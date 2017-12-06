Игрушки на елку своими руками на Новый год-2018

Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru. Елочные игрушки своими руками. Фото : 7dach.ru.

Из соленого теста

Эти игрушки не съедобны, зато долго хранятся и делаются очень просто. Для соленого теста вам понадобится: 2 стакана муки; 1 стакан соли; около 250 г холодной воды. Все перемешиваем, раскатываем тесто и вырезаем фигурки. Можно сразу добавить в тесто краситель, а можно раскрасить уже готовое изделие. Поделки из теста нужно высушить: на открытом воздухе 2-3 дня, а в нежаркой духовке (до +50°С) с приоткрытой дверцей - 6-12 часов. Высушенные фигурки можно украшать: покрывать краской, глазурью, декорировать пуговицами, ракушками, бусинами, камушками.

Из бисера

Самый простой способ - нанизать бисеринки или бусины на проволочку, а потом согнуть ее в любую форму.

Из носков и крупы

Насыпаем в носок немного риса, перевязываем ленточкой, отделяя голову будущего снеговичка от туловища, оставшуюся часть заполняем рисом, плотно завязываем. На голову новоиспеченного снеговичка можно надеть часть носка и сделать шапочку, пришить бусинки-глазки, нарисовать ротик и нарумянить щечки карандашом, краской.

Из ниток

Вырезаем любые понравившиеся фигурки из плотного картона или пенопласта, и обматываем пряжей. Украшаем пуговицами, стеклярусом, бусинами, бантами и так далее.

Из фетра

Вырезаем две одинаковые детали и сшиваем их. Можно сделать объемные фигурки - елки снегурочек, звезды, снежинки и проч. Украсим бусинами, пуговицами, атласными и кружевными лентами.

Из лампочек

Использованные лампочки могут стать стильным украшением, еали приложить немного фантазии. Используя лишь одну краску и ленты, можно прекрасно декорировать свой дом и елку такими необычными игрушками.

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