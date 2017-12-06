Игрушки на елку своими руками на Новый год-2018

Если не хочется покупать дешевые пластиковые шары сомнительного качества, игрушки на елку можно быстро сделать своими руками. Такая поделка может стать настоящим украшением елки или стать прекрасным подарком для гостей.
Из соленого теста
Эти игрушки не съедобны, зато долго хранятся и делаются очень просто. Для соленого теста вам понадобится: 2 стакана муки; 1 стакан соли; около 250 г холодной воды. Все перемешиваем, раскатываем тесто и вырезаем фигурки. Можно сразу добавить в тесто краситель, а можно раскрасить уже готовое изделие. Поделки из теста нужно высушить: на открытом воздухе 2-3 дня, а в нежаркой духовке (до +50°С) с приоткрытой дверцей - 6-12 часов. Высушенные фигурки можно украшать: покрывать краской, глазурью, декорировать пуговицами, ракушками, бусинами, камушками.
Из бисера
Самый простой способ - нанизать бисеринки или бусины на проволочку, а потом согнуть ее в любую форму.
Из носков и крупы
Насыпаем в носок немного риса, перевязываем ленточкой, отделяя голову будущего снеговичка от туловища, оставшуюся часть заполняем рисом, плотно завязываем. На голову новоиспеченного снеговичка можно надеть часть носка и сделать шапочку, пришить бусинки-глазки, нарисовать ротик и нарумянить щечки карандашом, краской.
Из ниток
Вырезаем любые понравившиеся фигурки из плотного картона или пенопласта, и обматываем пряжей. Украшаем пуговицами, стеклярусом, бусинами, бантами и так далее.
Из фетра
Вырезаем две одинаковые детали и сшиваем их. Можно сделать объемные фигурки - елки снегурочек, звезды, снежинки и проч. Украсим бусинами, пуговицами, атласными и кружевными лентами.
Из лампочек
Использованные лампочки могут стать стильным украшением, еали приложить немного фантазии. Используя лишь одну краску и ленты, можно прекрасно декорировать свой дом и елку такими необычными игрушками.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.