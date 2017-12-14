Новый год Развлечения

Иван Ургант и не только: барнаульцы рассказали, каких звезд хотят видеть на корпоративах

Сегодня, 14:36.
Жизнь

Специалисты сайта Зарплата.ру узнали у барнаульцев, каких звездных гостей они хотят увидеть на своем новогоднем корпоративе. Среди самых частых ответов был Иван Ургант.

Иван Ургант.
Иван Ургант. Фото : скрин youtube.com.

На вопрос: "Приглашали ли к вам на корпоративы звезд?" положительно ответили лишь двое из 1423 опрошенных барнаульцев. Они отмечали Новый год вместе с Пелагеей и Михаилом Боярским.

Кроме того, у барнаульцев узнали, каких звездных гостей они хотели бы увидеть на новогоднем корпоративе. Чаще всего опрошенные назвали Стаса Михайлова и Ивана Урганта. Владельцы компаний, напротив, рассказали, что отмечать Новый год хотели бы в компании Григория Лепса, Максима Галкина и Андрея Малахова.

У работодателей также спросили, сколько они готовы заплатить звездным гостям. В 30 тыс. рублей гонорар артистов оценили 43%, 30% готовы заплатить 60 тыс., 13% — до 290 тыс., а 10% — до 100 тыс. рублей.

Без новогоднего праздника на работе остаются 28% жителей Барнаула, а у 72% опрошенных на работе регулярно проходят корпоративы.

Кроме того, у барнаульцев узнали, какой, по их мнению, гонорар за новогодний корпоратив просит Андрей Малахов. Большая часть опрошенных назвала сумму в 7 тыс. долларов или 406 тыс. рублей.

В реальности Андрей Малахов готов провести новогодний корпоратив за 2 млн рублей. Это 64 средних месячных зарплаты в Барнауле.

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