Идеи: что подарить на Новый год-2018 по знакам зодиака

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Подарок для Овнов

Овны любят выделяться в толпе, поэтому подарок для них должен быть эксклюзивным — например, оригинальная одежда или аксессуар. Также Овны будут рады на Новый год-2018 подарку, который позволит им выплеснуть адреналин — катанию на горных лыжах или сноуборде, мастер-классу по теннису и даже уроку танцев.

Подарок для Тельцов

Практичным Тельцам в Новый год стоит дарить то, что они смогут пощупать и приспособить к хозяйству. Бытовая техника или кухонные принадлежности, корзина с фруктами или плитка шоколада завернутая в денежную купюру. Тельцы любят заботиться о себе и своем здоровье — можно подарить им абонемент на массаж или в SPA-салон.

Подарок для Близнецов

Близнецам понравится любой подарок, который поможет сделать их дом уютнее или получить новые впечатления. Мягкий плед, красивые занавески, оригинальные подушки, телефон или электронная книга будут прекрасным подарком в год Желтой Земляной Собаки.

Подарок для Раков

Подарок для чувствительных Раков не должен быть связан с бытом. Им понравятся наборы арома-ламп и свечей, поход в ресторан или абонемент в бассейн. Если вы хорошо готовите, прекрасным подарком на Новый год-2018 будет приготовленный своими руками десерт — торт или пирожные.

Подарок для Львов

Льва почти невозможно удивить подарком. Новогодний презент для этого знака зодиака должен подчеркнуть его индивидуальность и солидность. Хорошим подарком будет дорогой бумажник, часы или ювелирные украшения. Можно подарить Льву на Новый год-2018 приглашение на маскарад или вечеринку, где будет много влиятельных лиц.

Подарок для Дев

Придирчивым к подаркам Девам лучше не дарить одежду и еду. Оригинальным подарком для них будут украшения и сувениры, мягкие игрушки и то, что принесет пользу их здоровью — тренажеры, наборы витаминов и абонемент в тренажерный зал.

Подарок для Весов

Весам стоит выбрать практичный подарок, которым они будут постоянно пользоваться — ежедневник, брелок для ключей и т.д. Им также понравится чай ,кофе или элитный алкоголь в красивой упаковке. Девушкам-Весам подойдут перчатки или кошелек.

Подарок для Скорпионов

Лучший подарок для Скорпиона — конверт с деньгами, чтобы он сам купил себе то ,что желает. Но если вы все-таки хотите подарить что-то оригинальное, то лучше спросить у Скорпиона напрямую, какой подарок ему нужен. Не стоит дарить этому знаку книгу, бокалы или недорогие сувениры.

Подарок для Стрельцов

Стрельцы любят путешествовать, поэтому самым лучшим подарком для них будет поездка в новое место или тур в другую страну — такой подарок он никогда не забудет. Также Стрельцы будут рады любому практичному подарку, который пригодится в доме. Еще одним отличным новогодним подарком будет живой щенок, но такой презент лучше сначала обговорить с тем, кому вы собираетесь его дарить.

Подарок для Козерогов

Козероги неравнодушны к дорогим подаркам. Черная кожаная сумка, стильный зонт, антиквариат и швейцарские часы обрадуют представителей этого знака зодиака. Им также понравится подарок, который позволит расслабиться хотя бы на несколько дней — поездка в санаторий на выходные или туристическая путевка.

Подарок для Водолеев

Творческих Водолеев обрадует подарок, связанный с искусством — поход в театр или на балет. Больше всех знаков зодиака Водолеи любят оригинальные подарки — встреча Нового года-2018 на вершине горы, прыжок с парашютом или полет на воздушном шаре — все это Водолеи оценят по достоинству.

Подарок для Рыб

Рыбам понравится окунуться в родную стихию. билет в аква-парк или абонемент в бассейн будут идеальным подарком. Также им понравится все, что связан ос уходом за собой — поход в SPA-салон, наборы для медитации или набор качественной косметики.