Наборы конфет, шоколадок и других сладостей модно дарить и упаковывать на Новый год. Красивым саням из леденцов и шоколадным бутылкам будут рады не только дети, но и взрослые. Такой подарок будет еще приятней, ведь вы не просто купили конфет в ближайшем магазине, но и своими руками собрали оригинальную композицию. В нашей подборке интересные идеи сладких подарков на Новый год-2018.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Сладкие новогодние подарки. Фото : Pinterest.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.