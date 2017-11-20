Какое угощение приготовить для Новогоднего стола, встречая год Желтой Земляной Собаки?

Знатоки восточной культуры говорят, что Желтая Земляная Собака — доброе и не жадное животное, она не любит транжирства и показухи. Поэтому на праздничном столе должно быть столько еды, сколько можно съесть за один вечер. Лучше, если кушанье будет без затей, ведь собачка — домашнее животное и ей понравится, если на вашем столе будет всё натуральное.

Что обязательно должно быть на столе?

Подойдет запеченная курица, индейка или утка или один большой кусок мяса. Так как собака любит погрызть косточки, они обязательно должны быть на столе. Лучше всего подойдут свиные ребрышки или куриные ножки.

мясная нарезка из копченого мяса;

различные виды колбас; все виды мяса, желательно обработанные на открытом огне;

дичь, приготовленная любым способом;

холодцы, заливные, паштеты;

мясные салаты всех видов.

Должен присутствовать разнообразный хлеб, желательно домашнего приготовления или на дровах.

Что выбрать на гарнир?

На гарнир можно приготовить картофель рис, гречку. Не стоит забывать про овощи, желательно, если они будут желтого цвета:

помидоры;

яркий болгарский перец;

тушеные баклажаны, кабачки;

Фрукты - под цвет тотемного животного:

апельсины, мандарины;

груши, яблоки, бананы.

Новогодний десерт

В десерт можно добавить свежие ягоды, сухофрукты, яркие цукаты.

Сладкое стоит ограничить, ведь хозяйке года противопоказаны такие продукты. Лучше, если на праздничном столе появится творожная запеканка или другие продукты из молока с добавлением орехов, кураги и др.

Источник: god2018.su