриный;

винный уксус;

соевый соус;

оливковое масло.

Солим и перчим ребрышки, вдавливаем специи в каждую сторону. Хорошо нагреваем сковороду с оливковым маслом, выкладываем ребрышки. Переворачиваем, когда они приобретут золотистый оттенок. Обжаренные ребра посыпаем чесноком, добавляем немного чили. Влеваем немного соевого соуса и мед. Потом добавляем винный уксус и белое сухое вино и переворачиваем ребрышки.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Перекладываем ребрышки в форму, посыпаем зеленым луком и заливаем куриным бульоном. Ставим на 15 минут, потом переворачиваем и ждем еще 15 минут. Ребрышки готовы.

Риббе (норвежское блюдо из свинины)

Непривычное для нас название. Но готовится блюдо очень просто, главное выбрать подходящий кусок мяса.

Ингредиенты:

свинина с кожей и ребрами — 0,5 кг;

соль и перец.

Шкуру надрежьте квадратиками. Ребра тоже предварительно разрубите. Затем посолите и поперчите с двух сторон. Возьмите противень, поместите на него перевернутую тарелку, а потом положите сверху кусок свинины. Налейте на противень стакан воды. Закройте сверху фольгой. Поставьте в духовку на 45 минут при температуре 230 градусов. Затем проверьте свинину. Немного приоткройте ее, чтобы образовалась румяная корочка. Убавьте температуру запекания до 200 градусов и запекайте еще 25 минут. Достаньте свинину, разрежьте по надрезам, потом между ребрами. Сочное мясо готово, приятного аппетита!

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