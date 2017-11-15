Идеи для открыток на Новый год-2018 своими руками

Новогодняя открытка сегодня — это не просто кусок бумаги с поздравлениями, а отдельное произведение искусства, которое может быть самостоятельным подарком. Получатели особенно ценят, когда открытки сделаны своими руками. Их можно делать в технике декупажа, скрапбукинга, поп апа, квиллинга и многими другими способами. Altapress.ru собрал самые интересные варианты для открыток на Новый год-2018.

Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com. Новогодние открытки своими руками. Фото : Pinterest.com.