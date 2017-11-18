Наборы конфет, шоколадок и других сладостей модно дарить и упаковывать на Новый год. Красивым саням из леденцов и шоколадным бутылкам будут рады не только дети, но и взрослые. Такой подарок будет еще приятней, ведь вы не просто купили конфет в ближайшем магазине, но и своими руками собрали оригинальную композицию. В нашей подборке интересные идеи сладких подарков на Новый год-2018.

Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com. Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.